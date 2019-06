TOM STOL: Boris Johnson nektet å stille i den første TV-sendte debatten mellom kandidatene som ønsker å bli ny statsminister i Storbritannia. Foto: TIM ANDERSON / HANDOUT / CHANNEL 4

«Feige-Boris» får kritikk for ikke å stille i TV-debatter

«Hvis han ikke får lov til å debattere med fem vennlige kolleger, hvordan vil han da klare seg med 27 EU-land,» spør rival Jeremy Hunt, som jakter på Boris Johnsons forsprang i statsministerkampen i Storbritannia.







«Feige Boris» (Chicken Boris) står på det på hele førstesiden til den britiske tabloidavisen Daily Mirror mandag.

Søndag kveld var den første direktesendte TV-debatt på Channel 4 mellom de seks lederkandidatene som står igjen i det konservative partiets jakt på ny leder – og ny statsminister – etter Theresa May.

Det var imidlertid bare fem som stilte – en talerstol sto tom under TV-debatten.

les også Boris Johnson vant overlegent i første runde

«FEIGE BORIS»: Daily Mirror legger ikke skjul på hva avisen synes om Boris Johnsons no-show i TV-debatt. Foto: Neil Henderson/Twitter

Det var storfavoritten til å bli statsminister, Boris Johnson, som glimret med sitt fravær.

«Hvor er Boris? Hvis Boris’ team ikke vil la han diskutere med fem vennlig kolleger, hvordan vil han klare seg mot 27 EU-land», spurte utenriksminister Jeremy Hunt, som er Johnsons hovedutfordrer.

les også Boris Johnson åpnet valgkampen: – Jeg sikter ikke mot «no deal» med EU

Johnson vant første runde i ledervalget med 114 av 313 stemmer, mens Hunt kom på annenplass med 43 stemmer.

Hunts angrep på Johnson ble førstesideoppslaget til den britiske avisen The Independent.

HUNT PÅ JAKT: Utenriksminister Jeremy Hunt langer ut mot favoritten Boris Johnson. Foto: Neil Henderson/Twitter

Hva ville Churchill ha sagt?

Også forrige uke, kritiserte Hunt Johnson for å ikke avklare om han ville stille i TV-debattene før ledervalgene.

– Hvis man har et ønske om å bli Storbritannias statsminister, må man vise seg fram. Hva ville Winston Churchill ha sagt hvis noen som vil bli Storbritannias statsminister, skjulte seg fra mediene og ikke deltok ved slike store anledninger, sa Hunt.

Selv har Johnson sagt at han ikke stilte i debatten fordi småkrangling på direktesendt TV virker mot sin hensikt.

les også Vil bli britisk statsminister: Moren kunne ikke lese, faren var bussjåfør

Mandag møter kandidatene 100 av journalistene som er i den britiske presselosjen på Westminster klokken 12.00.

Alle kandidatene har takket ja, minus en.

Johnson hadde per søndag kveld hverken avkreftet eller bekreftet at han ville dukke opp, melder Politico.

Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

Jakter enhjørninger

De fem som var med i TV-debatten søndag var uenige om Storbritannia kan gå ut av EU uten å ha forhandlet frem en avtale på forhånd.

Flere av kandidatene argumenterte mot å sette Parlamentet til side for å dytte gjennom brexit uten en avtale med EU, ifølge BBC.

Utviklingsminister Rory Stewart omtalte løsningen som «dypt forstyrrende», mens innenriksminister Sajid Javid advarte om at «man leverer ikke på demokrati ved å kaste vekk demokratiet».

Ifølge Politicos Brussel-utgave, er den rådende oppfatningen i EUs hovedsete, at Tory-kandidatene lover britiske velgere noe de ikke kan levere. EU kommer ikke til å akseptere en reforhandling av brexitavtalen.

«De vet veldig godt at de snakker om enhjørninger», tordnet tidligere leder av det europeiske råds juridiske avdeling, Jean-Claude Piris på Twitter etter TV-debatten.

les også Krevende valg

Dette er kandidatene En av disse seks toryene blir etter alt å dømme Storbritannias neste statsminister når ledervalget i partiet avgjøres i en uravstemning i juli. Boris Johnson (54): Tidligere utenriksminister og tidligere borgermester i London. Forhåndsfavoritt, ledende figur i kampanjen for at få britene ut av EU i 2016. Fastholder at brexit skal skje 31. oktober, med eller uten avtale.

Dominic Raab (45): Tidligere brexitminister, sa opp i protest mot Mays utmeldingsavtale med EU. Hardnakket EU-skeptiker. Vil forberede «no deal», parallelt med forsøk på å forhandle fram en bedre avtale.

Sajid Javid (49): Innenriksminister med bakgrunn fra banksektoren, sønn av pakistansk innvandrer. Økonomisk liberal, stemte for å bli i EU, har siden blitt brexit-tilhenger. Vil helst forlate EU med en avtale, foretrekker «no deal» foran ingen brexit.

Michael Gove (51): Miljøminister, EU-skeptiker, men antas å kunne forene de to fløyene i partiet. Åpner for å utsette brexit heller enn å forlate EU uten avtale. Bookmakernes favoritt bak Johnson, men i hardt vær etter å ha innrømmet kokainbruk for 20 år siden.

Jeremy Hunt (52): Utenriksminister siden Johnson gikk av i fjor, tidligere for å bli i EU, men har snudd. Vil sikre en bedre avtale, men utelukker ikke «no deal». Tidligere forretningsmann, ledet det offentlige helsevesenet NHS i seks år.

Rory Stewart (46): Fersk utviklingsminister, lang fartstid i utenriksdepartementet. Stemte for å bli i EU, er nå i brexitfløyen, men avviser å forlate EU uten avtale. Vis mer vg-expand-down

To skal stå igjen

Johnsons forsprang på motkandidatene øker. Han har nå fått støtte av kandidater som allerede har røket ut av lederkampen.

Helseminister Matt Hancock, som røk ut på fredag, går i dag ut i The Times og hyller Johnson.

– Jeg er sikker på at Boris vil bli en statsminister for hele landet fordi det er sånn han styrte London sammenhengende i åtte år, sier han til The Times.

HVA VILLE CHURCHILL HA SAGT? Det lurer Jeremy Hunt på. Foto: Morten Rakke

les også President Trump til Theresa May: – Gratulerer med den fantastiske innsatsen

Det blir en spennende uke i britisk politikk:

Tirsdag skal parlamentsmedlemmene fra det konservative partiet ha nok en leder-avstemning. Den med færrest stemmer ryker ut – og dem som eventuelt får færre enn 33 stemmer.

En ny runde holdes onsdag, deretter blir det to runder på torsdag. På torsdag kveld er det klart hvilke to kandidater som blir med til finaleheatet.

Navnene på de to kandidatene skal så sendes ut på månedslang utavstemning blant 160.000 medlemmer i det konservative partiet før en ny statsminister utpekes i slutten av juli.

Publisert: 17.06.19 kl. 16:49