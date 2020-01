NØKKELMANN: En lekkasje fra et bokmanus fra president Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver, John Bolton, kan komme til å forandre prosessen i riksrettssaken mot den amerikanske presidenten. Foto: SERGEI GAPON / AFP

USA-ekspert til VG: - Bolton-lekkasjen legger stort press på republikanerne

Riksrettssaken mot president Donald Trump kan få en ny omdreining når saken gjenopptas mandag ettermiddag. Flere mener nå at sjansene for at det vil bli ført vitner øker.

Nå nettopp

- Det vil ta seg veldig dårlig ut om Senatet skulle nekte John Bolton å vitne, dersom lekkasjene fra boken han skriver er riktige. Noe slikt vil være en bananrepublikk verdig, men ikke verdens mektigste land, sier rådgiver i den liberale tenketanken Civita, Eirik Løkke.

Riksrettssaken begynte etter hvert å se ut som en kjapp affære etter at president Trumps juridiske team la fra det de mener er beviser på at presidenten aldri gjorde noe galt i den såkalte Ukraina-saken. Men så tok saken en dramatisk vending da det ble kjent at det foreligger et bokmanus fra presidentens tidligere sikkerhetspolitiske rådgiver John Bolton.

Kan skifte side

The New York Times skriver at Bolton har oversendt et manus til Det hvite hus for gjennomlesning, noe som er en standard prosedyre for tidligere ansatte i Det hvite hus og som har tilhørt administrasjonen.

– Det er helt klart at dette øker sjansene for at fire republikanere i Senatet kan kommet til å skifte side og stemme for at det vil bli ført vitner. Saken er blitt veldig mye mer interessant nå. Men likevel vil dette neppe forandre på utfallet av saken, sier Eirik Løkke.

Han mener at Mitt Romney er den som klarest har signalisert at han kan komme til å stemme for at det skal føres vitner. Men det trengs tre republikanere til for å sørge for at det blir ført vitner.

– Når alt dette er sagt så kan man ikke se bort ifra at John Bolton kan ha hatt sine personlige motiver for denne lekkasjen. Han skal lansere en bok, og det er et betimelig spørsmål å stille om hvorfor han ikke tidligere har gått ut med disse opplysningene. Han nektet jo å stille som vitne da saken var oppe i representantenes hus. Det var en mulighet han kunne benyttet seg av, sier Løkke.

POLITISKE KOMPISER: Senatets leder, Mitch McConnel kan få problemer med å holde flertallet av republikanerne i Senatet samlet, etter Bolton-lekkasjen. Det er heller ikke gode nyheter for president Donald Trump. Foto: Yuri Gripas / X00866

Historiker og USA-ekspert Mari Salberg mener det mest spennende er at John Bolton, enten han blir innkalt som vitne eller ikke, gjennom denne lekkasjen fra bokmanuset viser at det ikke er alle i det republikanske partiet som nødvendigvis støtter det presidenten står for.

– John Bolton er ikke noen hvem som helst, han er beskrevet som en sterkt konservativ, en hauk. Derfor er det for meg som historiker interessant å se en viss parallell til det som skjedde den gang president Richard M. Nixon var i ferd med å bli stilt for riksrett. Om en president begynner å miste støtte i eget parti, kan det komme til å være begynnelsen på noe, også for president Trump, sier Mari Salberg som er forskningsrådgiver ved Norsk institutt for kulturminneforskning.

Hun legger til at selv om Donald Trump ikke blir dømt og avsatt i riksrettsaken, så vil lekkasjen fra John Boltons bok få en betydning.

– Først og fremst bekrefter opplysningene og detaljene som blir gjengitt fra bokmanuset, påstandene fra demokratene om at president Trump bevisst koblet militær bistand fra USA til Ukraina, til krav om etterforskning av Joe Biden og hans sønn, Hunter Biden. Uansett utfall så vi disse opplysningene slå sprekker i forsvarets argumenter om at president Trump ikke har gjort noe galt, sier Mari Salberg.

Publisert: 27.01.20 kl. 13:10

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser