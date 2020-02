I SIKKERHET: En kvinne som har blitt reddet ut av kjøpesenteret blir tatt hånd om av ambulansepersonell. Fler hundre ble reddet ut av kjøpesenteret av polti og spesialsoldater.

Massedrapsmann i Thailand barrikaderte seg på kjøpesenter

18 timer etter at den thailandske soldaten begynte drapsbølgen som tok livet av minst 21 personer, ble han ifølge Reuters drept av politiet.

Det opplyser sikkerhetsstyrkene til nyhetsbyrået like etter klokken 09 søndag morgen lokal tid.

Da hadde gjerningsmannen oppholdt seg inne på kjøpesenteret i over 16 dramatiske timer, siden 16.30 lokal tid lørdag ettermiddag.

– Politiet har drept gjerningsmannen og reddet åtte gisler. Noen av dem er skadet, sier en politikilde til Reuters.

Den blodige masseskytingen i Thailand begynte lørdag ettermiddag klokken 15 lokal tid, da gjerningsmannen åpnet ild på militærbasen der han selv var utstasjonert.

Her drepte han en offiser, en medsoldat og en sivil, før han forlot basen i et militært kjøretøy – med stjålne våpen, ifølge Guardian.

PÅ VEI INN: Væpnede styrker gjemmer seg bak en sykebil før de stormer kjøpesenteret. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / X02943

Begynte på militærbase

Neste stopp var kjøpesenteret Terminal 21 Korat, i provinshovedstaden Nakhon Ratchasima, også kalt Korat city.

Gjerningsmannen ankom senteret, som har over 200 butikker, klokken 16.30 lokal tid. Her begynte han å skyte på sivile, opplyser politiet. På veien inn mot senteret skal han også ha skutt mot forbipasserende.

Få oversikt: Dette vet vi om skytingen på kjøpesenteret i Thailand

Politiet startet med evakuering fra området rundt senteret, og lørdag kveld meldte den thailandske politienheten «Crime Suppression Division» på Twitter at de gikk inn sammen med spesialenheten «Hanuman».

– Politi og soldater har samarbeidet om å evakuere hundrevis av personer fra kjøpesenteret. Det er ikke kjent hvor mange som ennå er der inne, sa forsvarsdepartementets talsmann Kongcheep Tantrawanit lørdag kveld, ifølge Reuters.

INNE PÅ SENTERET: Thailandske spesialstyrker evakuerer personer fra kjøpesenteret hvor gjerningsmannen skal ha forskanset seg. Foto: CSDThailand

Flere evakuert i sikkerhet

I løpet av natten har flere personer evakuert i i sikkerhet fra kjøpesenteret, og politiet har gått gjennom én og én etasje for å lete etter omkomne og sårede.

Flere av personene inne på senteret delte bilder og videoer på sosiale medier, som viste at de gjemte seg på ulike steder.

Sumana Jeerawattanasuk forteller til nyhetsbyrået AP at hun befant seg på treningssenteret inne på handlekomplekset da skytingen begynte.

GJEMTE SEG I TIMEVIS: Sumana Jeerawattanasuk var på treningssenteret da massedrapsmannen kom til kjøpesenteret. Foto: AP

– Vi løp og gjemte oss på et toalett. Treneren på treningssenteret ba oss gjemme oss inne på badet, så vi gikk inn dit, alle sammen, sier hun.Hun forteller at de var 7–8 personer, og glad for endelig å være ute fra kjøpesenteret.

– Jeg var så redd for å bli skadet, sier hun.

BBC meldte at drapsmannens mor ble hentet inn for å forsøke å overtale ham til å overgi seg.

– Vi er bekymret for dem som ennå er fanget der inne, sa politioffiser Poonsap Prasertsak til AP lørdag kveld.

REDDET ETTER 16 TIMER: Evakueringen fortsatte søndag morgen. Flere personer var innesperret på kjøpesenteret hele natten. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / X02943

Minst 21 drept

Minst 21 personer er ifølge Thailands visestatsminister Anutin Charnvirakul så langt bekreftet drept.

– For øyeblikket er 20 døde. Det er også 31 skadde, 10 av dem alvorlig. Vi vet ikke om det er flere døde eller skadde inne i kjøpesenteret, sier Charnvirakul til TV-kanalen Thai PBS utenfor kjøpesenteret.

Senere melder Charnivirakul at ytterligere en soldat fra sikkerhetsstyrken er drept, og enda to skadet.

Thailands helsemyndigheter har bedt folk donere blod til de skadede, og ifølge Bangkok Post er det søndag morgen lokal tid lange køer på sykehusene.

ETTERLYST: Thailandsk politi har gått ut med bilde av den etterlyste Jakrapanth Thomma. Foto: HANDOUT / THAI ROYAL POLICE (AFP)

«Ingen kan unngå døden»

Gjerningspersonen er identifisert som sersjantmajor Jakrapanth Thomma (32), får Bangkok Post opplyst av generalløytnant Thanya Kriatisarn, som uttaler seg på vegne av militæret.

BBC har også fått bekreftet den samme informasjonen fra en talsmann fra det thailandske forsvarsdepartementet.

Gjerningsmannen skal ha filmet skytingen og streamet den via Facebook, og publisert en rekke innlegg underveis. Blant annet skrev han «ingen kan unngå døden» og «Oh, shit. Jeg har krampe i fingrene».

Det som skal ha vært gjerningspersonens private Facebook-side er nå tatt ned.

Publisert: 08.02.20 kl. 13:14 Oppdatert: 09.02.20 kl. 03:52

