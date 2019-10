IKKE NÅDD HIT: Den tyrkiske invasjonen har ikke nådd al-Hol - og gjør det kanskje ikke heller. VG besøkte leiren der titusenvis av koner og barn til IS-krigere er internert. Foto: Harald Henden, VG

Syria: – Assad kan gjøre fangeleirene permanente

Assads styrker har ennå ikke tatt over noen av de kurdiskstyrte leirene med IS-fanger. Blir det tilfelle, kan han gjøre dem permanente, sier Midtøsten-ekspert.

Assads regjeringsstyrker i Syria har nå inntatt flere steder nord og vest i landet for å stå imot Tyrkias offensiv. Etter at USAs president, Donald Trump, søndag kveld varslet at de vil fullføre tilbaketrekningen fra Nord-Syria, allierte de kurdiske styrkene i området seg med Assads regjeringsstyrker.

Med amerikanerne på vei ut, kjemper de syriske regjeringsstyrkene nå mot de tyrkiske regjeringsstyrkene om kontrollen i Syrias grenseområder mot Tyrkia.

Al-Hol-leiren, der titusenvis av koner og barn til IS-krigere er internert, deriblant fire norske kvinner med fem barn, ligger helt øst i Syria, og lenger sør enn Tyrkia foreløpig har rykket.

Kurderne ønsker ikke å styre leirene

– Sannsynligvis vil det ta lengre tid før kampene når al-Hol, som ligger litt unna der Tyrkia er. Det er også vanskelig å vite hvilke områder kurderne er villige til å gi til Assad, sier midtøsten-ekspert Knut Vikør ved Universitetet i Bergen.

Han antyder at mye vil skje de neste dagene og at situasjonen derfor er usikker. Det som er sikkert, er at kurderne ikke har noen interesse av å styre disse leirene med IS-fanger:

– De har vært i krig med IS selv og har ikke mulighet til å holde på dem – dette er midlertidig fra deres side.

Permanent fangeleir

– Assad vil derimot ha mulighet til å gjøre leirene til permanente fangeleirer dersom han skulle ta over disse også, sier Vikør.

VIKTIG BY: Mandag inntok pro-tyrkiske styrker utsiden av den strategiske byen Manjib lenger vest i Syria noen mil fra den tyrkiske grensen. Senere rykket den syriske regjeringshæren inn. Foto: ZEIN AL RIFAI / AFP

Regjeringsstyrkene, som det kurdiske styrkene er blitt nødt til å samarbeide med, inntar de mest strategiske stedene for å stå i mot Tyrkia.

Tyrkia vil etablere en «sikker sone» der de planlegger å bosette mellom en og to millioner syriske flyktninger. Området de vil gjøre det i, er styrt av en kurdisk milits som tyrkerne ser på som en sikkerhetstrussel fordi de har linker til den kurdiske separatistbevegelsen, som tyrkerne har kjempet mot i årtier.

Dette er status i byene som er merket av på kartet - den grå streken er grensen mellom Tyrkia og Syria:

Manbij: Både tyrkiske styrker og syriske regjeringsstyrker har varslet at de vil angripe byen.

Tal Tamr: Den syriske regjeringshæren skal ha inntatt byen.

Ain Issa: Flere hundre utlendinger med forbindelser til ekstremistgruppen IS skal søndag ha rømt fra leiren.

Ras al-Ain: Det har vært harde kamper i den syriske grensebyen, men kommer motstridende meldinger om det er kurdiske eller tyrkisk-støttede styrker som nå har kontroll.

Kobane: Både tyrkiske soldater og den syriske regjeringshæren forbereder en militæroffensiv mot byen, som kontrolleres av den kurdiske SDF-styrken.

Qamishli: Flere har allerede flyktet fra grensebyen, som har vært hovedstaden for syriske kurdere. Det er ventet at både Syria og Tyrkia vil prøve å ta kontroll over byen.

Al-Hol-leiren: I leiren er titusenvis av koner og barn til IS-krigere internert, deriblant fire norske kvinner med til sammen fem barn.

Tal Abyad: Tyrkiske soldater og militsgrupper skal ha tatt kontroll over grensebyen.

Suluk: Ifølge tyrkiske medier er byen erobret av styrker alliert med Tyrkia.

Russland spiller viktig rolle

Vikør påpeker også at fangeleirene bare et sidespor i det som nå utspiller seg i Syria.

Situasjonen er først og fremst en kamp om hvem som skal styre Syria – og her spiller Russland en viktig rolle, forklarer han:

– Russland har i flere år drevet med fredsforhandlinger mellom Tyrkia og Syria. Nylig har de solgt våpen til Tyrkia. Samtidig er de Assads viktigste støttespiller. Tyrkia ønsker bare at det er en barrière mellom landene. Hvis Syria går med på det, er det en seier for Russland, som står igjen som fredsmegleren.

– Taperne blir kurderne, som kan miste autonomien sin, og USA som taper prestisje.

– Det er nå slaget om nordøst-Syria står

Det verste scenarioet, sett fra et perspektiv der IS er det verst tenkelige, er at det oppstår et styrings-vakuum der ingen har kontroll, forklarer midtøsten-ekspert Jo Jakobsen ved NTNU.

Det gjelder i store deler av nordøst-Syria.

– Tomrom må fylles av noen. Frykten, ikke bare i leirene, men ellers også, er styringsvakuum: IS er helt avhengig av steder som ikke er under kontroll for å spillerom, sier Jakobsen.

Han legger til at kurderne, som til nå har styrt disse leirene, har helt andre prioriteringer.

– De skal bare overleve. Da blir IS og jihadister nedprioritert og noen andre må komme inn for å styre dem. Tyrkia har sagt seg villig til å ta over og håndtere fangene i de områdene de kontrollerer etterhvert, mens Syria alltid har ønsket å ha kontroll over landet sitt.

– I det siste har Syria latt USA og kurderne kontrollere disse områdene, men nå har ikke syriske myndigheter noe annet valg enn å gripe inn – det er nå slaget om nordøst-Syria står.

Han forklarer at det som er viktig for Syria nå, er å ta kontroll i områder Tyrkia ennå ikke er, og etablere seg i nærheten av invasjonen fra nabolandet.

– Da vil det i praksis bli nesten umulig for Tyrkia å ekspandere. Syrias hovedprioritet nummer én er å avskrekke Tyrkia og tyrkiskstøttede-grupper.

Publisert: 15.10.19 kl. 10:59







