Mulig nytt Ukraina-varsel om Trump

Nok en ansatt i USAs etterretningstjeneste vurderer ifølge New York Times å sende inn et formelt varsel om omstendighetene rundt president Donald Trumps Ukraina-kontakt.

I artikkelen som ble publisert lørdag morgen norsk tid vises det til to kilder som er informert om situasjonen rundt den nye potensielle varsleren.

Vedkommende ble ifølge kildene bekymret over Trumps befatning med Ukraina og vurderer nå å både sende inn et formelt varsel samt vitne for Kongressen. Etterretningstjenestens generalinspektør Michael Atkinson har intervjuet personen for å se om informasjonen underbygger det første varselet.

Tettere på hendelsene

Varsler nummer to har mer informasjon direkte knyttet til omstendighetene enn varsler nummer én, skriver avisen.

Det første varselet, som har ført til at Representantenes hus har igangsatt en riksrettsgransking av Trump, handler om en telefonsamtale mellom ham og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli.

Demokratene vil på grunn av varselets innhold granske om Trump har brukt sitt embete på en utilbørlig måte. Dette ved å forsøke å presse Ukrainas president til å starte en etterforskning av sin politiske motstander Joe Bidens sønn.

Daglig utvikling

Det hvite hus har offentliggjort et referat av telefonsamtalen, som bekrefter at Trump oppfordret Zelensky til å gjøre undersøkelser knyttet til Joe Biden. Natt til lørdag norsk tid ble det kjent at demokratene i kongressen besluttet å stevne Det hvite hus for å få utlevert dokumenter om Ukraina-samtalen.

Fredag offentliggjorde Representantenes hus en rekke tekstmeldinger mellom amerikanske diplomater i Ukraina og en nær rådgiver til president Zelensky.

I meldingene kommer det blant annet frem at diplomatene lurte på om det var slik at Trump kun ville møte landets president Volodymyr Zelensky hvis sistnevnte lovte å starte en etterforskning.

Ukrainas president Zelensky avviser å ha blitt presset, mens Trump på sin side har gått hardt ut mot riksrettsgranskingen, Demokratene og påstandene både på Twitter og på pressekonferanser.

