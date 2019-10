TILBAKE TIL KIRKENES: Russlands utenriksminister Sergei Lavrov besøkte Kirkenes på for fem år siden, på 70-årsmarkeringen av frigjøringen av Finnmark. Nå kommer Lavrov tilbake i anledning 75-års markeringen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Søreide: - Vi ønsker å få Frode Berg hjem

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at regjeringen ønsker å få Frode Berg hjem. Ut over det vil hun ikke kommentere meldingene om at nordmannen kan være en del av en utveksling av spiondømte mellom Russland og NATO-landet Litauen.

– Vi hele veien har sagt at vi ønsker å få Frode Berg hjem, sier Eriksen Søreide til VG mandag ettermiddag.

– Vi jobber langs ulike spor for å få det til. Og det er det, sa utenriksministeren da VG ba om en kommentar til den siste utviklingen i saken.

Fredag møter hun sin russiske kollega, utenriksminister Sergei Lavrov, i Frode Bergs hjemby Kirkenes.

Der er det mange som har fattet et voksende håp om at den dømte nordmannen kan komme hjem til Kirkenes om kort tid, etter nyhetsmeldinger om at Berg skal være en del av en russisk-litauisk utvekslingsavtale av spiondømte.

Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes forteller at representanter fra den norske ambassaden i Moskva mandag skal på et rutinemessig besøk til den spiondømte nordmannen i Lefortovo-fengselet.

I RETTEN: Frode Berg i tingretten i Moskva i april, sammen med sin forsvarer Ilja Novikov. Foto: Jørgen Braastad

Møtes i Kirkenes

Sergei Lavrov besøker Kirkenes fredag 25.oktober for å markere 75-årsminnet for den russiske frigjøringen av Finnmark i 1944. Der skal også kong Harald og statsminister Erna Solberg (H) være til stede på en høytidelig seremoni.

Tidligere på dagen er det planlagt et eget bilateralt møte med samtaler direkte mellom de to utenriksministrene.

Nyhetsbyrået Baltic News Service i Litauen meldte i forrige uke at landets nasjonale sikkerhetsråd hadde godkjent en avtale om å utveksle den spiondømte russeren Nikolaj Filiptsjenko.

Fangeutveksling

I retur skal Russland returnere Jevgenij Mataitis og Aristid Tamoshaitis til Litauen - pluss en ikke navngitt nordmann som høyst sannsynlig er Frode Berg.

De to litauerne ble i 2016 dømt i Russland for spionasje.

Frode Berg ble tidligere i år dømt til 14 års fengsel for å ha overlevert 15.000 euro til en russisk kontakt, i forbindelse med innsamling av hemmeligstemplet materiale i Russland.

I forrige uke bekreftet også Bergs russiske forsvarer overfor VG at Berg har undertegnet en formell søknad om benådning.

Parlamentet i Litauen skal tirsdag ta stilling til et lovforslag som vil åpne for at landets president kan benåde litauiske borgere som er dømt i utlandet for å handle i Litauens interesse. Lovforslaget må vedtas tre ganger for å være gyldig. Tirsdagens avstemning er andre gangs behandling.

MØTES IGJEN: I april tok president Vladimir Putin og utenriksminister Sergei Lavrov (til høyre) imot statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide i St Petersburg. Fredag møtes Eriksen Søreide og Lavrov igjen i Kirkenes. Foto: Gisle Oddstad

