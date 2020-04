EKSPERTISEN: Anthony Fauci er president Donald Trumps fremste ekspert på smittevern. Han fikk mye internasjonal oppmerksomhet da han motsa presidenten på pressemøter. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tror på drastisk nedgang i corona-dødsfall i USA

Landets fremste smittevernekspert sier at myndighetene tror toppen er nådd for coronasmitte i de hardest rammede byene.

USAs fremste smitteekspert og rådgiver for det Hvite Hus, Anthony Fauci, sier at han tror coronasmitten og dødstallene nå er i ferd med å nå toppen.

Denne helgen gikk USA forbi Italia i antall døde av coronaviruset. Over 2100 amerikanere ble registrert døde i løpet av ett døgn, med episentre i New York, Detroit, hovedstaden Washington og delstaten Louisiana.

Med over 22.000 dødsfall søndag kveld er USA det hardest rammede landet i verden, ifølge VGs oversikt.

Den militære sjeflegen uttalte på forhånd at denne uken ville bli brutal for landet. Fauci sier at de forventer at denne statistikken nå snur.

– Vi forutså at i byer som New York ville denne uken bli forferdelig, med høyere dødstall for hver dag som gikk. Paradoksalt nok, mens det skjedde ser vi også at antallet innleggelser for coronavirus på sykehusene nå går ned, sier Fauci i et intervju med Fox News.

Fauci er direktør for USAs nasjonale institutt for allergi og infeksjonssykdommer.

– På riktig vei

Med færre innleggelser vil det være færre pasienter som kommer i livsfare, og til slutt dør av sykdommen sier Fauci.

– Vi tror at vi nå kan ha nådd toppen i dødstall for byer som New York, og at det nå kommer en radikal nedgang i dødstallene. Nedgangen i antallet innleggelser viser at vi er på rett vei, sier smitteverneksperten.

Da USAs dystre ledelse ble kjent lørdag ettermiddag, skulle president Donald Trump holde sitt daglige pressemøte om epidemien. Pressekonferansen ble avlyst, og ingen nye pressemøter er planlagt i påskehelgen.

Hans arbeidsgruppe mot coronaviruset har hatt daglige pressemøter i en måned.

Søndag delte presidenten et intervjustrekk med Anthony Fauci på Twitter. Fox-innslagene gir uttrykk for at de amerikanske myndighetene har kontroll over den pågående epidemien, og at det nå går bedre enn ventet.

SOLDATER: Marinens utplasserte soldater gjennomfører innsjekking ved et legesenter i New York. Etter å ha vært forbeholdt pasienter uten covid-19, måtte også dette legesenteret ta imot smittede for en uke siden. Foto: US NAVY/CHIEF MC BARRY RILEY HANDOUT / US NAVY

Forventer åpning i mai

USA innførte strenge restriksjoner senere enn de fleste europeiske landene, men har nå en form for «lockdown». Fauci sier til CNN at han ikke kan sette en dato for gjenåpning, men at han forventer en gradvis åpning fra mai.

– Man må sørge for at ingenting gjøres forhastet og ubesindig, samtidig som at man tar hensyn til behovet for å komme tilbake til noe som ligner normalt, sier direktøren.

Han understreker at åpningen vil skje i flere etapper.

Publisert: 13.04.20 kl. 03:55 Oppdatert: 13.04.20 kl. 07:20

