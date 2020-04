BAKMANN: Anthony Fauci er å se i bakgrunnen på de fleste pressekonferanser om corona-viruset med president Donald Trump. Foto: Patrick Semansky / AP

USAs smittvernsjef ut mot Trumps strategi: – Jeg forstår ikke hvorfor vi ikke gjør det

Det hvite hus vil at de ulike amerikanske delstatene selv skal bestemme om de skal beordre innbyggerne til å holde seg hjemme. Det skjønner smittevernssjefen hans lite av.

Mens USA innehar den tvilsomme æren av å være landet med flest bekreftede corona-tilfeller i verden, er det fortsatt tolv amerikanske delstater som ikke helt har stengt arbeidsplasser, skoler og gitt beskjed om å holde seg inne så mye som mulig.

Det er en pågående diskusjon i landet om hvorvidt president Donald Trump bør ta styringen og få alle delstatene til å gå for samme strategi. Så langt har Trump ikke villet gjøre det.

– Hvis du ser på hva som foregår i dette landet nå, så forstår jeg ikke hvorfor vi ikke gjør det, sier Anthony Fauci i et intervju på CNN.

Fauci har vært direktør for det amerikanske instituttet for allergier og smittsomme sykdommer siden 1984, under seks ulike presidenter.

Det hvite hus har allerede gjennomført drastiske tiltak, som å stanse all innreise fra Europa, men vil altså ikke utstede en nasjonal ordre om at folk skal holde seg innendørs. I stedet har de gitt ut nasjonale råd, som ikke forplikter statene.

Under en pressekonferanse fredag etterlyste New York-guvernør Andrew Cuomo at regjeringen skulle ta enda mer føringen i corona-krisen.

– Det er ikke noen guvernører som sier at delstatene deres sine rettigheter blir overkjørt. Dette er en nasjonal krise, sa Cuomo på pressekonferansen.

