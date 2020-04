VELKOMMEN TIL HONGKONG: En flypassasjer går inn på skyttelbussen som skal ta henne fra testsenteret som alle flypassasjerer som lander i millionbyen må gjennom. Her må de avgi spyttprøve og få en sporingsapp på mobilen før de går i 14 dagers karantene. Foto: ISAAC LAWRENCE / AFP

Hongkongs oppskrift: Test, isolasjon og avstand

Test og isoler smittede, spor opp deres nærkontakter, sett disse i karantene og ha en viss sosial distansering. Det kan være oppskriften på å tøyle Covid-19, ifølge fersk studie.

Studien er publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet.

Å gjøre det på denne måten, mener forskerne, er heller ikke så inngripende som en total nedstengning av samfunnet. I tillegg begrenser man spredning av vanlig influensa.

– Erfaringene fra Hongkong tyder på at overføring av Covid-19 kan begrenses gjennom en kombinasjon av testing og isolering av syke, samt sporing og karantene av deres nære kontakter sammen med en viss grad av sosial distansering for å redusere smitte i samfunnet fra uoppdagede tilfeller, heter det i artikkelen.

– Mindre forstyrrende

Forskerne lister opp en rekke tiltak som de mener har sammenheng med smittebegrensning: restriksjoner på å komme inn i Hongkong, isolasjon av smittede, og karantene for deres nærkontakter samt personlige vernetiltak som bruk av munnbind.

– Våre funn tyder sterkt på at sosial distansering og atferdsendringer i befolkningen – som er mindre forstyrrende både sosialt og økonomisk enn en total nedstengning – på en meningsfull måte kan kontrollere Covid-19, skriver de.

Hongkong har gjort flyplassen til første forsvarslinje i kampen mot viruset. Bare innbyggerne slipper inn og før de gjør det, må innom et testsenter for å avgi spyttprøve, få en sporingsapp på mobilen og gå i 14 dagers karantene, skriver South China Morning Post.

I tillegg ble rundt 1000 innbyggere testet daglig i begynnelsen av mars. Per 31. mars hadde Hongkong 715 tilfeller med coronavirus.

Forskerne viser til at det i de ti ukene som har gått siden man fikk det første kjente tilfelle av Covid-19 i Hongkong, har vært lite lokal smitte av sykdommen.

Undersøkelsen baserer seg på bekreftede Covid-19 tilfeller samt influensa-overvåkningstall fra poliklinikker og barn innlagt på sykehus. I tillegg er det gjort tre runder med telefonintervjuer i januar, mars og april.

Ansiktsmasker utbredt

Spørreundersøkelsene viser at mange har valgt å bli hjemme og i den seneste svarte 85 prosent at de unngikk tett befolkede steder mens 99 prosent brukte ansiktsmasker utenfor hjemmet.

I en tilsvarende undersøkelse under SARS-utbruddet i 2003, svarte 79 prosent at de brukte ansiktsmasker.

Men mars-intervjuene viste en nedgang i den frivillige sosiale distanseringen, noe som kan tyde på at folk holder på å gå litt lei. Samtidig har antall smittede gått noe opp.

Tiltakene som er listet opp ovenfor, ser også ut til å ha hatt effekt på spredning av influensa.

– Influensasmitte i samfunnet falt betraktelig, 44 prosent, etter at man innførte sosiale distanseringstiltak og endring i befolkningens atferd i slutten av januar, heter det i artikkelen.

Hongkong var raskt ute med å stenge skolene og fallet i influensasmitte refererer da også til situasjonen før man stengte skoleporten.

– Mindre drastiske tiltak

I åtte uker nå har personer i Hongkong med covid-19 i snitt smittet en annen person, står det i Lancet-artikkelen. Den 6. april opplyste helseminister Bent Høie at dette tallet da lå på 0,7 i Norge.

Den norske regjeringens mål var at hver smittet skulle smitte maks én annen person.

Hongkong forskerne påpeker at studien har sine begrensninger – de vet faktisk ikke hvilke tiltak som er mest effektive – om det er reiserestriksjoner, isolasjon, karantene, sosial distansering eller atferdsendring. Sannsynligvis spiller alt inn.

– Tiltakene som er innført i Hongkong er mindre drastiske enn de som ble brukt for å begrense smitten i fastlands-Kina og er sannsynligvis mer gjennomførbare mange andre steder i verden, skriver forskerne.

John-Arne Røttingen, direktør i Norges forskningsråd, tror det viktigste de får til i Hongkong er en høy grad av testing og aktiv smitteoppsporing.

– I tillegg til avstandsråd, sier han.

Slik han har forstått, er også det målsettingen med den norske strategien slik at man kan gå over til mer målrettede tiltak overfor enkeltpersoner i stedet for hele befolkningen.

Røttingen har ikke lest artikkelen i The Lancet.

Publisert: 23.04.20 kl. 02:01

