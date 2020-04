MÅTTE FORKLARE SEG: Robert Redfield (t.v.) er sjef for USAs folkehelseinstitutt CDC. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Trump hevder helsetopp ble feilsitert i sak om ny virusbølge

Helsetoppen Robert Redfield ble kalt opp på podiet av Trump for å «klargjøre» det presidenten mente var en feilsitering i Washington Post.

I stedet ble sjefen for USAs føderale folkehelseinstututt Robert Redfield nødt til å svare slik på direkte spørsmål fra pressen:

– Jeg ble korrekt sitert i Washington Post.

Bakgrunnen for opptrinnet er et intervju Redfield gjorde med Washington Post, der han advarte om at det var en mulighet for at virusangrepet kommende vinter vil bli tøffere enn utbruddet som pågår nå – fordi det kan komme samtidig som en influensabølge.

Dette var Trump tydelig misfornøyd med. Under sin pressekonferanse om coronakrisen onsdag, uttalte han flere ganger at USA aldri vil få noen ny bølge slik de har har hatt nå.

– Jeg har snakket med han, han sa det var latterlig, han ble feilsitert, sa Trump og ba Redfield komme opp på podiet og forklare.

Redfield påpekte da at han hadde sagt at det kunne bli tøffere i høst dersom en ny bølge kommer samtidig som influensasesongen, men ikke verre eller mer umulig.

– Jeg sa at det ville bli vanskeligere og potensielt mer komplisert.

Han spesifiserte også at han ønsket å gå ut med dette for å få amerikanere til å ta influensavaksinen før høsten.

På direkte spørsmål fra reporterne om han ble feilsitert, svarte legen altså slik:

– Jeg ble korrekt sitert i Washington Post.

Han sier imidlertid at han ikke var fornøyd med overskriften, der det sto at han advarte mot at en andre bølge av coronaviruset kan bli mer ødeleggende.

Trump prøvde deretter å få legen Deborah Birx, som er ansvarlig for koordineringen av coronahåndteringen i Det hvite hus, til å si at viruset ikke vil komme tilbake.

– Vil du ikke si at covid-19 ikke kan komme tilbake?

– Vi vet ikke. Men vi vil kunne oppdage det tidligere, svarte Birx.

– Men hvis det kommer tilbake vil det ikke være som nå, vi vil ikke gå gjennom dette igjen, la Trump til.

– Men hvordan kan du si at du vet at det ikke kommer tilbake på samme måte som nå? lurte en reporter på.

– Det kommer kanskje ikke i det hele tatt. Jeg har snakket med ti ulike personer. Det kommer ikke til å bli som nå, vi skal aldri gjennom det samme igjen, svarte Trump.

Smittevernekspert Anthony Fauci sier under pressekonferansen at han er sikker på at USA også vil ga coronasmitte til høsten, men at hvordan de håndterer det vil avgjøre om dette utbruddet blir lite eller stort.

– Ingen kan forutse hva som kommer til å skje, sier han.

