LITEN MARGIN: Resultatene viser nå at demokratenes kandidat Andy Beshear (på bildet) har 49,2 prosent av stemmene, mens motkandidat Matt Bevin har 48,8 prosent. Bare noen tusen stemmer skiller. Foto: John Sommers II / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Demokratene med sjokkseier i Trump-land

Demokratene har for første gang på over tjue år vunnet full kontroll i delstatsforsamlingen i Virginia. Også i Kentucky taper republikanerne terreng.

NTB

Synne Eggum Myrvang

Holder tendensen seg til presidentvalget i 2020, kan det skape problemer for president Donald Trump. Valgene vitner i hvert fall om et svært oppglødde og engasjerte Demokrater, skriver Vox.

Demokratene i Virginia vant flertall i begge husene i delstatsforsamlingen - og posten som guvernør.

I nabostaten Kentucky er valgresultat noe uavklart: Demokraten Andy Beshear, erklærte valgseier etter valget tirsdag, og Vox skriver at dette er en stor seier for demokratene i en svært konservativ stat. Opptellingen viser også et lite flertall.

Taperne er republikanerne. Sittende guvernør, republikaneren Matt Bevin, har derimot ikke erkjent nederlaget ennå. Bevin var en upopulær kandidat - og gjorde det dårlig i flere rurale strøk øst i staten, der Trump vant stort.

Trump drev valgkamp i Kentucky mandag - men det holdt ikke. Mye tyder på at hvis ikke det var for at nettopp Bevin var kandidat, ville republikanerne vunnet, skriver nettstedet Amerikansk politikk.

Resultatene bør tenne varsellys for begge partiene, skriver nyhetsbyrået AP:

At stemmene fra folk i forstadsområder i Kentucky og Virginia har endt på demokratisk side under valget, kan skape problemer for Trump dersom tendensen holder seg til presidentvalget i 2020.

Kentucky var for eksempel en stat Trump vant med hele 30 prosentpoengs margin i 2016-valget. I tillegg er det hjemstaten til republikanernes mektige leder i Senatet, Mitch McConnell. En demokratisk guvernørkandidat skulle med andre ord være sjanseløs her.

Samtidig vant demokratene sin seier helt uten å trekke fram kontroversielle temaer som preger presidentvalget, som for eksempel gratis helsevesen for alle.

DELSTATSVALG: Tate Reeves (til venstre) og president Donald Trump under valgkampmøtet i Tupelo i Mississippi fredag. Tirsdag vant Reeves over den demokratiske kandidaten Jim Hood i kampen om guvernørsetet i delstaten. Foto: Andrew Harnik/ AP/ NTB scanpix

Hard kamp i Missisippi

Også i Mississippi var det hard kamp mellom republikanere og demokrater. President Donald Trump reiste dit før valget i forsøk på å flytte velgere over på republikansk side.

Tidlige valgresultater viste også at republikaneren Tate Reeves ledet klart foran sin demokratiske utfordrer Jim Hood.

– Gratulerer til Tate Reeves for å vinne som guvernør i den store staten Mississippi. Vårt store møte fredag kveld flyttet tallene fra uavgjort til et stort VINN. Flott prestasjon under press, Tate!, skrev presidenten på Twitter.

