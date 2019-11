SMUGLERBIL: En 16 år gammel amerikansk gutt gikk en utradisjonell vei for å smugle narkotika, og tok i bruk en fjernstyrt bil. Foto: U.S. Customs and Border Protection

Tenåring forsøkte å smugle narkotika med fjernstyrt bil

Grensekontrollørene i San Diego fattet mistanke da 16-åringen oppførte seg mistenkelig i buskene.

Søndag arresterte den amerikanske grensepatruljen (CBP) en 16 år gammel gutt ved grensen mellom USA og Mexico, etter at han forsøkte å smugle narkotika.

Vaktene ble først oppmerksomme på gutten da de la merke til at han forsvant inn og ut av deres synsfelt mens han bar på to duffelbager.

Da de gikk bort for å undersøke gutten nærmere, fant de ham gjemt i en busk.

Ifølge CBP var gutten i besittelse av en fjernstyrt bil og 50 pakker metamfetamin.

De mistenker at det er kjørt flere turer frem og tilbake over grensen ettersom bilen var så liten, og det ble beslaglagt drøyt 25 kilo metamfetamin.

– Jeg er ekstremt stolt over patruljens årvåkenhet og gode innsats for å stoppe denne uvanlige måten å smugle på, sier Douglas Harrison i CBP.

HØY VERDI: Gutten ble tatt med over 25 kilo metamfetamin, noe som skal være verdt nærmere en million kroner. Foto: U.S. Customs and Border Protection

Verdt nesten en million kroner

16-åringen, som er amerikansk statsborger, ble avhørt og pågrepet siktet for narkotikasmugling.

Gutten hadde totalt 25,3 kilo metamfetamin, som ifølge CBP har en estimert gateverdi på 106.000 dollar, eller rundt 975.000 norske kroner.

Grensepatruljen forteller at de har opplevd et lignende tilfelle for to år siden, da en drone ble brukt for å smugle narkotika over grensen. Da ble en 25 år gammel mann dømt til fem års fengsel.

Publisert: 21.11.19 kl. 01:54

