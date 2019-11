Minst fire knivstukket på kjøpesenter i Hongkong

Blodige sammenstøt mellom opprørspoliti og demonstranter fant sted på flere kjøpesentere i byen.

Minst fire personer har blitt skadet i et knivangrep i Hongkong, melder BBC, som siterer lokale medier.

Angrepet skal ha skjedd på kjøpesenteret CityPlaza, i forbindelse med et voldsomt sammenstøt mellom demonstranter og politi.

Demonstrantene samlet seg på flere kjøpesentere rundt om i byen søndag. Det samme gjorde opprørspolitiet.

KAOTISK: Opprørspolitiet pågrep flere demonstranter på kjøpesenteret CityPlaza søndag. Foto: Tyrone Siu/Reuters

Kaotiske scener

Reuters beskriver kaotioske scener fra CityPlaza der demonstrantene formet en menneskelig lenke, noe som utviklet seg til en blodig konflikt med politiet mens de løp opp og ned rulletrappene.

Ifølge nyhetsbyrået ble flere personer arrestert, og politiet benyttet pepperspray mot demonstrantene.

Flere kjøpesentere skal ha blitt vandalisert av demonstrantene.

Forrige søndag benyttet politiet tåregass mot demonstrantene.

BRUTALT: Bilder fra kjøpesenteret viser brutale scener da opprørspolitiet og demonstrantene møttes. Foto: Kim Kyung-Hoon/Reuters

Langvarige protester

Demonstantene har protestert jevnlig siden juni, etter at et lovforslag som åpnet for å utlevere folk til straffeforfølgelse i Kina ble lagt frem.

Til tross for at lovforslaget har blitt trukket tilbake, har protestene fortsatt.

Demonstrantene krever blant annet at Hongkongs leder Carrie Lam går av, og at politiets maktbruk granskes.

Lam reiser til fastlands-Kina tirsdag.

