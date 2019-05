PÅ VEI UT: Fatima, kona til den sveitsisk-spanske mannen som er tiltalt etter dobbeltdrapet, er her på vei ut av rettssalen i Salé. Hun hevder mannen er uskyldig. Foto: Mattis Sandblad, VG

Snakket med ektemannen gjennom glassvegg: – Han fortalte om psykisk terror

RABAT (VG) Hvis han hadde hatt noe med dette å gjøre, så hadde han aldri reist tilbake Marokko, sier kona til den sveitsisk-spanske mannen som er tiltalt for terrorvirksomhet.

Torsdag ettermiddag ble rettssaken etter dobbeltdrapet i Atlas-fjellene utsatt frem til 30. mai.

En av de tiltalte er en sveitsisk-spansk mann.

Under den korte høringen, som varte i en snau time, satt kona og moren hans av de mange tilhørerbenken i rettssalen, som var nesten full.

Bak glassvegg

Mannen er tiltalt for å ha trent opp mennene som til slutt endte opp med å dra til fjellene utenfor Marrakech og drepe norske Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24).

I rettssalen var ekteparet separert av en glassvegg, bevoktet av en rekke politifolk. På benker bak glassveggen satt de tiltalte på rekke og rad.

Noen var kledd i tradisjonelle klær og kjortler, mens andre, deriblant Fatimas ektemann, gikk i joggeklær.

Noen av de tiltalte lo og smilte seg imellom, både før og under høringen, mens andre hadde tomme blikk og alvorlige miner.

Fatimas ektemann prøvde å kommunisere med sine kone gjennom glassveggen, ved å gestikulere og forme ord med munnen.

– Min ektemann har ikke noe med dette å gjøre, sier kona Fatima til VG etter at utsettelsen av saken var et faktum.

– Sønnen min er uskyldig. Han er ikke radikal. Han har to tatoveringer, akkurat som meg, sier mora til VG, og viser de mange tatoveringene sine.

ANKOMMER RETTEN: I denne hvite varebilen ankom de tiltalte retten i flere runder. Foto: MATTIS SANDBLAD

– Psykisk terror

Det var 17. desember i fjor at de to kvinnene ble drept på brutalt vis i Atlas-fjellene. Fire av mennene er tiltalt for selve drapshandlingene. De har alle erkjent skyld, og noen har hevdet at de angrer og at de ber Allah om tilgivelse.

– Han var i Sveits da kona hans sendte ham videoen av drapene. Han spydde da han så den, sier moren.

Abdesamad El Joud, som er utpekt som hovedmann, satt bak glassveggen i tradisjonelle klær og hadde grodd langt skjegg igjen, etter å ha fjernet det da han var på flukt.

FORSVARER: Hafida Makssaoui forsvarer de fire hovedtiltalte i saken. Her står hun utenfor rettssalen i Rabat. Foto: MATTIS SANDBLAD

– Han har bare møtte El Joud to ganger, og det var i 2016. Da gir det ingen mening at han skal ha blitt innviet i hans store terrorplanen, sier kona.

Gjennom glassveggen skal ektemannen ha fortalt om tøffe forholdet i fengselet.

– Han fortalte om psykisk terror. Han sover på gulvet, får ikke dusje og får ikke frisk luft, hevder kona.

SAMMEN MED MOR: Her står kona Fatima sammen med moren til den tiltalte (til høyre) utenfor rettssalen i Salé. Moren hevder sønnen ikke er radikal. Foto: Mattis Sandblad

– Livet mitt stoppet

Fatima forteller at mannen møtte flere av de tiltalte før drapene, men at han ikke var enig i deres forståelse av streng islam, hvor man måtte be fem ganger om dagen og at han ikke kunne røyke.

Han sluttet da å treffe dem, ifølge kona.

– Livet mitt stoppet da han ble arrestert 29. desember i fjor. Sønnen min har det tøft fordi han er separert fra faren, sier hun.

Selv jobber hun ikke. Hun bruker all sin tid på saken og besøker ektemannen i fengselet hver tirsdag. Hun forteller at hun har lest alle politidokumentene, og hevder at det ikke er noe mobilspor som knytter ektemannen til de fire hovedtiltalte.

– Det er også store motsigelser i forklaringene til de hovedtiltalte. Noen sier de møtte mannen min på en dato, andre sier de møtte ham på en annen. Det gir ikke mening.

Da drapene fant sted, var ekteparet i Sveits, hvor planen var at begge etter hvert skulle bo, hevder kona.

– Han ble arrestert da vi dro tilbake til Marokko. Hvis han hadde hatt noe med dette å gjøre, så hadde han aldri reist tilbake hit, sier kona.

