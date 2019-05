«STARSTRUCK»: Greta Thunberg og Arnold Schwarzenegger i Wien mandag. Foto: Karl Schoendorfer/REX

Gretas svar till Schwarzenegger: «We’ll be back»

Den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg (16) deltar på et klimamøte i Wien. Der traff hun Arnold Schwarzenegger.

– Jeg må innrømme at jeg ble starstruck, skriver Schwarzenegger (71) på Twitter.

Og Greta var ikke snauere enn at hun svarte «We’ll be back. Tomorrow.» med henspilling på Schwarzennegers kjente replikk i Terminator-filmene.

Det er svenske Aftonbladet som skriver at Thunberg er i Wien for å delta på klimamøtet Austrian World Summit.

16-åringen har refset toppolitikere og verdensledere for at de ikke gjør noe for å redde jorden.

Siden august 2018 har hun inspirert hundretusener av ungdommer, elever og studenter over hele verden til å demonstrere for klimakampen. Tidligere i mai ble hun tildelt Fritt Ord-prisen for dette arbeidet.

