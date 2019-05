Tordenvær og flaggermus venter norske styrker på FN-oppdrag i Mali

En svær flaggermus lagde bulk i Herkules-flyet da Norge deltok i FN-oppdraget i Mali i 2016. Det tas med i vurderingen til det nye oppdraget.

Nå nettopp







Det er noen lokale forhold de norske styrkene må ta hensyn til når de skal fly i Mali , forteller Knut Egil Hansen, sjef for 335 skvadron, og nevner især tordenvær under regntiden.

– Vi er vant til snø og dårlig vær her hjemme, men det er ikke like ekstremt som det er i Mali. Der bygger regnsystemene seg opp veldig veldig fort.

Utenom været har både fugler og flaggermus har vist seg å være en utfordring. Sist traff en av flaggermusene flyet og laget en bulk.

SISTE INSTRUKSER: Sjef for 335 skvadron, Knut Egil Hansen, sier noen siste ord til soldatene som skal til Mali før avgang. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Det er en type flaggermus som er ganske stor som vi kaller flygende hund. Den veier en god del, og når den først treffer skroget på en flymaskin, så kan det bli litt strukturelle skader, forklarer lastemester Magnus Moen til VG.

Dersom det skjer må flyet stå på bakken til bulken er utbedret.

Moen forteller også at de har hatt problemer med at det er mye søppel i lufta der nede.

– Det vi opplevde sist var en sort flekk som kom mot oss. Vi trodde det var fugl og så er det en plastpose. Det er enormt mye søppel i området. Det løftes opp av den varme luften, sier oversersjanten.

les også Havissmelting i Arktis byr på nye sikkerhetsdilemmaer

Taktisk transport

Tirsdag tok Herkules C-130J-flyet av fra Gardermoen i retning Bamako i Mali. Det er 60 norske soldater som skal slutte seg til FN-oppdraget MINUSMA i denne omgang. De skal bidra med taktisk transportkapasitet for å frakte personell og last.

Norge deltok også i operasjonen i 2016.

EKSTRA SIKKERHET: Forsvarets bombehunder skal sikre at det ikke kommer sprengstoff med om bord på Herkules-flyene i Mali. Her er hunden «Don» avbildet med hundefører Nichlas Hansen i forbindelse med en reportasje i VG helg. Foto: Krister Sørbø, VG

I 2019 har de gjort en justering:

– Denne gangen har vi med hunder til sjekk av bagasje, istedenfor screeningprosesser som vi er vant med fra en sivil flyplass, bruker vi hund for å gjennomgå bagasje og for å avdekke om det er noe muffens, sier Hansen.

Ideen om å ta med hunder til sikkerhetssjekker kom etter at man så at andre nasjoner i Mali gjorde det på den måten sist Norge stilte en kontingent der nede. Hundene skal være med på hvert oppdrag.

– Jeg er blitt fortalt at det er veldig utfordrende for hundene der nede. Vi har tatt med egen kennel for dem med tanke på varme og fuktighet.

Mer om Forsvarets hunder: Bombesikre bikkjer i Kongens pels

MOT AFRIKA: Herkules-flyet Idunn rett etter avgang fra Gardermoen. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Godt trent

Av de 60 som drar til Mali i denne omgangen, er det bare seks stykker som ikke har vært der før. Personellet har forberedt seg på detasjementet i ett års tid.

– Det norske personellet er godt trent. Vi tar med oss erfaringer fra 2016. Vi ser på hva vi gjorde på en bra måte der og ta med oss hva vi kunne gjøre på en bedre måte, sier skvadronsjef for 335, Knut Egil Hansen.

– Hvordan har sikkerhetssituasjonen i Mali utviklet seg de siste månedene?

– Sikkerhetssituasjonen har jo ikke blitt noe bedre i Mali, men vi legger opp til det samme operasjonsmønsteret som vi hadde forrige gang, sier Hansen.

– Du har forklart at norske styrker skal ha en transportfunksjon der nede. Er det noen fare for at de skal havne i skarpe situasjoner?

– Den risikoen ser jeg på som relativt lav med tanke på på oppdrags porteføljen vi skal gjennomføre der nede. Vårt bidrag inn i MINUSMA er ikke å drive patruljering på veiakser og objektsikring. Vi skal kun drive taktisk lufttransport og operere fra baser som har god sikring.

Publisert: 07.05.19 kl. 19:06