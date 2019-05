KREVDE OMVALG: President Recep Tayyip Erdogan fikk det som han vil: Det blir omvalg i gigantbyen Istanbul. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Raser mot Erdogan – omvalg i Istanbul

President Recep Tayyip Erdogans parti AKP nektet å godta nederlaget. Nå raser opposisjonen mot beslutningen om å holde omvalg i Tyrkia.

pullquote «Det er kontroverser her, det er er åpenbart. Det er uregelmessigheter her, det er åpenbart. Å rette opp korrupsjonen i valget vil renvaske valgkommisjonen og lindre hjertene til det tyrkiske folk.»

Erdogans tale i helgen ble holdt med klar adresse til det omstridte valget i Istanbul, der Erdogans parti nektet å godta valgtapet, og som til slutt endte med at opposisjonens kandidat ble innsatt som borgermester i påsken.

ARRESTERT: Demonstranter pågripes på hovedgaten Istiklal i Istanbul.

Men ukevis med press og klager fra AKP, frontet av Erdogan selv, ga til slutt resultater, da valgkommisjonen mandag kveld ga etter og kunngjorde at det vil bli holdt omvalg i Istanbul.

Kilder i Tyrkia forteller VG om en svært spent stemning. Gjennom natt til tirsdag ble det banket på kasseroller i bydeler i hele den tyrkiske gigantbyen. Det er et tegn på at man mener det er blitt jukset, og at makten forsøkes stjålet.

Opprørspoliti er oppstilt i hovedgaten Istiklal, klare til å stanse en eventuell demonstrasjon. Etter folkeavstemningen i 2017 brøt det også ut protester, men det endte med at demonstrantene ble arrestert neste morgen:

Den nylig innsatte borgermesteren Ekrem Imamoglu fra det sekulære opposisjonspartiet CHP, holdt på natten en flammende tale til tusenvis av tilhengere. Han fordømmer vedtaket om å annullere valget han vant, og kaller det forrædersk.

pullquote – De prøver å ta tilbake valget som vi vant. Kanskje dere er skuffet, men gi aldri opp, sa han til tusener av tilhengere i Istanbul etter at vedtaket var gjort.

Mens AKP vant valget 31. mars i landet som helhet, gikk partiet på smertefulle nederlag i i landets to viktigste byer – hovedstaden Ankara og den største og rikeste byen, Istanbul. I begge byer har AKP og dets forgjenger Velferdspartiet styrt i 25 år – helt siden Erdogan selv ble borgermester i Istanbul i 1994.

Ifølge det statlige nyhetbyrået Anadolu, mener AKP og dets alliansepartner, det ultranasjonalistiske partiet MHP, at 40.000 irregulære velgere fikk delta i valget, som AKP tapte med under 14.000 stemmer. Skylden legges på Erdogans hovedfiende, Gülen-nettverket. Tilhengerne av den mystiske imamen Fethullah Gülen har av Erdogan fått skylden for kuppforsøket i juli 2016.

