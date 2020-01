Tusener av irakere tar farvel med drept iransk general

Store folkemengder har samlet seg i Bagdad for å delta i gravfølget til den iranske generalen Qasem Soleimani.

Tusener samlet seg i Bagdads gater for å hedre den iranske generalen Qasem Soleimani, som natt til fredag denne uken ble drept i et amerikansk droneangrep, melder NTB.

Iraks fungerende statsminister Adil Abdul-Mahdi deltar i gravfølget. Det gjør også den tidligere statsministeren Nouri al-Maliki. Mange av de sørgende roper «Død over Amerika», ifølge nyhetsbyrået AFP.

Qasem Soleimani ledet elitestyrken Quds i den iranske Revolusjonsgarden, og han var regnet som hjernen bak Irans militære og politiske strategi i regionen. Han ble drept i et droneangrep utenfor flyplassen i den irakiske hovedstaden Bagdad. Angrepet ble beordret av USAs president Donald Trump.

SØRGER: Et medlem av den irakiske militsen Kataib Hezbollah holer opp et bilde av Qasem Soleimani. Foto: THAIER AL-SUDANI / NTB scanpix

I tillegg til gravfølget i Bagdad, blir det også arrangert gravfølger i byene Karbala og Najaf, som regnes som hellige av sjiamuslimer. Søndag morgen vil liket til Soleimaini bli fraktet til Iran, der han skal begraves i hjembyen Kerman.

Det er varslet at Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei skal lede en gudstjeneste for den drepte generalen.

Regionens mektigste

Ifølge The Guardian skriver iranske medier får Soilemani en offentlig begravelsesseremoni i Bagdad før liket fraktes til Iran. Samtidig begraves den irakiske militslederen Abu Mahdi al-Muhandis, som ble drept i samme droneangrep som den iranske generalen.

STORE FOLKEMENGDER: Flere tusen har møtt opp i Bagdad for å ta farvel med Qasem Soleimani. Foto: WISSM AL-OKILI / NTB scanpix

Al-Muhandis ledet Folkets mobiliseringsstyrker, en samling sjiamuslimske militsgrupper i Irak. Folkets mobiliseringsstyrker bidro til å arrangere demonstrasjonene utenfor den amerikanske ambassaden i Bagdad denne uken.

Som leder for Quds-styrken, hadde 62 år gamle Soleimani ansvar for den regionale stormaktens omfattende militære utenlandsoperasjoner. Han ble sett på som en av arkitektene bak Irans strategi for innflytelse i Midtøsten, og mange regnet ham som en av regionens mektigste menn.

Publisert: 04.01.20 kl. 09:03 Oppdatert: 04.01.20 kl. 09:46

