LØFTER FREM BARNA: Kristoffer Joner mener forholdene i den beryktede flyktningleiren i Hellas fortjener mer oppmerksomhet i internasjonal presse. Foto: Privat

Vil kjøpe flybillett og ta med utenriksministeren til Hellas

Gjennom en Facebook-kampanje har nærmere tusen nordmenn samlet inn penger til en flybillett til Ine Eriksen Søreide (H). De mener utenriksministeren må reise til Moria-leiren i Hellas og se forholdene barn lever under – med egne øyne.

En av dem som støtter kampanjen er skuespiller Kristoffer Joner.

På et bilde lagt ut på Facebook står han med en plakat i hendene med teksten: «Evakuer barna fra Moria».

– Vi må begynne et sted. La oss begynne med å evakuere de som er helt uskyldige. Vi er nødt til å gjøre noe, sier Joner til VG.

Moria-leiren ble opprettet i 2015, da en massiv strøm av flyktninger og migranter tok seg til Europa og satte hele kontinentet i kriseberedskap. Leiren skulle opprinnelig ta 2.800 mennesker, men nå lever 17.000 mennesker her.

VG besøkte leiren i desember. Du kan lese reportasjen fra turen her.

Fakta om asylsøkere i Hellas * Over 1,15 millioner flyktninger og migranter har ankommet Hellas siden 2015, de aller fleste av dem via sjøveien fra Tyrkia. * Tyrkia, som huser over 3,6 millioner syriske flyktninger, inngikk i 2016 en avtale med EU, som lovet milliardstøtte dersom tyrkiske myndigheter hindret flyktningene i legge ut på Egeerhavet. Avtalen innebærer også at personer som ikke får opphold, skal kunne sendes tilbake til Tyrkia. * Nærmere 46.000 flyktninger og migranter har likevel kommet sjøveien til Hellas i år. Det er en økning på 66 prosent sammenlignet med 2018. * Til sammen befinner det seg nå rundt 35.000 flyktninger og migranter på de greske øyene. De fleste ankommer øyene Lesvos, Samos og Chios. Greske myndigheter har flyttet tusener til leire på fastlandet, men klarer ikke å holde tritt med antall nye ankomster. * Greske myndigheter hadde i fjor 67.000 asylsøknader til behandling, men har kun kapasitet til å behandle 20.000 i året. Kilde: IOM, UNHCR, Aegean Boat Report

Det siste året har flere hjelpeorganisasjoner – blant annet Leger uten grenser – trukket seg ut av den beryktede Moria-leiren i Lesvos i Hellas. De ønsker ikke lenger å legitimere forholdene i leieren, som EU har fordømt.

I dag er leiren stort sett drevet av frivillige – blant annet flere organisasjoner fra Norge.

Artist og sykepleier Marthe Christine Valle startet kampanjen på sin Facebook-side sammen med psykolog Katrin Glatz Brubakk i desember. Hun har selv vært i leiren, og har sendt flere e-poster til utenriksministeren den siste uken – uten svar.

– Barna i leiren må evakueres. Forholdene er umenneskelige. Vi har diskutert mye frem og tilbake hvordan vi skal få norske myndigheter til å forstå alvoret, og fant ut at den beste ideen er at utenriksministeren blir med oss ned, sier Valle.

Nærmere tusen nordmenn har støttet ideen og vil spleise på en flybillett til utenriksministeren. Valle med flere stiller seg til disposisjon og kan vise Søreide rundt. Det eneste de mangler, er et svar fra utenriksministeren.

SØPPEL OG SOVEPOSER: For de desperate menneskene her er det ingen plan for vinteren som kommer. Ikke siden krisen i 2015 har så mange mennesker kommet til dette bortgjemte hjørnet av Europa. Foto: Harald Henden

Kristoffer Joner er blant dem som støtter kampanjen. Han mener utenriksminister må avgjøre om de norske hjelpeorganisasjonene og frivillige som jobber der skal fortsette arbeidet, eller om de bør trekke seg ut. Mange har vært der i flere år.

– De tusenvis av menneskene som jobber der trenger en retning. De kjemper en håpløs kamp, som de føler at de taper, sier han til VG.

Han mener dette bare er starten på flere store utfordringer i årene som kommer:

– Dette er bare en liten prøvelse sammenlignet med det som kommer. Vi kommer til å oppleve store kriser i tiden fremover, og vi er nødt til å lære å håndtere dem. Dette er bare starten.

FRYKTER FREMTIDEN: Mange av menneskene som bor i flyktningleieren vet ikke hvor de skal gjøre av seg. Forholdene er så alvorlige at mange blir syke av å bo her. Foto: Harald Henden

– En håpløs kamp

Joner mener utenriksministeren må se virkeligheten for å kunne ta en avgjørelse:

– Utenriksministeren må bestemme selv hva hun ønsker, men det er klart at det blir lagt et press på henne nå. Menneskene der nede roper om hjelp. Det og kjemper for noe godt, men se at du taper, må være fryktelig.

Tre grunner til at flyktningene velger Europa: Hvorfor kommer det ekstra mange mennesker til de greske øyene akkurat nå? Mens ingen vil konkludere endelig, er det noen årsaker som er åpenbare: En majoritet av menneskene i Moria er fra Afghanistan, et land som i 2018 og 2019 har opplevd svært harde kamper mellom Taliban og regjeringsstyrkene i landet, i en endeløs krig NATO etter 18 år aldri klarte å vinne. Landet er et av verdens farligste, med terrorangrep, massedrap og omfattende sivil lidelse.

Krigføringen i Syria er også mer brutal enn på lenge. Mens Tyrkia har angrepet kurderne nord i landet, har president Assads styrker og deres russiske allierte intensivert bombingen av landets siste opprørskontrollerte region Idlib. Livløse og opprevne menneskekropper ligger igjen i ruinene av tidligere hjem.

Samtidig som dette skjer prøver Tyrkias president Erdogan å sende så mange syrere som mulig tilbake til landet de flyktet fra. Tyrkia har fått nok, men for mange syrere er valget mellom å reise tilbake og å reise videre klart: De velger Europa.

«Barn lever omringet av gjørme, kloakk og søppel»

Antallet mennesker som tar seg over til de greske øyene har igjen økt i 2019. Denne høsten har vært dramatisk. 24.000 mennesker har kommet til Lesvos så langt i år. I november alene kom over 4000 mennesker hit i båter fra Tyrkia.

10.000 av dem lever utenfor de offisielle gjerdene i en uorganisert labyrint av telt bygget av skrapmetall, paller, kvister og plast. Midtøsten korrespondent i VG, Amund Bakke Foss, er blant dem som har sett leieren. Han beskriver den som en «menneskelig katastrofe».

– Tusenvis av barn lever omringet av gjørme, kloakk og søppel. Bål er den viktigste kilden for varme og matlaging, og de psykiske traumene forverrer seg for hver dag. De fleste menneskene som lever der har flyktet fra livsfarlige kriger og sier at alt er bedre enn stedene de flyktet fra, sier Bakke Foss.

– Vinteren som nå kommer er ekstra farlig, og kjølig regn og lave temperaturer gjør at mange går våte, uten at klær, sko og telt tørker ordentlig opp. Det fører til farlige sykdommer som det ikke finnes nok leger og medisiner til å behandle. Leiren er bortgjemt i en ytterkrok av Europa, ute av syne for dem som ikke reiser dit og ser det med egne øyne.

I august i år ba FN om en evakuering av Moria-leiren. Oppfordringen kom etter at en afghansk kvinne og et lite barn omkom i en brann i leiren, ifølge NTB, men fremdeles er ikke evakueringen gjennomført.

– Norge har siden 2011 bidratt til å styrke greske myndigheters evne til å håndtere flyktninger og migranter på en best mulig måte, sier statssekretær Jens Frølich Holte til VG.

– Vi har i denne perioden bidratt med 330 millioner kroner gjennom EØS-midlene til oppbygging av en sivil asyladministrasjon i Hellas og til kapasitetsbygging for det greske mottaksapparatet for flyktninger og migranter. Bistanden fra Norge er et betydelig bidrag for å avhjelpe forholdene i Hellas.

– Jeg var senest i november i Hellas og hadde omfattende samtaler med greske myndigheter om migrasjon. Situasjonen er krevende, men det norske bidraget verdsettes av asylmyndighetene, sier Frølich.

En stor del av den norske støtten har vært fokusert på sårbare grupper av migranter, inkludert enslige, mindreårige asylsøkere.

Støtten skal bidra til å styrke greske myndigheter og frivillige organisasjoners kapasitet til å takle utfordringene knyttet til migrasjon på langt sikt.

