SATT I DENNE: Politiet har frigitt dette bildet av barnevognen den vesle jenta satt i da barna ble funnet. Foto: Østjyllands politi

Tre pågrepet – kvinne siktet i Århus-saken

Tre personer er i politiets varetekt etter at to barn ble funnet i Århus lørdag. Barna har det etter omstendighetene bra. En 54-årig kvinne er siktet i saken.

En 54 årig kvinne, som skal være i familie med barna, er siktet for blant annet omsorgssvikt og for å ha etterlatt to barn i hjelpeløs tilstand, opplyser politiet på en pressekonferanse mandag. Kvinnen er ikke barnas mor, ifølge politiinspektør Michael Kjeldgaard. Kvinnen er afghansk statsborger.

I tillegg er to personer, en mann på 33 år og en kvinnen i politiets varetekt. De to personene er «administrativt frihetsberøvet» for å sikre identiteten, noe som innebærer at de kan holdes av politiet i opptil 12 timer uten siktelse.

Ifølge Ekstrabladet har politiet en formodning om at mannen og kvinnen kan være barnas foreldre.

Ingen av de tre har villet uttale seg til politiet i saken.

Politiet har gjennomført en intensiv etterforskning for å finne barnas foreldre, eller den eller de som har etterlatt barna på gaten i Århus.

Sosialdirektør i Århus kommune, Erik Kaastrup-Hansen, uttalte på pressekonferansen at deres viktigste oppgave er å ivareta barnas sikkerhet og gi dem omsorg. Han sa også at det er svært sjeldent at man har en sak hvor man ikke kan finne barns foreldre.

Tidligere mandag sendte politiet i Østjylland en pressemelding om at til sammen sammen tre personer er i politiets varetekt.

– Vi arbeider ut fra en mistanke om at barna er kommet til Danmark sammen med noen som oppholder seg ulovlig i landet, heter det i pressemeldingen.

– Via vår etterforskning fant vi frem til noen personer som kan ha relasjon til barna. Etterforskningen tar sikte på å finne ut hvordan barna er funnet på gaten Århus, sier politiinspektør Michael Kjeldgaard.

Politiet jobbet i utgangspunktet med en teori om at barna var østeuropeiske, men etter en henvendelse er antagelsen nå at de er afghanske.

Det er ikke bekreftet av politiet om de to er søsken.

Kommunikasjonsrådgiver Jakob Christiansen ved Østjyllands politi forklarer til VG to foreløpig er i politiets varetekt for å sikre deres identitet, mens en er pågrepet, og siktet.

– Det er nesten det samme, en er anholdt og to er tilbakeholdt. De tre er i politiets varetekt på forskjellig lovgiving. En oppholder seg lovlig, mens de to er frihetsberøvet for å finne deres riktige identitet, og om de oppholder seg lovlig i Danmark.

Politiet på Øst-Jylland har jaktet hvem det kan være som satte fra seg to små barn, en gutt som anslagsvis er to eller tre år gammel, og ei ett år gammel jente.

Pågangen fra mediene har vært enorm, og politiet er svært takknemlig for tips.

– Nå har vi snevret inn etterforskningen og har noen konkrete tips å gå etter. Men dersom man har en identitet på barna eller deres foreldre må man ringe politiet, sier Kjeldgaard.

Danskene har engasjert seg voldsomt i saken. Så stort har det vært at politiet nå har rykket ut på sosiale medier.

– Vi har nærmest blitt overøst med oppringninger, både med tips og omsorgsfulle forslag i forhold til barna, skriver Østjyllands politi på Facebook.

– Vi kan simpelthen ikke følge med på telefonene, og har bruk for arbeidsro til å følge noen av sporene vi har å gå etter, skriver politiet som oppfordrer publikum om å skrive e-post dersom man har gode tips.

Ifølge dansk TV 2 er det kommet konkrete tips både om barna og deres foreldre. Politiet har sikret seg videobilder, og forsøker å finne ut om det er flere kameraer som kan ha materiale som er interessant.

Politiet har også vært i kontakt med krisesentre og sykehus for å forsøke å finne ut om foreldrene kan være skadet, uten hell. Barna er etterlyst av Interpol.

Sosialtjenesten i Århus kommune jobber sammen med politiet for å finne frem til barnas foreldre.

Sosialdirektør Erik Kaastrup-Hansen i Århus kommune uttalte i går at barna ikke virker å være traumatisert, og reagerer helt normalt for barn på deres alder.

Publisert: 16.12.19 kl. 10:32 Oppdatert: 16.12.19 kl. 15:27

