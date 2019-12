STORE PROTESTER: Demonstranter troppet søndag kveld opp utenfor politiets hovedkvarter i Delhi. Foto: ADNAN ABIDI / Reuters

Over 100 såret i store protester mot ny lov i India

Studenter og politi barket søndag sammen under en demonstrasjon mot en lov kritikerne mener diskriminerer muslimer.

Over 100 personer ble ifølge sykehusansatte nyhetsbyrået Reuters har snakket med såret i sammenstøtene.

– Mange av dem har bruddskader, og vi holder på å gå tom for gips, sier Inamul Hassan ved sykehuset Alshifa, som har tatt imot over 80 sårede.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters ble det brukt tåregass og batonger for å prøve å bryte opp demonstrantene som hadde samlet seg på universitetet Jamia Millia Islamia.

Flere busser og motorsykler ble også satt fyr på.

OPPTØYER: En buss i New Delhi ble satt fyr på søndag. Foto: STR / AFP

FN bekymret

Demonstrasjonen er den siste i rekken av voldelige protester som de siste fem dagene har preget flere områder i India. Verst har det vært i østlige delstater som Assam og Tripura, skriver Reuters.

Seks personer er så langt blitt drept, skriver BBC.

Årsaken er en ny lov som demonstrantene mener diskriminerer muslimer. Den gir innbyggere i Indias naboland Bangladesh, Pakistan og Afghanistan statsborgerskap i India – om de ikke er muslimer.

Målet med den nye loven, som ble vedtatt i parlamentet 9. desember, er ifølge hindunasjonalistpartiet BJP, som statsminister Narendra Modi tilhører, å hjelpe dem som flykter fra religiøs forfølgelse.

Kritikerne mener loven er et ledd i myndighetenes agenda for å marginalisere muslimer.

Menneskerettighetsrådet i FN skriver i en pressemelding at de er bekymret over at loven ekskluderer muslimer.

– Vi er bekymret over at den nye loven er grunnleggende diskriminerende i sin natur. Målet om å beskytte dem som forfølges er velkomment, men den nye loven tilbyr ikke støtte til muslimer, inkludert minoriteter, skriver de på Twitter.

Forsvarer maktbruk

Etter sammenstøtene møtte hundrevis av studenter opp foran politiets hovedkvarter i New Delhi, skriver Times of India.

Politiet opplyser at rundt 4000 personer samlet seg på universitetsområdet søndag, og at de måtte gripe inn da det ble satt fyr på busser.

– Hvis folkemengden hadde vært fredelige, ville den ha blitt oppløst på fredelig vis, sier Chinmoy Biswal ved politiet i området til Reuters.

Seks politibetjenter skal også ha blitt såret.

Waseem Ahmed Khan som arbeider ved universitetet, sier til det indiske nyhetsbyrået ANI at politiet brukte makt for å ta seg inn på skolens område.

– Våre ansatte og studenter blir banket opp og tvunget til å forlate campus, sier han.

PATRULJERER: Politifolk utenfor universitetet Jamia Milia søndag kveld. Foto: ADNAN ABIDI / X90166

Publisert: 16.12.19 kl. 08:15