GA ORDREN: Under en pressekonferanse i Florida 3. januar forklarte USAs president Donald Trump hvorfor han ga beskjed om å drepte general Qasem Soleimani. Foto: JIM WATSON / AFP

Trump presses om Iran-angrep: – Uten nødvendige bevis

NEW YORK (VG) Donald Trump og hans administrasjon hevder Qasem Soleimani planla et stort og overhengende angrep, men nekter å gi detaljer om hva de visste.

At Qasem Soleimani var arkitekten bak mange militære operasjoner i Irak og Syria, var ingen hemmelighet. Her i USA stiller mange spørsmål ved hvorfor drapet på den mektige iranske generalen skjedde akkurat nå.

President Donald Trump og administrasjon hans har i hovedsak begrunnet drapet med at det forhindret et nært forestående og «stort» angrep mot amerikanere i Midtøsten.

At angrepet var overhengende eller nært forestående er viktig fordi det ifølge internasjonal lov åpner for retten til selvforsvar. Det kan også gi tyngde til presidentens beslutning om ikke å informere Kongressen i forkant av angrepet.

Overfor VG etterlyser professor i statsvitenskap, Michael McFaul, svar på to spørsmål:

– Hvordan var dette forebyggende? Og hvordan vil drapet på Soleimani bety at de planlagte angrepene ikke vil gjennomføres? spør McFaul, som var ambassadør til Russland i to år under Barack Obama og som nå er fast utenriksekspert for TV-kanalen MSNBC.

EKS-AMBASSADØR: I 2016 vitnet Michael McFaul i Kongressen om Russlands innblanding i USA-valget. Foto: GETTY IMAGES

Sår tvil om etterretning

Gjennom militsgrupper styrte Soleimani, som var leder av Revolusjonsgardens elitestyrke, mange militære angrep i Irak.

Kongressmedlemmer som fikk en orientering i etterkant sier til Washington Post at de ikke hørte noe som tilsier at trusselen fra militsene har endret seg betydelig de siste månedene. CNN skriver at redegjørelsen, som Demokratene krever offentliggjort, inneholdt få detaljer.

– Alt vi har hørt fra denne administrasjonen er skiftende forklaringer, unnvikende svar, gjentatte forsikringer om en overhengende trussel uten nødvendige bevis for å støtte opp om den konklusjonen, sier tidligere visepresident Joe Biden ifølge USA Today.

Også senator Elizabeth Warren, som i likhet med Biden kjemper for å bli Demokratenes presidentkandidat, mener begrunnelsen er mangelfull.

– Administrasjonen virker ikke å ha et sammenhengende svar for å ta dette skrittet, og de har tatt et skritt som bringer oss nærmere en krig, et skritt som setter alle militæret og diplomatene i regionen i fare, har hun uttalt til CNN.

Hevdes at bevisene var tynne

Flere amerikanske medier skriver at det var uenighet om betydningen av opplysningene om et forestående angrep. Anonyme kilder sier til New York Times at informasjonen var «tynn» og på linje med en «vanlig dag i Midtøsten».

Konfrontasjonen mellom Iran og USA: Slik utviklet situasjonen seg

Avisen skriver også at Trumps militære rådgivere ble svært overrasket over presidentens beslutning om å drepe Soleimani.

I uken før droneangrepet skal rådgiverne ha lagt frem flere alternativer der et drap på Soleimani ble ansett som det mest ekstreme. Så sent som 28. desember avviste Trump muligheten og godkjente i stedet et angrep mot iranskstøttede militsgrupper.

To dager senere hadde Trump gjort helomvending.

– Ikke tryggere

Presidenten har sagt at beslutningen har gjort USA tryggere. Stanford-professor McFaul er uenig.

– Trumps nye strategi for Iran er mye mer konfronterende. Betyr det at det er en bedre strategi for å nå amerikanske mål? Mitt svar er nei, sier han, og utdyper:

– Amerikanere er ikke tryggere. Hvis det var tilfelle, hvorfor blir amerikanere bedt om å forlate Iran? Hvorfor blir det sendt flere soldater til regionen?

McFaul viser også til at utsiktene til en forhandling om en bedre atomavtale med Iran er fjernere, og at innflytelsen i regionen er redusert.

– Hvis soldatene våre blir bedt om å forlate Irak, er ikke det en styrking av vår posisjon.

Ny forklaring fra Pompeo

Ifølge Washington Post har utenriksminister Mike Pompeo i lengre tid presset på for å gripe inn overfor Soleimani. Den tidligere CIA-direktøren skal ha snakket med Trump om et angrep for flere måneder siden.

Pompeo har i en rekke intervjuer snakket om at Soleimani planla angrep i regionen som ville kostet hundrevis av amerikanske liv. Men han har nektet å si på hvilken måte det var nært forestående.

– Hvis du er en amerikaner i regionen, dager og uker, dette er ikke noe som er relevant, sa utenriksministeren da han ble presset om dette på CNN søndag.

På en pressekonferanse tirsdag nektet han nok en gang å kommentere hvilke bevis USA hadde. Han fokuserte i stedet på Soleimanis tidligere handlinger:

Han sa at Soleimani sto bak massakrer i Syria, enorme ødeleggelser i Libanon og Irak samt angrepet mot en militærbase 27. desember, der en amerikaner ble drept.

– Så hvis du ser etter nært forestående, trenger du ikke å se lenger enn dagene som ledet opp til angrepet mot Soleimani. I tillegg så vi kontinuerlige forsøk fra denne terroristen på å bygge et nettverk av aktiviteter som potensielt ville lede til at mange flere amerikanere ville mistet livet.

– Det var en riktig beslutning, slo Pompeo fast.

Tidligere tirsdag slo også forsvarsminister Mark Esper tilbake mot kritikken. Han sa bevisene var overbevisende og at det nevnte angrepet kan ha vært dager unna. I Det hvite hus sa Trump at det var snakk om et «stort angrep».

Middag på Mar-a-Lago

Ifølge anonyme kilder ved Det hvite hus og i det republikanske partiet mener Trump at en hard linje mot Iran vil gagne ham foran valget i november, skriver Washington Post.

Etter at beslutningen om et droneangrepet var tatt, tilbrakte Trump kvelden med støttespillere og familie på sin private eiendom i Florida, Mar-a-Lago.

En av støttespillerne hans, kongressmedlemmet Kevin McCarthy, la ut bilder fra kvelden på Twitter:

Publisert: 07.01.20 kl. 22:34

