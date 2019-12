En drept under restaurant-ran: – Helt forferdelig

En mann i 60-årene er død etter å ha blitt skadet av tre maskerte menn på en restaurant ved Jönköping i Sverige lørdag kveld. Et vitne sier at det var fullt kaos der inne.

Nå nettopp

Hendelsen skjedde i Gislaved sørvest for Jönköping ved 18.30-tiden, skriver den svenske avisen Ekspressen.

Monica Bergström hos politiet i Region öst forteller til avisen at mannen, som var gjest i restauranten, ble slått med et våpen.

– Hva slags våpen vet jeg faktisk ikke. Heller ikke om det var noe gjerningsmennene hadde med seg eller om det fantes i lokalet.

Mannen døde på stedet.

Til den svenske avisen Aftonbladet forteller Bergström at det oppsto bråk og tumulter i forbindelse med at de tre maskerte mennene kom inn i restauranten og at mannen da ble skadet.

De tre gjerningsmennene løp fra stedet, og det finnes ifølge Bergström ingen opplysninger om hvorvidt de fikk med seg noe ransbytte.

Lørdag kveld er de fremdeles på frifot.

Hørte porselen bli knust

Aftonbladet har snakket med en restaurantgjest som var vitne til store deler av hendelsen.

Vedkommende forteller at to maskerte menn kom løpende inn i restauranten med kurs for kjøkkenet.

– Så hører vi at porselen og alt mulig bli knust der inne.

Omstendighetene rundt dødsfallet er foreløpig uklare, men ifølge restaurantgjesten oppsto det et slagsmål inne på kjøkkenet. Vedkommende beskriver at det var fullt kaos.

– Det som har hendt er helt forferdelig, at noen skal miste livet for ingenting. Han som driver stedet sier at de ikke tar imot kontanter som betaling. De skal ikke ha fått med seg en krone, sier vitnet.

Publisert: 14.12.19 kl. 22:52

