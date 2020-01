NYE OPPLYSNINGER: Ifølge flere medier hadde USA planer om å likvidere enn annen, sentral iransk militær leder dagen Qasem Solaimani ble drept. Foto: Kevin Wolf / AP

Amerikanske medier: USA ville likvidere en annen iransk militær leder

Samme dag som den iranske generalen Qasem Soleimani ble drept i et droneangrep, skal USA ha forsøkt å ta livet av en annen militær leder i Jemen - men mislyktes.

For mindre enn 10 minutter siden

Både Washington Post, CNN og Wall Street Journal melder dette fredag, og viser til opplysninger sentrale, anonyme offentlige tjenestemenn.

Ifølge avisens opplysninger forsøkte USA, samme dag som attentatet mot den iranske generalen Qasem Soleimani, også å ta livet av en annen militær leder Abdul Reza Shalai.

Shalai er en av toppene i Quds-styrken, den iranske elitestyrken ledet av generalen Qasem Soleimani frem til hans død, og befinner seg i Jemen.

Amerikanerne har tidligere forklart at et nært forestående angrep mot en amerikansk base i Irak var hovedårsaken til at de valgte å ta ut Soleimani, en av Irans mektigste menn.

Både forsvarsdepartementet og utenriksminister Mike Pompeo har uttalt at «dusinvis, om ikke hundrevis» av amerikanske liv ble reddet takket være attentatet mot Soleimani.

Forsker Suzanne Maloney sier til Washington Post at opplysningene om et annet, planlagt attentat gjør denne forklaringen mindre troverdig.

– Dette tyder på et oppdrag med en mer omfattende planlegging og et større mål, og det setter spørsmålstegn ved hvorfor det var et forsøk på å forklare dette offentlig på grunnlag av en nært forestående trussel, sier Maloney til avisen.

Ifølge Washington Posts kilder var det planlagt å annonsere begge attentatene, mot Soleimani og Shalai, samtidig. Når sistnevnte mislyktes skal det så ha blitt bestemt at dette ikke ville bli forkynt til offentligheten.

Detaljene rundt det planlagte attentatet er ikke kjent.

En representant for det amerikanske forsvarsdepartementet avviser overfor Washington Post å kommentere «påståtte operasjoner» i Midtøsten.

Publisert: 10.01.20 kl. 21:21

Mer om

Flere artikler