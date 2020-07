Foto: Illustrasjonsfoto: SANJEEV GUPTA / EPA

Fem influencere dømt til to år i fengsel på grunn av TikTok-videoer

En domstol i Egypt har dømt fem kvinnelige influencere til to år i fengsel for å ha krenket den offentlige moralen i landet.

Dommen mot de fem influencerne kom som følge av at de hadde postet videoer på appen TikTok, det skriver BBC. Kjennelsen, som fortsatt kan ankes, innebærer også en bot på 300.000 egyptiske pund, noe som tilsvarer rundt 170.000 norske kroner.

De dømte er Mawa al-Adham og Haneen Hossam, de tre andre er ikke blitt navngitt.

Den statseide avisen al-Ahram skriver at kvinnene ble dømt for å legge ut upassende bilder og videoer som er krenkende for den offentlige moralen i landet.

DØMT: Mawa al-Adham har over tre millioner følgere på TikTok. Foto: Skjermdump/ TikTok

En rekke arrestasjoner

Fengselsdomene er de første som er avsagt av en domstol som et ledd i en kampanje utført av myndighetene mot influencere i landet. Aktivister har startet en kampanje på nett som en respons på fengselsdommene, de krever løslatelse av de fem kvinnene.

De siste månedene har det vært en rekke arrestasjoner av influencere i Egypt, og spesielt kvinnelige influencere som er populære på videoappen TikTok.

Hossam ble arrestert i april etter at hun hadde postet en video på treminutters video hvor hun fortalte sine 1,3 millioner følgere at kvinner kan tjene penger på å jobbe med henne, det skriver nyhetsbyrået AFP.

Adham ble arrestert i mai etter at hun hadde postet flere videoer på TikTok med et sarkastisk innhold.

– Kan ikke være grunn nok til å bli fengslet

Dommene synliggjør et sosialt skille i det muslimske landet, knyttet til hva som utgjør individuelle friheter og sosiale normer.

Menneskerettighetsadvokat Tarek al-Awadi mener pågripelsene av kjente influencere viser hvordan det egyptiske samfunnet strever med innvirkning den teknologiske utviklingen har på samfunnet.

– Uansett hva man mener om innholdet jentene lager, kan det ikke være grunn nok til å bli fengslet, sier al-Awadi ifølge NTB. Han påpeker at dommene fortsatt kan bli anket videre opp i det egyptiske rettssystemet.

TikTok mer populært

TikToks popularitet i Egypt har skutt i skyene de siste månedene, spesielt på grunn av coronaviruset. Folk i landet ikke får beveget seg noe særlig ute, på grunn av regjeringens restriksjoner for å forhindre smitten, det skriver BBC.

Ifølge medietilsynet har TikTok over 1,5 milliarder brukere globalt, og 65 prosent av norske barn mellom 9 og 18 år bruker appen.

Publisert: 28.07.20 kl. 18:46

