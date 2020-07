MISFORNØYD: Milliardær og teknologigründer Bill Gates er ikke imponert over ventetiden for å få svar på coronatester i USA. Foto: Eugene Hoshiko / TT NYHETSBYRÅN

Bill Gates: – Flesteparten av coronatestene er bortkastet

Microsoft-gründer Bill Gates mener det tar for lang tid å få svar på coronatester. Det er urimelig å måtte betale for tester som tar mer enn tre dager å få svar på, sier han.

– Det er sinnsykt å må betale når man venter mer enn tre dager, noen ganger så mye som en uke, for å få svar på en test, sier milliardæren i et intervju med CNBC.

I USA har man vært nødt til å betale selv for å bli testet for viruset, så fremt man ikke har helseforsikring.

Testene koster vanligvis rundt 100 dollar per stykk. Etter at kongressen krevde at testene ble dekket av forsikring, har noen testlaboratorier forsøkt å tvinge prisene opp til over 2000 dollar, meldte The New York Times i juni.

– Bortkastet

Gates mener samtidig at det ikke bare er for å få valuta for pengene at man bør kreve raskere svar.

– Man må få testsvarene tilbake så fort som mulig, slik at de som er smittet kan endre adferd og unngå at de smitter andre, sier han.

– Slik det er nå, er flesteparten av testene bortkastet, slår Bill Gates fast.

På nåværende tidspunkt tar det i snitt litt mer enn fire dager å få testresultatene, sier Brett Giroir i det amerikanske helsedepartementet til CNN.

– Jeg har sagt at vi ikke er fornøyd før vi når målet om testsvar i løpet av 24 timer. Vi gjør alt vi kan for å komme dit, sier Giroir.

Flest tester

USA passerte onsdag 150.000 coronarelaterte dødsfall totalt. På onsdag alene døde hele 1461 personer som følge av viruset i landet.

Tall fra The Covid Tracking Project viser at man i USA samme dag gjennomførte nesten 840.000 tester. Totalt har man gjennomført nesten 54 millioner tester i landet.

President Donald Trump har tidligere skrytt av at ingen gjennomfører flere tester enn amerikanerne. På et valgmøte i juni sa han derimot at han hadde bedt sin egen regjering om å teste færre – for å få ned smittetallene på statistikken.

I etterkant sa presidentens handelsrådgiver Peter Navorro at uttalelsen var sagt ironisk og med et glimt i øyet.

