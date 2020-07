forrige









fullskjerm neste GULE KLÆR OG SOLSIKKER: Lørdag og søndag demonstrerte mødre i Portland mot de føderale styrkene. – Vi er kledd i gult fordi det er en lys og fin farge, og den gjør at vi skiller oss fra demonstrantene kledd i svart, sier Bev Barnum (med hvit hjelm) til VG.

Mødre samler seg mot Trumps sikkerhetsstyrker: – Vi må beskytte barna våre

En gruppe mødre stilte seg i helgen som en vegg mellom demonstranter og føderale sikkerhetsstyrker i Portland i den amerikanske delstaten Oregon.

– Jeg håpet og trodde at de føderale styrkene ikke ville skade oss. Vi var ikke kledd i svart, vi er bare en gruppe fredelige mødre som ingen vil føle seg truet av, sier Bev Barnum (35), grunnlegger av gruppen «Wall of Moms» på telefon til VG natt til tirsdag.

Iført gul T-skjorte og med munnbind og hjelm tok hun til gatene i hjembyen Portland denne helgen. I den ene hånden holdt hun en bukett solsikker.

– Men jeg tok feil. De skjøt tåregass mot oss, og en av mødrene ble dyttet så hun fikk blåmerker. Jeg vet ikke hvem som har gitt ordre om at det er greit å skyte fredelige demonstranter eller å gasse fredelige mødre.

Demonstrasjoner mot rasisme og politivold har pågått i Portland i delstaten Oregon siden afrikansk-amerikanske George Floyd ble drept av politiet i slutten av mai. De siste dagene har en rekke amerikanske medier meldt om føderale sikkerhetsstyrker som slår hardt ned på demonstrantene for Black lives matter-bevegelsen (BLM).

I beskrivelser fra vitner og i Twitter-videoer ser man kamuflasjekledde sikkerhetsstyrker som pågriper demonstranter og fører dem bort i umerkede biler.

PORTLAND: Eksperter sa til VG søndag at de var skremt over at uidentifiserbare styrker brukes mot opprørerne. Bildet er tatt 19. juli. Foto: Dave Killen / The Oregonian

– Jeg var redd

Under protestene i byen lørdag og søndag sto en vegg av mødre mellom BLM-demonstranter og føderalt politi. Videoer fra demonstrasjonen søndag viser kvinnene, flere av dem kledd i gult, stå arm i arm mens de roper «Føderalt politi, dra hjem!».

– Jeg har aldri demonstrert i hele mitt liv, men da jeg hørte om demonstranter som ble fraktet bort i umerkede biler, fikk jeg nok, sier Bev Barnum, som til daglig jobber med innholdsmarkedsføring.

Hun tok kontakt med en forening for arbeidende mødre i Portland for å få dem til å demonstrere sammen med henne.

– Jeg sa at jeg ikke hadde peiling på hva jeg drev med, og at jeg var redd. Jeg ville ikke bli skutt på eller gasset ned. Men de sa ja, og her er vi, fortsetter Barnum, som beskriver opplevelsen som skremmende.

– Men jeg er glad vi gjorde det. Da folk så at de til og med skjøt mot oss mødre under demonstrasjonene lørdag, dukket enda flere mødre, og til og med bestemødre, opp søndag. Det var magisk.

DEMONSTRERTE: Lørdag var første dagen de demonstrerende mødrene dukket opp i gatene i Portland. Foto: CAITLIN OCHS / Reuters

Under søndagens demonstrasjoner rev demonstranter rev ned et gjerde som sto oppført rundt det føderale tinghuset, skriver NBC. De føderale sikkerhetsstyrkene slo tilbake med tåregass, ifølge politiet i Portland, som sier de ikke selv var til stede.

Politiet skriver i en uttalelse søndag at flere hundre mennesker deltok i demonstrasjonene, og at de blant annet blokkerte veier. En gruppe demonstranter skal også ha nærmet seg tinghuset iført hjelmer og gassmasker, og bevæpnet med balltrær, paraplyer og hockeykøller.

Truer med flere styrker

President Donald Trump tvitret søndag 19. juli at «Vi prøver å hjelpe Portland, ikke å gjøre skade. I flere måneder har ledelsen deres mistet kontrollen over anarkister og opprørere.»

– Jeg trenger ikke invitasjoner fra staten, ordførere eller guvernører for å gjøre jobben vår. Vi kommer til å gjøre jobben vår, uansett om de vil ha oss der eller ikke, sier Chad Wolf, fungerende minister for innenlands sikkerhet, i et intervju med Fox News.

Trump, som flere ganger har sagt at han vil gjenopprette lov og orden, har også truet med å sette inn styrker flere steder i USA, skriver Reuters.

MOTSTRIDENDE: Til tross for at lokale ledere ber DHS om å dra fra Portland, jobber føderale sikkerhetsstyrker for å beskytte dem, sier Chad Wolf, fungerende minister for innenlands sikkerhet i USA. Foto: Andrew Harnik / AP

Mandag insisterte Wolf på at de «voldelige anarkistene og ekstremistene som demonstrerer i Portland var voldelig lenge før sikkerhetsdepartementet (DHS) økte sine føderale styrker der», skriver Politico.

Borgermestre ut mot Trump

Portlands borgermester Ted Wheeler hevder derimot at tilstedeværelsen av føderale sikkerhetsstyrker i byen fører til mer vold og mer vandalisme. Han sier til CNN at Donald Trump ikke aner hva som egentlig foregår i byen, og at han vil at sikkerhetsstyrkene skal forsvinne fra Portland.

På Twitter skriver han at kongressen må granske det han kaller «grunnlovsstridige terror-taktikker» utført av disse styrkene.

Mandag sendte borgermesteren et brev til lederne i den amerikanske Kongressen, sammen med borgermestrene i Seattle, Atlanta, Chicago, Washington D.C. og Kansas, der de uttrykker bekymring over president Trumps valg om å sende føderale styrker inn i amerikanske byer. Et lignende brev er sendt til justisminister William Barr og sikkerhetsminister Wolf.

«De opererer uten å koordinere med lokalt politi, og handlingene deres har ført til eskalering av situasjonen, noe som har ledet til mer vold og urolighet. I Portland ser de ikke engang ut til å forholde seg til føderale lover om bruk av tåregass og andre verktøy for å kontrollere folkemengder», skriver borgermestrene blant annet.

– Kommer bare til å fortsette

En av videoene av protestene i Portland som har gått viralt viser en marine-veteran som står i ro, og blir slått med en batong og sprayet med tåregass av en gruppe maskerte offiserer.

– Fortellingene vi har fått om opprør i Portland, stemmer ikke. Dette er demonstranter som er sinte fordi de er blitt behandlet urettferdig. Jeg prøver å forstå hvorfor de som gir ordre mener det er en god idé å slå ned på demonstrasjonene med skudd og tåregass, sier Bev Barnum til VG.

– Dette kommer bare til å fortsette. Vi må beskytte barna våre. Om de ikke slutter, vil mødre, fedre og besteforeldre over hele landet ta til gatene i protest.

Publisert: 21.07.20 kl. 04:45 Oppdatert: 21.07.20 kl. 04:56

