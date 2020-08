Foto: BYRMO CAROLINA/Aftonbladet / TT NYHETSBYRÅN

Tegnell om kritikk fra Norge: – Litt besviken

Anders Tegnell skal ha vært skuffet over kritikken fra norske FHI. Det viser eposter den svenske avisen Expressen har fått tilgang på.

Nå nettopp

I e-postene mellom statsepidemiolog Tegnell og smitteekspert John Giesecke blir kritikk fra FHI et tema mellom de to. Frode Forland i FHI kritiserte i mai Tegnell og Giesecke.

Forland sa de burde vise mer ydmykhet når de snakker om smittehåndteringen til andre land. I forkant av at artikkelen publiseres, sender Forland et forvarsel til Tegnell og Giesecke på mail.

Foto: Ali Lorestani / TT / TT NYHETSBYRÅN

– Jeg ber om unnskyldning. Jeg har iblant hatt en litt skråsikker holdning når jeg burde ha vært mer forsiktig, svarer Giesecke.

Tegnell er derimot mer hardtslående i sin tilbakemelding.

Reagerte på kritikk

– Jeg vet ikke om du Frode har helt koll på hvordan spesielt visse medier i Sverige bedriver nærmest en heksejakt på mediene. Det gjør oss noen ganger mer aggressive enn om vi hadde hatt en rolig debatt, skriver han.

I en senere e-post fra Tegnell kommer det frem at han fremdeles føler seg sviktet over uttalelsene til Forland:

– Litt besviken på Frode som i forrige uke klagde over at Johan kritiserte Norge, sier han til en annen ansatt i Folkhälsomyndigheten.

Giesecke var statsepidemiolog i Sverige i ti år, og frem til han gikk av med pensjon i 2014 var han forskningssjef for det europeiske smittevernsbyrået ECDC. Han understreker til VG ovenfor at tonen hele tiden har vært hyggelig i kontakten med de norske helsemyndighetene.

I forbindelse med coronapandemien ble han hyret inn som konsulent for Folkhälsomyndigheten, som tilsvarer FHI i Norge. Han har flere ganger vært kritisk til Norges håndtering av pandemien.

Anbefalte mot skolestenging

Ifølge e-postene Expressen har fått innsyn i, sendte Giesecke en anbefaling 27. mars om at skolene i Sverige skulle holde åpent etter påsken:

– Jeg synes vi skal droppe å stenge videregående- og høgskolene etter påsken. Det spiller ingen epidemiologisk rolle, skriver han i en e-posten til Tegnell og Carlson.

Dette, og andre tiltak, har gjort at Sverige skiller seg ut fra andre land i verden på hvordan de håndterer corona-pandemien. Der nesten hele den vestlige verden har valgt å stenge ned, har de valgt å holde mesteparten av samfunnet åpent.

I stedet for å stoppe smitten helt har de heller forsøkt å dempe smittetrykket. Så langt er de likevel et av landene i Europa med flest dødsfall per innbygger, med nesten 6000 døde ifølge VGs oversikt.

Ikke bevisst strategi

Likevel er tallene på nye smittede i Sverige på vei ned. I et intervju med UnHerd sa Tegnell nylig at en større grad av immunitet må være noe av årsaken.

Johan Giesecke nekter likevel for at e-postene som ble publisert i Expressen underbygger påstandene om at Sverige har hatt en bevisst strategi om flokkimmunitet fra begynnelsen:

– Ikke i det hele tatt, svarer han VG.

Reagerer på e-poster

Den svenske immunologen Henrik Brändén har skrevet et innlegg på Facebook der han reagerer på innholdet i e-postene som Expressen har publisert.

– Som helhet gir dette meg en ubehagelig undring om hvor grensen egentlig går mellom å «bygge arbeidet på solid vitenskapelig grunn», og å skyte fra hoften, skriver han.

KRITISK: Immunolog Henrik Brändén reagerer på innholdet i e-postene. Foto: privat

Ifølge Brändén viser de første e-postene til Giesecke at han allerede var overbevist om at flokkimmunitet var en mulig strategi, allerede før han begynte å jobbe for Folkhälsomyndigheten under pandemien.

– Jeg har ikke sett noe tegn på at FHMs strategi skulle være å oppnå flokkimmunitet. Mye av kommunikasjonen deres i mars og april tyder likevel på at de antok at flokkimmunitet var nært forstående, sier han til VG.

Publisert: 12.08.20 kl. 21:03

