GÅR AV: Italias statsminister Giuseppe Conte kunngjorde tirsdag at han går av. Foto: ANDREAS SOLARO / AFP

Statsministeren i Italia går av

Italias statsminister Giuseppe Conte sier han går av tirsdag.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Giuseppe Conte har kunngjort at han går av som statsminister i en tale i det italienske senatet. Bakgrunnen er ifølge Conte alle konfliktene som lammer regjeringen.

Den politiske krisen ble utløst da innenriksminister og Lega-leder Matteo Salvini for to uker siden overraskende sa at koalisjonen med Femstjernersbevegelsen ikke lenger fungerte.

Under talen kritiserte Conte leder for Lega-partiet Matteo Salvini. Giuseppe Conte mener Salvini har gått over grensen for den makten han besitter som innenriksminister. Han sa blant annet at Salvini er uansvarlig fordi han skaper en politisk krise på grunn av personlige interesser.

Ifølge Sky News satt Salvini ved siden av Conte da han talte, og ristet på hodet mens han ble kritisert.

les også Slik har Italias mest populære politiker fremkalt politisk krise

Italias innenriksminister Matteo Salvini fra det ytterliggående høyrepartiet Lega Nord har de siste 14 månedene innført restriktive innvandringslover, kritisert EU-regler og gått i klinsj med sine koalisjonspartnere, så vel som samarbeidspartnerne i EU.

I forrige uke kunngjorde den ytterliggående politikeren at han at han ville trekke partiet sitt fra koalisjonen, og fredag la han frem et mistillitsforslag mot sin egen regjering. Med dette håpet Salvini å utløse nyvalg allerede i oktober. I og med at Lega ligger høyt på meningsmålingene, håper de at et eventuelt valg vil resultere i at Salvini blir ny statsminister.

Påskuddet for mistillitsforslaget er uenigheten om en ny, delvis EU-finansiert strekning for høyhastighetstog mellom Torino og Lyon i Frankrike, som ville koste mange milliarder euro og redusere reisetiden til Paris og London med flere timer.

– Det politiske kaoset i Italia er komplett, og det har sammenheng med fiaskoen til denne flertallsregjeringen, sa tidligere statsminister Enrico Letta til nyhetsbyrået AFP.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 20.08.19 kl. 16:17 Oppdatert: 20.08.19 kl. 16:28

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post