VANT FREM: Evelynd Hernández (21) ble mandag frifunnet i retten. Hun har tidligere vært dømt to ganger for å ha drept barnet sitt, som ble dødfødt for tre år siden. Foto: OSCAR RIVERA / AFP

Frikjent for drap på sin dødfødte baby

Salvaodrianske kvinner kan juble en liten stund: Evelyn Hernández (21) var dømt to ganger for å ha drept sin dødfødte baby. I dag ble hun frifunnet.

– Vi feirer i dag. Men i morgen skal vi fortsette å kjempe, sier Paula Ávila-Guillén, leder av senteret for kvinner og likestilling i Latin-Amerika til BuzzFeed News.

21 år gamle Hernández fra El Salvador ble dømt til 30 års fengsel for å ha drept sitt dødfødte barn. Hun har hele tiden hevdet sin uskyld.

Både hun og forsvarsteamet har sagt at graviditeten var et resultat av en voldtekt i 2015, og at hun ikke visste om det før hun plutselig spontanaborterte i toalettet og ble funnet dynket i blod hjemme av moren sin.

STØTTE: Mange har kjempet for den unge kvinnen som ble dømt til 30 år fengsel for å ha ha drept babyen sin som var dødfødt. Hun er ikke den eneste i El Salvador som går gjennom dette. Foto: JOSE CABEZAS / X03700

På sykehuset fant legene ut at hun hadde født, men babyen var ikke der. Det ble derfor meldt i fra til myndighetene, som senere reiste hjem til henne og fant babyen i septiktanken.

Fernández sonet tre år av den 30 år lange dommen, helt til hun ble løslatt i februar på grunn av utilstrekkelige beviser. Lykken ble kortvarig.

Samme måned ba høyesterett om en ny rettsak med en ny dommer. Saken var dermed oppe for tredje gang i sommer, og påtalemyndighetene ba om enda strengere straff denne gangen, hele 40 år.

I dag falt dommen.

Hernández ble frifunnet.

– Jeg holder på å eksplodere av lykke. I dag er en stor dag for rettferdigheten, skriver forsvarsadvokaten hennes, Bertha Maria Deleon, på Twitter:

– Dette er en stor og viktig seier, sier politisk rådgiver Patricia Kaatee i Amnesty.

I El Salvador, som Harnández er fra, finner vi nemlig en av verdens aller strengeste abortlover. Siden 1998 har abort vært ulovlig under alle omstendigheter.

Til tross for at den maksimale fengselsstraffen for abort er åtte år, har flere titalls kvinner fått fengselsstraffer på opptil 40 år etter å ha gått gjennom spontanaborter eller dødfødsler. Det er fordi de har blitt dømt for drap på nære familiemedlemmer.

– Man ser et mønster. De som blir dømt i slike saker er unge, fattige kvinner, gjerne uten en mann som har kunnet hjelpe dem. Mange av dem er dømt uten at de har hatt med seg en dyktig advokat i rettsprosessen. I det siste har imidlertid flere blitt frifunnet og benådet etter at sakene deres har blitt tatt opp igjen, sier Kaatee.

Det er blant annet på grunn av godt arbeid av kvinne- og menneskerettighetsorganisasjoner, tror hun. Slike saker ville ikke bli tatt opp igjen uten videre.

– Hva betyr det at denne saken har endt med frifinnelse?

– Det er en seier for rettferdigheten og for kvinners rettigheter at rettsapparatet nå i økende grad ser ut til å erkjenne at man må bevise skyld før man kan dømme. De er ikke skyldige inntil det motsatte er bevist, men uskyldige, sier hun.

Nå er Amnesty opptatt av at resten av de titalls kvinnene som sitter fengslet skal få sakene sine prøvd for retten på nytt.

Hernández har begynt å stable livet på bena igjen skriver BuzzFeed News. Hun har blant annet begynt på skolen igjen og fått en deltidsjobb.

Fra 2000 til 2014 har omkring 147 kvinner blitt dømt til fengsel for abort eller drap, skriver nettavisen.

