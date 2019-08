POLITIKER: Steve King her under et valgmøte i Iowa denne uken. Foto: Joshua LOTT / AFP

Kongressmann: Ville det vært mennesker igjen uten voldtekt og incest?

Kritikere krever den svært kontroversielle republikaneren Steve Kings avgang etter at han onsdag forsøkte forsvare et totalforbud mot abort.

– Hva om vi lette bakover gjennom alle familietrær og fjernet alle som var et produkt av voldtekt, eller incest? Ville det være en befolkning igjen i verden dersom vi gjorde det? Alle kriger og all plyndring og voldtekt som har skjedd i alle disse ulike landene tatt i betraktning, jeg vet at jeg ikke kan si at jeg ikke er en del av et produkt av det.

Slik forsøkte Steve King, som representerer delstaten Iowa i Representantenes hus i den amerikanske kongressen, å forsvare sitt syn på abort under et frokostmøte i hjemstaten onsdag, skriver Iowa-avisen Des Moines Register.

Kongressmannen mener det abort totalforbys. Selv når det er snakk om voldtekt og incest.

Krever avgang

Nå raser kritikerne mot King. Flere av Demokratenes presidentkandidater har fordømt utsagnet.

– Man skulle tro det var ganske enkelt å si man er motstander av voldtekt og incest. Men så skulle man jo også tro det var ganske enkelt å si man er mot hvites overherredømme. Dette er bare nok et eksempel på hvorfor man trenger en representant fra det distriktet som er ved sine fulle fem, sier Pete Buttigieg, ifølge The Guardian.

To andre kandidater, senatorene Kirsten Gillibrand og Cory Booker, sier King bør gå av etter uttalelsen.

«Verdens mest konservative»

Dette er ikke første gang King møter kraftig kritikk. Selv blant sine egne partifeller er han ansett som uvanlig kontroversiell. Tidligere i år ble han strippet fra alle komitéverv i Kongressen etter å ha forsvart hvites overherredømme.

Steven King er en stor fan av president Donald Trump, som på sin side har omtalt representanten som «kanskje verdens mest konservative menneske».

Medlemmene i Representantenes hus blir valgt for to år av gangen. King er inne i sin niende periode og kan bli valgt på nytt til neste år. Han er populær i sitt hjemdistrikt i Iowa, men står likevel nå i fare for å tape republikanernes primærvalget i distriktet ettersom han har slitt med å samle inn like mye penger som andre kandidater.

Publisert: 14.08.19 kl. 22:53