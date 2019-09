Holdt tordentale mot Boris Johnson: – Når skal du si unnskyld?

SLOUGH (VG) Flere titalls millioner har sett Tan Dhesis harde kritikk av statsminister Boris Johnson, som han fikk stående applaus for i Underhuset. – Svaret jeg fikk var patetisk, sier Tan Dhesi til VG.

– Navnet mitt ble tilfeldigvis trukket til å stille Boris Johnson ett spørsmål i Underhuset. Det var hans første spørrerunde som statsminister.

Det er onsdag 4. september. Egentlig ville Labour-politikeren Tan Dhesi, som er folkevalgt fra Slough utenfor London, snakke om brexit. Kvelden før ombestemte han seg.

Han ville heller konfrontere Boris Johnson med en annen sak: Ordbruk i det offentlige, og hvordan ord som kommer fra toppen, som Dhesi sier, kan dehumanisere.

Dhesi, som er britisk sikh, reiser seg fra setet, borer blikket i Boris Johnson, og setter i gang. Ordene renner ut av ham - dette har han tenkt nøye gjennom, forteller han.

– Hvis jeg velger å bruke en turban, du bruker et kors, han bestemmer seg for å bruke en kippah eller lue, eller hun velger å bruke hijab eller burka, betyr det at det er fritt frem å komme med nedsettende og splittende kommentarer om utseendet vårt?

Responsen fra Underhuset setter Tan Dhesi ut. Speaker John Bercow tillater noe som er i mot protokoll i britenes politiske helligdom: Å klappe.

Rundt ham reiser en etter en av de folkevalgte seg - og applauderer.

NIKAB: Dekker alt bortsett fra øynene. Kvinner i burka viser som oftest hele ansiktet. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

«Postkasser»

Grunnlaget for denne feiden er ord Boris Johnson skrev i en spalte i avisen The Daily Telegraph 5. august 2018. Noen dager før hadde Danmark innført forbud mot nikab, klesdrakten enkelte muslimske kvinner bruker. Den dekker hele ansiktet utenom øynene.

Johnson skrev at han ikke støtter forbudet, selv om han synes «burkaen er latterlig og undertrykkende» og fortsatte: «Det er deres valg om de vil gå rundt og se ut som postkasser».

Ett drøyt år senere har politikere på tvers av partiene gjentatte ganger bedt Johnson unnskylde, men vi er ikke blitt hørt, forteller Tan Dhesi.

– Jeg er ikke muslim, jeg er en sikh mann, men jeg kan sympatisere med dem han skrev om. Da jeg gikk på skolen ble min turban forsøkt revet av. Det ødelegger selvtilliten din, det tar dager og uker å legge sånt bak seg,

– Hva syns du om svaret hans?

– Patetisk! Han sier han har muslimske forfedre og forfedre som er sikher - det bryr jeg meg ikke om. Jeg har en hvit, skotsk tante og polske slektninger. Det betyr vel ikke at jeg har et fripass til å komme med nedsettende og rasistiske kommentarer om dem.

POPULÆR: Tan Dhesis tirade mot Boris Johnson har gjort ham berømt. Foto: Ahmed Fawad Ashraf

– Flørter med skumle krefter

Dhesi mener Johnson ville appellere til medlemmer av Tory-partiet som har flyttet seg mer og mer til høyre i løpet av brexit-årene. En måling YouGov gjorde for Hope Not Hate blant partiets medlemmer har avdekket utbredte negative holdninger om muslimer.

Over halvparten mener «islam er en trussel mot det britiske». Senest denne uken er en rekke medlemmer ekskludert fordi de har uttalt seg hatsk om muslimer i sosiale medier. To eksempler er «muslimer er avskum» og «jeg vil ikke ha muslimer i dette landet».

Gruppen Tell MAMA, som måler hatkriminalitet mot muslimer i Storbritannia, opplyser at fysiske angrep mot kvinner ble mangedoblet uken etter spalten til Johnson var på trykk.

Tan Dhesis spørsmål er det mest «likte og delte» som noen gang er stilt i Underhuset, forteller han. Tilbakemeldingene er kommet helt fra Canada og New Zealand.

– Jeg tar gjerne en debatt om hvordan vi kler oss i et liberalt samfunn, hvis vi bruker riktig språk. Boris har ikke startet en en ny debatt. Muslimer snakker selv om burka og nikab, og de færreste kvinner går i det.

