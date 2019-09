VIL INN TIL USA: Heile Roman Rodrigez viser frem papirene sine til en grensevakt på broen mellom Mexico og USA. Han skal på sin første rettshøring om asylsaken sin. Foto: Thomas Nilsson / VG

Migranter sendes tilbake til Mexico: – Hundrevis kidnappes hver dag

TEXAS (VG) Heile Roman Rodriguez ble sendt tilbake til Mexico etter å søkt asyl i USA. Han har ventet måneder i en by der bortføringer av migranter er blitt hverdagskost.

Tidlig om morgenen står kubaneren i kø på broen som forbinder de to grensebyene Nuevo Laredo og Laredo i Texas.

På den ene siden ligger et land som ikke vil slippe ham inn. På den andre siden ligger en farlig og lovløs by.

Køen er et resultat av ett av Trumps siste trekk for å få ned både lovlig og ulovlig immigrasjon til USA. Siden juli har grensevaktene her sendt migrantene til Mexico mens saken deres blir behandlet.

Rodriguez har vært i landet i syv måneder: Først ventet han fem måneder på å få lov til å søke asyl. Deretter ble han bedt om å møte til sin første rettshøring to måneder senere.

I GRENSELAND: Migranter står på broen mellom Mexico og USA mens de venter på å få slippe inn til sin første rettshøring. Foto: Thomas Nilsson / VG

Totalt er rundt 42.000 personer sendt tilbake til Mexico, som gikk med på avtalen etter å ha blitt truet med ekstra toll. Menneskerettighetsorganisasjoner har advart om utnytting, vold og voldtekter.

Her blir migrantene sendt til Nuevo Laredo, som styres av karteller. Skuddvekslinger og drap er vanlig og USA fraråder egne innbyggere å dra dit.

– Vi har vært her i flere måneder. Det er farlig. Men heldigvis har vi ikke blitt kidnappet, sier Rodriguez.

Fakta om «Remain in Mexico» *Ordningen startet California i januar, og har senere blitt utvidet til å gjelde flere grenseoverganger. * Ifølge amerikanske myndigheter var 42.000 personer sendt tilbake til Mexico fra januar til september i år. * I juli og august ble 6000 sendt over broen i Nuevo Laredo, ifølge tall fra TRAC, et dataforskningssenter ved Syracuse University. * De fleste migrantene kommer fra Guatemala, Honduras og El Salvador. * Dersom migrantene frykter for å dra tilbake til Mexico, kan de be om å få bli. Men i juni fikk bare én prosent innvilget ønsket.

– Kidnappes ved broen

VG har snakket med tre lokale hjelpeorganisasjoner som jobber eller har jobbet på den meksikanske siden av grensen.

De forteller at migranter og tilfluktssteder i Nuevo Laredo er blitt attraktive mål for kartellene. Utpressing og kidnappinger er svært vanlig.

– Avtalen mellom Trump og Mexico skaper så mye trøbbel. Det er ikke bare én familie som blir kidnappet. Hundrevis av familier blir kidnappet hver dag, sier pastor Lorenzo Ortiz.

HJELPER: Pastor Lorenzo har kommet hjem etter en lang dag i Nuevo Laredo. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han er en av få fra amerikansk side som fortsatt tør å hjelpe migrantene i nabobyen. Hver dag kjører han over broen som stadig færre tør å krysse.

– Så snart folk kommer tilbake fra USA etter intervjuene, blir de kidnappet. Det er folk rett ved broen, sier han.

GRENSEN: Denne broen forbinder Mexico og USA. På den andre siden ligger Nuevo Laredo. Foto: Thomas Nilsson / VG

Kom til migranthus

Han sier han ikke er redd, men arbeidet er ikke uten risiko. For noen uker siden forsvant en pastor som drev ett av tilfluktsstedene i Nuevo Laredo. Ingen har hørt fra ham siden.

– Det verste er at når det ikke er nok plasser til migrantene når de blir sendt tilbake, sier Ortiz.

Han forteller at kartellet en gang oppsøkte ett av husene organisasjonen hans leier.

– De kom inn og ba alle legge seg på gulvet, kvinner og barn. Mødre og barn. De måtte ligge der i omtrent 15 minutter. Noen ble tatt med inn i bilene, der de måtte svare på spørsmål. Alle var redde, de ropte og gråt. Men heldigvis tok de ingen.

Skyting og panikk

VG har, via den lokale TV-stasjonen KABB, fått tilgang til en video som er tatt av en asylsøker fra Cuba i midten av september. Den viser skyting rett utenfor ett av tilfluktsstedene i byen:

– Busset dypt inn i landet

Migrantene er attraktive mål fordi de har penger eller slektninger med penger. De blir bedt om å betale opptil 3000 dollar per person, ifølge pastor Michael Smith ved hjelpeorganisasjonen Holding Institute.

Han mener migrantene ikke er velkomne i Mexico – til tross for avtalen med USA. Mange blir busset lenger inn i landet, sier han.

– Hvorfor tror du de gjør de det?

– Du flytter dem unna grensen. Sjansene er større for at de ikke kommer tilbake.

– Vi møter folk som ikke hadde tenkt tanken på å dra tilbake. De har solgt alt. Så oppdager de at de ikke er velkommen i hverken USA eller Mexico. Hva vil skje med dem nå?

VG snakket i fjor høst med flere migranter på deres vei mot USA. Se hvorfor de valgte å legge ut på den risikable reisen her:

– Truet med kidnapping

Junior Rodriguez Rodriguez (35) og Ruslan Urra Miranda (46) fra Cuba krysset grensen ulovlig for to måneder siden.

De har reist hundrevis av mil for å møte opp til sin første rettshøring.

FLYKTET FRA CUBA: Junior Rodriguez Rodriguez (35) og Ruslan Urra Miranda (46) har reist lenge. De håper at konene og barna en dag kan komme etter dem til USA. Foto: Thomas Nilsson / VG

De forteller at de ikke turte å bli igjen i Nuevo Laredo.

– Vi dro til Monterrey, men de truet med å kidnappe meg. Jeg fikk en melding på WhatsApp om at jeg måtte betale. De sa dette kunne gjøres enten på den riktige eller gale måten, sier Rodriguez.

Nå har han reist helt fra Mérida - rundt 240 mil fra grensen. De håper å få innvilget asyl, og at familien hjemme på Cuba kan komme etter.

– Farlig reise

I likhet med de andre migrantene på broen, må de trolig reise tilbake igjen samme dag.

PATRULJERER: En båt fra US Customs and Border Potection kjører nedover Rio Grande - elven som skiller Mexico og USA. Foto: Thomas Nilsson / VG

Den første rettshøringen er i hovedsak en opplesing av rettigheter. Mange får en dato for en andre høring én eller to måneder senere.

– Det har vært en farlig og stygg reise. Vi har bodd i hus sammen med 70–200 andre. Vi ble transportert om natten, så jeg vet ikke hvor vi har vært, sier en mor som har reist sammen med tenåringsdatteren sin fra Honduras.

Tomme hus

I Laredo ble det stille da myndighetene begynte å sende migrantene tilbake til Mexico. Hos Catholic Churches i Laredo er hyllene fulle av mat og forsyninger.

FYLLES OPP: På lagrene til Catholic Charities står esker fulle av forsyninger. Migrantene har sluttet å komme til USA. Og hjelpeorganisasjonen tør ikke frakte dem over til meksikansk side. Foto: Thomas Nilsson / VG

Fra februar til august var 17.000 personer innom for helsesjekk og overnatting før de dro videre til ulike steder i USA. Nå er lokalene tomme.

– Vi har masse forsyninger som vi ikke får fraktet over grensen fordi det er for farlig. Tilfluktsstedene på andre siden kommer og henter noe, men de kan bare ta litt om gangen.

Han er kritisk til den nye politikken.

– Det er som å sende kyllinger til slaktehuset.

– Vi sender tilbake folk som trenger politisk asyl. Vi har bygg som står tomme her – og så sender vi folk over grensen for å bli drept. Dette er folk uten et land. Slik situasjonen er nå, har USA mistet sitt hjerte, sier han.

