Japans miljøminister: Kan måtte dumpe Fukushima-avfall i havet

Myndighetene i Japan lurer nå på hvordan de skal kvitte seg med store mengder radioaktivt vann – åtte år etter atomkatastrofen i Fukushima.

Over 1000 tanker med vann, til sammen over en million tonn – og alle inneholder radioaktivitet. Til nå har tankene, som bare blir flere og flere, stått lagret på atomkraftverket Fukushima Daiichi, skriver The Guardian.

Når lagringsplassen nå begynner å ta slutt, må Japan imidlertid hanskes med kjempeproblemet: Hvor skal de gjøre av det forurensede vannet?

Utfordringen er en av flere som har oppstått i opprydningsarbeidet etter den største atomkatastrofen i landets historie.

I mars 2011 ble Japan rammet av et kraftig jordskjelv og en påfølgende tsunami. Den slo ut kjølesystemene til tre av de seks reaktorene ved atomkraftverket Fukushima Daiichi ved kysten nordøst i landet, og alle de tre reaktorkjernene smeltet ned.

Dette forårsaket utslipp av store mengder radioaktiv stråling.

Ifølge The Guardian dreier det seg om mer enn én million tonn med forurenset vann, hovedsakelig grunnvann som er blitt forurenset etter å ha blitt blandet med vann som er blitt pumpet inn for å kjøle ned reaktorkjernene.

Kraftverkets operatør Tokyo Electric Power (TEPCO) skal ha klart å fjerne det meste av radioaktiviteten fra dette vannet, men det er ikke mulig å kvitte seg med tritium, som er en radioaktiv isotop av hydrogen. I fjor sa selskapet at vannet også inneholdt annen type radioaktivitet.

Debatten om hva som skal gjøres med dette vannet foregår nå for fullt i Japan.

Miljøminister Yoshiaki Harada sa under en pressekonferanse tidligere i september at den eneste løsningen må være å «slippe det ut i havet og utvanne det».

– Det er ingen andre valg, sa han.

Japanske myndigheter har imidlertid enda ikke formelt besluttet hva de skal gjøre med det forurensede vannet, understreker regjeringens talsperson Yoshihide Suga.

– Det stemmer ikke at vi har bestemt oss for hva vi skal gjøre med det forurensede vannet. Myndighetene vil ta en beslutning etter at vi har hatt en grundig diskusjon, sier han.

Ordføreren i Osaka, Ichiro Matsui, er åpen for at vannet kan slippes ut i Osaka-bukten.

– Om det er en nødvendighet for Japan, og det ikke utgjør noen som helst fare for omgivelsene, kan det bli dumpes hos oss, sier han ifølge lokale medier, men påpeker at han først ønsker eksperter til å vurdere faren ved et eventuelt utslipp i bukten.

Flere naboland har allerede uttrykt bekymring for Japans store lager av det radioaktive vannet, og sørkoreanske myndigheter skal ifølge CNN ha vært i møter om temaet på Japans ambassade i august.

– Myndighetene i Sør-Korea vet godt hvordan håndteringen av det forurensede vannet fra Fukushima-kraftverket kan påvirke helsen og sikkerheten til folk i begge land, og i en hel nasjon, står det i en pressemelding fra sørkoreanske myndigheter.

