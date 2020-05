PÅRØRENDE: Ruben Sierra Llorente klandrer aldershjemmet i Leganés sør for Madrid, etter at bestemoren døde av covid-19. Foto: Harald Henden

På dette aldershjemmet skal over 100 beboere ha dødd: – Jeg føler sinne og raseri

LEGANÉS (VG) Eldreboligene i Leganés er dødens aldershjem: Bare på denne institusjonen skal over 100 beboere ha dødd av covid-19 de siste ukene, ifølge pårørende.

Oppdatert nå nettopp

Før coronasmitten begynte å spre seg innenfor dørene, bodde 266 eldre på Vitalia Leganés. 45 hadde dagtilbud på senteret, som ligger blant bygårder midt i Leganés sør for Madrid i Spania.

Stålpersiennene er halvt nedrullet foran åpne vinduer langs den sandfargede fasaden. Stakittgjerdet er høyt og portene stengt. Benkene og sittegruppene utenfor er tomme.

En kvinnelig ansatt tar imot visittkortet gjennom porten, men ingen tar kontakt etterpå. Tre ganger de siste dagene har VG forsøkt å få ledelsen ved institusjonen i tale.

Ingen vil snakke om tragedien.

AVVISER: Vitalia Leganés vil ikke kommentere corona-dødsfallene på aldershjemmet, men har tidligere trukket i tvil pårørendes opptelling av mer enn 100 covid-19-dødsfall. Foto: Harald Henden

– En dødelig cocktail

– Jeg følte så mye sinne og raseri, sier Ruben Sierra Llorente (35) til VG.

Han forteller hvordan han reagerte da han ble kjent med omfanget av coronadødsfall på aldershjemmet, der han 10. april mistet bestemoren Maria del Carmen de Mingo Domingo (88).

Offisielle tall finnes ikke. Pårørende opprettet en database for å registrere covid-19-dødsfall. 102 navn står på listen deres.

– De hadde ikke nok personell, de hadde ikke nok beskyttelsesutstyr. Beboerne er mennesker med svakt immunforsvar og mange underliggende sykdommer. Det var en dødelig cocktail, sier Llorente.

19. mars åpnet myndighetene i Madrid en gransking for å finne ut hvor mange beboere på regionens 425 pleiehjem som var smittet av coronaviruset, skriver El Pais.

Høye dødstall på institusjoner

En måned senere anslo avisen at minst 11.600 er døde i offentlige institusjoner for eldre og funksjonshemmede. De fleste tilfellene er ikke bekreftet, så det er uklart hvor mange som havnet i den offisielle statistikken.

På det tidspunkt var 18.579 dødsfall bekreftet utløst av coronaviruset i Spania. I dag har nærmere 27.000 mennesker bukket under for epidemien i landet.

Men ingenting rører og ryster spanjolene mer enn dødsfallene på institusjonene for eldre.

BORTE: Maria del Carmen de Mingo Domingo (88) døde av covid-19 i påsken. Her med datteren Maria Monserat Llorente de Mingo (61). Foto: Privat

– Generasjonene er tett knyttet sammen. Mange besteforeldre avlaster daglig med å hente og bringe barnebarna. Jeg har mange gode minner fra jul og sommerferier med bestemor, sier Ruben Sierra Llorente.

Det var hans mor og søsteren hennes som ble enige om at den gamle ville få best omsorg på et aldershjem. For en enke med høyt blodtrykk og artrose ble trappene opp fire etasjer hjemme i Madrid for mye.

– Hun fikk det godt på Vitalia Leganés. Der kunne hun spille bingo og se på TV. Mor og tante og familien kom fra Villaverde, som er nabobyen, og besøkte henne en til to gang i uken, forteller 35-åringen.

SORGTUNG: Ruben Sierra Llorente er lei for at bestemoren døde alene. Foto: Harald Henden

Fant lik i sengene

Myndighetene i Madrid innførte tidlig – omkring 8. mars – besøksforbud for pårørende på eldreinstitusjonene. Men da smittespredningen eksploderte i Spania, begynte viruset å meie ned for fote på omsorgsinstitusjonene.

Det spanske militæret ble satt inn for å desinfisere. De fant pleiehjemsbeboere døde i sengene – eller forlatt av staben, men i live, opplyste forsvarsminister Margarita Robles 23. mars.

Spanske myndigheter har ikke sagt hvor mange som var forlatt eller ble funnet døde.

– Disse institusjonene er blitt helt overveldet, skrev El Pais på lederplass.

Avisen minnet om rapporter som hadde advart mot underbemanning og trange budsjetter. Også pårørende ved Vitalia Leganés har klaget over lav bemanning, ifølge avisen infoLibre.

VASKER UT: En rengjøringshjelp i smittevernutstyr på aldershjemmet Vitalia Leganés. Foto: Harald Henden

– Forsikret de hadde kontroll

Familien til 88-årige Maria fulgte sjokknyhetene på TV og tok bekymret kontakt med Vitalia Leganés.

– Først tok de ikke telefonen. Og da de endelig svarte, forsikret de at de hadde kontroll. Det var naturligvis ikke sant. Det var bare et spørsmål om tid før også hun ble smittet av viruset, sier dattersønnen.

Maria del Carmen de Mingo Domingo testet positivt 30. mars. Hun fikk medisinsk behandling på aldershjemmet, men gikk bort på langfredag.

– Jeg forstår hun ikke hadde mange gode år foran seg. Men jeg skulle ønske hun hadde sluppet å dø alene, at hun kunne kommet på sykehus og sovnet inn med familien rundt seg, sier Llorente.

IKKE I BRUK: Gåstoler og rullestoler som ikke lenger benyttes, står stablet utenfor aldershjemmet i Leganés sør for Madrid. Foto: Harald Henden

– Ikke de som drepte bestemor

Han er ikke den eneste pårørende som vurderer å stevne institusjonen for omsorgssvikt.

– Det var ikke de som drepte bestemor, det var et virus fra Kina. Men institusjonene kunne sørget for å ha flere ansatte og skikkelig smittevernutstyr og myndighetene kunne iverksatt tiltak mye tidligere, sier Llorente.

Vitalia-gruppen driver 45 private aldershjem i Spania. En talsperson for gruppen avviser overfor infoLibre kritikk og trekker i tvil at så mange er drept av covid-19 i Leganés som de pårørende er kommet frem til.

HELSEARBEIDER: Ramón Villalba jobber ikke i Leganés, men på et annet pleiehjem utenfor Madrid der 57 beboere er døde av covid-19. Foto: Harald Henden

– 57 døde på to uker

På et annet pleiehjem, der Ramón Villalba jobber, er de over 100 ansatte. Han vil ikke si hva institusjonen heter, men oppgir at han har to timer arbeidsreise fra Vallecas i Madrid.

– Vi hadde 108 beboere. 57 av dem døde av covid-19 de første to ukene av april.

– Hvordan reagerte de gjenlevende?

– De fleste har ikke forstått hva som er skjedd. De er så gamle, sier Villalba.

Beboerne på det private pleiehjemmet er fra 80 til 104 år. Helsearbeideren som møter VG, forteller at 89 av dem – pluss fem av de ansatte – var smittet av coronaviruset.

Påtalemyndigheten kunngjorde 29. april at 109 pleiehjem blir etterforsket for lovbrudd. 42 av dem befinner seg i Madrid-regionen, hvor 5811 mennesker under offentlig omsorg har dødd av coronaviruset.

380.000 eldre bor i ca. 5400 pleiehjem i Spania.

Publisert: 11.05.20 kl. 09:09 Oppdatert: 11.05.20 kl. 09:24

