Hun kan ta over hvis Kim blir satt ut av spill

Nord-Koreas sjefspropagandist og Kim Jong-uns lillesøster Kim Yo-jong er ifølge ekspertene kvinnen som trolig overtar dersom diktatoren settes ut av spill.

Kims lillesøster markerte seg for alvor forrige måned da hun kom med sin første offisielle offentlige uttalelse.

Da fordømte hun Sør-Korea som en «skremt hund som bjeffer» etter at Seoul hadde protestert mot en militærøvelse fra naboen i nord.

Senere i mars kom hun også med offentlig ros til USAs president Donald Trump for å ha sendt Kim et brev der han skrev at han håpet på å opprettholde et godt bilateralt forhold og tilbød hjelp til å håndtere coronaviruskrisen.

At politiske uttalelser publiseres med Kim Yo-jongs navn understreker hvor sentral rollen hennes er i regimet, sier Youngshik Bong, forsker ved Yonsei Universitys institutt for Nord-Korea-studier i Seoul.

– Det er avslørende at Kim Jong-un ga henne tillatelse til å skrive og kunngjøre knallhard kritikk av Sør-Korea med en så personlig tone, sier Bong.

– Det er tydelig at han er klar til å la søsteren sin bli sitt alter ego.

Helsespekulasjonene raser

Kims lillesøster blir stadig mer aktuell ettersom spekulasjoner rundt storebrorens helsetilstand sprer seg. Det har dukket opp rykter om at han skal ha være alvorlig syk etter å ha gjennomgått en operasjon.

Nord-Korea-eksperter VG har snakket med mener det nå er mer troverdig at han har alvorlige helseproblemer.

De er også enige med sin sørkoreanske kollega i at lillesøsteren trolig er først i rekken dersom Kim blir ute av stand til å styre landet.

– Jeg tror det mest sannsynlig blir hans søster Kim Yo-jong, men det kan være en annen kredibel kandidat i hans familie som plutselig kan dukke opp, sier Øst-Asia-ekspert og professor ved NTNU Paul Midford.

Kims «alter ego»

Yo-jong antas å være fire år yngre enn sin bror, og ble sjelden sett offentlig fram til 2010, da hun ble avbildet på en partikonferanse.

Året etter ble hun vanlig å se entouraget til faren, Kim Jong-il. Hun ble også avbildet da hun sørget etter hans død sent i 2011.

De første byggesteinene ble imidlertid lagt tilbake på 90-tallet, da hun gikk på grunnskole i Bern i Sveits samtidig som storebroren. De to bodde sammen i et privat hjem og hadde konstant overvåkning, ifølge North Korea Leadership Watch.

– De var mer eller mindre i eksil sammen, og begge visste hva fremtiden hadde i vente for dem. De har nok kommet veldig tett på hverandre i løpet av denne perioden, ettersom de delte en felles skjebne, sier Bong til The Guardian.

Angivelig skal Yo-jong ha spilt en rolle i å sørge for at storebroren etterfulgte Kim Jong-il som Nord-Koreas leder etter at sistnevnte hadde to hjerneslag i 2008.

Steg raskt i gradene

De siste årene har hun steget raskt i gradene etter at hun var storebrorens stedfortreder under vinter-OL i Pyeongchang i Sør-Korea.

Ikke bare har hun skaffet seg prestisjefulle titler i det regjerende arbeiderpartiet. Hun ryktes også å være hjernen bak storebrorens nøye sammensatte offentlige image, både innenlands og i utlandet.

VED KIMS SIDE: Kim Jong-uns søster Kim Yo-jong (t.v.) da førstnevnte møtte USAs president Donald Trump i 2018. Foto: Evan Vucci / AP

Dette har ført til at hun skal nyte nærmest absolutt tillit fra Kim, en leder som i sin tid beordret sin onkel henrettet for angivelig forræderi.

Yo-jong var ved Kims side ved begge diktatorens møter med USAs president Donald Trump.

Ville blitt første kvinne

Vladimir Tikhonov, professor i Korea-studier ved Universitetet i Oslo, tror også søsteren tar over makten i landet, dersom Kim Jong-un ikke kan lede selv.

Han påpeker at Nord-Korea kun har hatt mannlige ledere, og at selv om det er et mannsdominert samfunn, så har noen av Kim-familiens kvinner vært gjenstand for personkult, for eksempel Kim Il Sungs første kone Kim Jong Suk.

– Men i virkeligheten skal regimet under søsteren Kim Yo-jong være et oligarki, ledet av Kims egen klan og de topp-byråkratiske familiene som er allierte med dem.

