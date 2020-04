ULSTEIN: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein på besøk i Myanmar. Foto: NYUNT WIN / EPA

Bill Gates reduserer, mens Norge øker støtte

Bill Gates har fullt fokus på å finne en vaksine mot Covid-19-viruset. Andre smittsomme sykdommer får mindre oppmerksomhet fra Gates-stiftelsen.

Oppdatert nå nettopp

Norge går motsatt vei, og øker støtten til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria. Totalt gir Norge 2,04 milliarder kroner til fondet, som er et partnerskap mellom statlige og private aktører. Daglig dør 4000 mennesker av tuberkolose.

Filantropen og multimilliardæren Bill Gates og hans stiftelse har bestemt seg for å redusere satsningen på Det globale fondet og heller satse alt på å bidra til å utvikle en vaksine mot coronaviruset.

– Klinisk utprøving av en ny og lovende aids-medisin og program som omfatter vaksinering og utrydding av meslinger og polio, vil måtte lide på bekostning av at vi nå har skiftet fokus og vier all oppmerksomhet mot covid-19 arbeidet, sier Gates i et intervju med den britiske avisen Financial Times.

Norge har, uavhengig av Gates’ prioriteringer, besluttet å øke bidraget til fondet til 2,04 milliarder kroner, en økning på 40 millioner.

– Det globale fondet gir i dag støtte til arbeid i mer enn hundre land og har siden starten finansiert tiltak som har reddet 32 millioner liv. For de to neste årene hadde vi som mål å dekke et dokumentert behov på 14 milliarder dollar, det klarte vi, og vi har beregnet at denne finansieringen vil redde ytterligere 16 millioner liv, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

VAKSINE-VENNER: Daværende statsminister Jens Stoltenberg og Bill Gates jobbet sammen om vaksineprogram for land i den tredje verden. Nå er det utviklingen av en covid-19-vaksine som får Gates' fulle oppmerksomhet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

WHO: 14 vaksinekampanjer utsatt

Ulstein sier til VG at det er viktig at verden ikke glemmer at det er 13 millioner barn som ikke får vaksiner mot polio, meslinger, kolera, hjernehinnebetennelse og andre livsviktige sykdommer.

Han viser til at Verdens helseorganisasjon (WHO) har meldt at 14 vaksinekampanjer er utsatt på grunn av covid-19.

– Naturlig nok er det mest fokus på viruset som i løpet av noen måneder har forandret hverdagen for oss alle, men vi har ikke lov til å glemme sårbare grupper som Det globale fondet har lagt ned en så stor innsats for.

Fondet er en multilateral organisasjon og styres av ti giverland og ti mottagerland.

les også 466 millioner til sårbare grupper

Bill & Melinda Gates Foundation har midler tilsvarende 40 milliarder dollar (over 400 milliarder kroner) til disposisjon for ulike formål. Nå har ekteparet satt i gang en storsatsing for å bekjempe en pandemi som Gates frykter vil gå hardt utover den globale økonomien.

– Aktiviteten i økonomien vil være betydelig redusert i mange år fremover, vi snakker definitivt om trillioner av dollar. Hadde man spurt meg for seks måneder siden, ville jeg ha tenkt at det ikke var mulig, sier Bill Gates til Financial Times.

Publisert: 29.04.20 kl. 15:45 Oppdatert: 30.04.20 kl. 13:05

Fra andre aviser