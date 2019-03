LEVERTE BREV: Justisminister William Barr forlater sin bolig i Virginia søndag, etter å ha overlevert sitt sammendrag av hva som står i Robert Muellers rapport. Foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bushs etikksjef i VG-intervju: Derfor sår han tvil om Mueller-sammendraget

NEW YORK (VG) Den profilerte etikkadvokaten Richard Painter, som jobbet for George W. Bush i Det hvite hus, sier til VG at USAs justisminister William Barr aldri skulle hatt noe med Muellers rapport å gjøre.

Trump og hans støttespillere jubler, men Barrs fire sider lange sammendrag av hva som står i Muellers rapport vekker sterke reaksjoner på venstresiden.

– Justisminister Barr skulle ha erklært seg inhabil i hele Russland -etterforskningen. Han var allerede involvert i denne etterforskningen mens han var i privat sektor, fordi han da diskuterte etterforskningen med personer som ble gransket av Mueller, sier Painter – en kjent og knallhard Trump-kritiker – til VG.

Dette var også noe Painter skrev om i USA Today i forbindelse med Barrs nominasjonshøring, etter at Barr gjorde det klart at han ikke ville følge råd om habilitet fra Justisdepartementes etiske avdeling.

Painter er dermed helt på bølgelengde med de demokratiske kongresslederne Nancy Pelosi og Chuck Schumer, som søndag sa at Barrs tidligere partiskhet gjør at han ikke er i en posisjon til å trekke objektive slutninger.

Så sent som i juni 2018 skrev Barr – som da var en privatpraktiserende advokat – et 19 sider langt dokument til justisdepartementet hvor han blant annet formulerte at «Muellers obstruksjonsteori er totalt misforstått».

Kritisert 1100 ganger

Barr sendte også dette brevet til advokater i Det hvite hus . Ikke lenge etter nominerte Trump ham som justisminister.

– Nå trenger vi hele Muellers rapport for å finne ut hva som skjedde. Så kan Kongressen senere ta stilling til hva som har skjedd her, sier Painter til VG.

Det var sist fredag at FBIs spesialetterforsker leverte sin rapport til Justisdepartementet. To døgn senere kom Barrs sammendrag.

Trump – som har kritisert og hetset Muellers arbeid 1100 ganger i offentligheten – mener nå at den samme etterforskningen har gitt ham en «komplett og total frifinnelse».

– Det er en skam at landet vårt måtte gjennom dette. Det er en skam at deres president gikk gjennom dette, sa Trump på vei hjem fra en kombinert jobb- og golfhelg i Florida.

Her er noen hovedpunkter fra Barrs sammendrag:

Barr skriver at «etterforskningen etablerte ikke at medlemmer av Trump-kampanjen konspirerte eller koordinerte med russiske myndigheter i sine aktiviteter for å blande seg inn i valget».



Barr skriver at Mueller slår fast at Russland lyktes med å blande seg inn i presidentvalget som Trump vant.



Samtidig skriver Barr at Mueller sier følgende om granskingen av en mulig hindring av rettens gang – såkalt obstruksjon: «Denne rapporten konkluderer ikke med at presidenten har begått en forbrytelse, men den frikjenner ham heller ikke».



Dermed tok Barr og visejustisminister Rod Rosenstein selv en beslutning om presidenten har hindret rettens gang. Deres konklusjon ble slik: « ... bevisene som kom frem under spesialetterforskningen er ikke tilstrekkelige til å etablere at presidenten begikk et lovbrudd for å obstruere rettens gang».

Du kan lese Barrs sammendrag i sin helhet her.

Vanskelig å bevise

Richard Painter – som var etikksjef i Det hvite hus fra 2005 til 2007 – påpeker at det var vanskelig for Mueller å bevise en direkte konspirasjon, fordi det innebærer at han måtte ha dokumentert forbrytelser.

– Å konspirere med en fremmed makt i et amerikansk valg er ikke en forbrytelse hvis ikke valgkampfinansieringslover eller andre lover er brutt. For eksempel ville det være en forbrytelse hvis noen fra Trump-kampanjen samarbeidet med russerne for å hacke e-postene til det demokratiske partiet, sier Painter, og legger til:

– Uansett er et samspill mellom amerikanske politiske kampanjer med utenlandske krefter et nasjonalt sikkerhetsproblem.

Demokraten Chris Coons i justiskomiteen i Senatet i Kongressen sier til CNN at han nå vil se alle dokumentene.

– Ærlig talt er det en god ting at det slås fast at vår president ikke konspirerte med en fremmed makt. Men Muellers rapport, eller i hvert fall det sammendraget vi har fått fra Barr, holder fortsatt vidåpent spørsmålet om obstruksjon. Jeg vil minne dere om Muellers etterforskning førte til 37 tiltaler og en serie av innrømmelser av skyld og domfellelser, inkludert presidentens valgkampsjef, nasjonale sikkerhetsrådgiver og personlige advokat, sier Coons til CNN.

Ifølge Barr intervjuet Muellers team rundt 500 vitner. De utstedte like mange ransakingsordrer og mer enn 2.800 rettslige stevninger. FBIs team besto av 40 agenter, regnskapsførere, analytikere og andre. 19 advokater bisto etterforskningen.

25.03.19 19:05