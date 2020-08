LETER: Soldater og lokale innbyggere leter etter ofre for den kraftige oversvømmelsen som har rammet Parwan-provinsen i Afghanistan. Foto: Rahmat Gul / AP

Flere titalls døde etter oversvømmelser i Afghanistan

Flere titalls personer er døde og flere hundre hjem er ødelagt i oversvømmelsene etter kraftig regnvær, melder afghanske myndigheter.

Bildene fra Parwan-provinsen øst i Afghanistan viser enorme ødeleggelser som følge av kraftige regnvær som har ført til store oversvømmelser gjennom natten.

Tallene som rapporteres om hvor mange som har mistet livet beveger seg mellom 35 og og 66 personer fra offisielle myndigheter - mens reportere skriver på Twitter at tallene er langt høyere.

Det er rapportert om døde fra åtte ulike provinser: Parwan, Kapisa, Panjshir, Vardak, Logar, Paktia, Nuristan og Nangarhar. Minst 300 hus skal være ødelagte, skriver departementet for kriseberedskap i Afghanistan på Facebook onsdag morgen.

fullskjerm neste En mann triller sykkelen sin gjennom vannet i byen Charikar i Parwan-provinsen, som er hardt rammet av oversvømmelsene.

Flere titalls døde

Wahida Shahkar, en talspersonen for myndighetene nord i provinsen Parwan, sier at tallet på døde vil stige ettersom redningsmannskapene finner flere personer i ruinene av raste bygninger, skriver Al Jazeera.

Så langt er 66 personer døde og minst 90 personer skadet, ifølge Shahkar. Lederen for sykehuset i provinsen, Abdul Qasim Sangin, leder for sykehuset i oppgir imidlertid et langt lavere tall. Ifølge ham er 35 personer bekreftet døde og omkring 75 personer fraktet sykehuset.

En talsperson for departementet for kriseberedskap i Afghanistan sier vannet har ført til at flere motorveier nå er ødelagte eller stengt, store områder med avlinger har gått tapt og mange har mistet sine kjære.

Byen Charikar i Parwan-provinsen nord for Kabul er blant de hardt rammede, men ni ulike provinser er berørt av oversvømmelsene:

Publisert: 26.08.20 kl. 11:20

