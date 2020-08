EGEN STEMME: Talen fra Melania Trump skilte seg kraftig ut fra det vi har hørt fra andre talere på Republikanernes landsmøte. Foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ekspert om Melanias tale: - Krasjet med resten av partiet

Nattens tale fra førstedame Melania Trump (50) var full av empati, men passet dårlig med resten av budskapet fra republikanerne, mener USA-eksperter.

Talen på dag to av Republikanernes landsmøte omtales som Melania Trumps viktigste offentlige opptreden siden hun ble presentert for folket under under partiets landsmøte i 2016.

I natt kunne folk høre førstedamen formidle sympati og støtte til de mange amerikanerne som har lidd under coronapandemien, og hun fortalte sin personlige historie om hvordan det var å komme til USA som innvandrer.

USA-ekspert og professor i statsvitenskap ved NTNU, Jennifer Leigh Bailey, registrerer et stort sprik mellom Melania Trumps tone, og tonen vi har hørt ellers på republikanernes landsmøte.

– Det er ikke noe direkte problematisk ved det hun sier, men konteksten og forumet det blir sagt i, er underlig. Budskapet hennes har pussig lite å gjøre med det vi hører fra det republikanske partiet nå for tiden, hvor vi har sett svarte stå opp og fortelle sine suksesshistorier som et bevis på at det liksom ikke finnes rasisme i USA. Hennes historie er hennes, men hun snakker likevel på vegne av et parti som forsøker å undergrave den rasismen som finnes, sier Bailey til VG.

ÅPEN: For første gang fortalte Melania Trump sin personlige fortelling om å komme til USA som innvandrer. Foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

At Melania Trumps budskap skilte seg fra resten av talerne, er også en observasjon rådgiver i den liberale tankesmien Civita, Eirik Løkke, har gjort seg.

– Sammenlikner du med talene til for eksempel kjæresten til Donald Trump jr., Kimberly Guilfoyle, som var som et krigsskrik om hvor ille alt vil bli med demokratene ved makten, eller Nicky Hailey, som kun fokuserte på hvor ille ting kom til å bli med Biden, så var jo dette noe befriende mye lysere. Vi har stort sett hørt taler med veldig negativ og ekstrem portrettering av av motstandere. Melania skilte seg positivt ut, sier USA-kjenner Løkke.

– Vanskelig å ta alvorlig

Melania Trump har, i den grad det er mulig i hennes rolle, holdt en relativt lav profil og ikke delt så mye av sin personlige historie, heller ikke fra da hun kom til USA som 26-åring. Dette ble derfor en viktig del av nattens tale.

– Jeg vokste opp i Slovenia, da det var kommuniststyre, og jeg hørte alltid om et fantastisk land som het USA. Det ble målet mitt da jeg ble eldre, og dra dit og følge jobben min om å jobbe med mote, sa førstedamen, som tidligere har arbeidet som modell.

Statsviter og amerikaner Bailey synes det var underlig å høre førstedamen fortelle denne personlige immigranthistorien, når Melania Trump selv sto offentlig med sin ektemann og andre republikanere i å så tvil om at Barack Obama ble født i USA.

– Det er fristende å peke på at hun var en del av denne svertekampanjen mot Obama. Det gjør det vanskelig for meg å ta henne alvorlig nå, sier Bailey til VG.

– Menneskelig

USA-ekspert Eirik Løkke, mener Melania Trumps tale var et klart høydepunkt i natt.

– Det var den beste og viktigste talen på landsmøtet. Var det noen som skulle kunne gi et mer menneskelig ansikt til partiet for velgerne, måtte det være Melania, og det synes jeg hun gjorde bra. Presset på henne var stort, for førstedamens tale er viktig. Nattens opptreden var adskillig bedre enn den for fire år siden, sier Løkke til VG.

STØTTE: Melania Trump kom flere ganger inn på sin beundring for ektemannen Donald. Foto: Evan Vucci / AP

Empati

I USA har talen vekket mye oppmerksomhet. Mange var nok ekstra spente på hvordan denne talen kom til å gå, etter at den forrige store verbale opptredenen til førstedamen endte i beskyldninger om plagiat av Michelle Obamas tale.

Kommentator Chris Cilizza i CNN skriver at førstedamen har «én egenskap hennes mann mangler: Empati».

Løkke sier at det ikke er en lett rolle Melania Trump har fått.

- Hun skal fronte å stoppe mobbing på nett, men hun har sjefsmobberen selv i huset. Det er jo ikke en lett oppgave. Men jeg synes hun greide å fremvise empati, og det var det hun skulle, sier Løkke til VG.

Imageendring

Leigh mener apparatet rundt førstedamen har jobbet med imaget hennes til denne opptredenen.

– Taleskriverne forsøker nok å gi henne en litt annen identitet, mer empatisk enn den tilbaketrukne og litt kalde kvinnen hun har fremstått som til nå. Det er nok ikke så lett for henne, for jeg tror ikke hun er særlig komfortabel med å snakke i offentlighet. Her er budskapet at hun er en støttespiller for presidenten, mener Bailey.

IMAGE: Taleskriverne til Melania jobber tydelig med å få henne til å fremstå mer tilgjengelig og empatisk, mener USA-kjenner Bailey. Foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nye velgere?

Jennifer Leigh Bailey ved NTNU mener førstedamen med denne talen neppe rekrutterer nye velgere til partiet, men at presidentens støttespillere nok likte den godt.

– Liker du Trump, likte du denne talen. Liker du han ikke, endrer dette ikke på noe. Jeg tror heller ikke Melania overbeviser noen som sitter på gjerdet og ikke vet hvem de skal stemme på, sier NTNU-statsviteren til VG.

Civita-rådgiver Eirik Løkke mener talen viste at det ikke bare er mørke og negativitet i partiet, men er enig med Bailey i at talen nok ikke flytter velgere i stor grad.

– USA er veldig polarisert nå. Det Trumpkampanjen nok håper å gjøre er, ved å skremme og sverte, hindre at folk stemmer på Biden, og så sørge for at Trump beholder de velgerne han har, uten å nødvendigvis å tro at de skal overbevise så veldig mange flere.

Publisert: 26.08.20 kl. 12:34

