PASSER PÅ: Nicola Makhlouf (42) har vært mannens øyne, ører og stemme disse to ukene han har ligget hardt skadet på sykehuset. Foto: Harald Henden

Angi (47) mistet korttidsminnet etter eksplosjonen i Beirut

BEIRUT (VG) Mange av de 6000 skadede etter eksplosjonen i Beirut ligger fortsatt på sykehus. Alvorlige hodeskader har tatt fra Angi Makhlouf (47) korttidshukommelsen.

For mindre enn 10 minutter siden

– Han har ikke snakket ennå, og han kan heller ikke åpne øynene. Men av og til får jeg kommunisert med ham ved å stille enkle spørsmål som han kan nikke eller riste på hodet til, sier Nicola Makhlouf (42) til VG.

Angi Makhloufs (47) kone forteller mens hun sitter ved sin hardt skadede manns side i sykehussengen.

Tirsdag for to uker siden var de begge hjemme i huset sitt ved havnen i Beirut, men fordi de befant seg i hver sin del av huset, ble de også rammet i ulik grad da 2750 tonn ammoniumnitrat eksploderte i lagerbygningen like ved dem.

Kaostilstander

– Jeg var inne på et soverom, mens han befant seg i stua som vender ut mot havnen. Han ble eksponert for trykket i eksplosjonen på en helt annen måte enn meg. Jeg fant ham slengt inn i kjøkkenveggen, skadet av de mange møblene som tok veien dit i samme trykkbølge. Ting lå strødd rundt ham, og ansiktet hans var dekket av blod. Det var helt kaotisk, en surrealistisk opplevelse, sier den 42 år gamle kvinnen til VG, da vi møter henne på det libanesisk-amerikanske universitetssykehuset LAU i Beirut.

FAKTA: EKSPLOSJONEN I BEIRUT *Libanesiske myndigheter har sagt at eksplosjonen kom av 2750 tonn med ammoniumnitrat. *Det pågår en etterforskning for å finne ut hvordan de kjemiske stoffene endte opp i et varehus i Beiruts havn, og hvorfor dette aldri ble håndtert. Ammoniumnitrat brukes i kunstgjødsel og som ingrediens i sprengstoff, og er svært ustabilt i høye temperaturer og dersom det blir fuktig. Vis mer

HODESKADER: Angi Makhlouf (47) ble slengt gjennom huset sitt da eksplosjonen inntraff. Foto: Harald Henden

Flere sykehus rammet

Eksplosjonen i havnen skal ha vært så kraftig at de kunne merkes på Kypros, hele 200 kilometer unna, skriver AP.

178 er bekreftet døde, 30 er fortsatt savnet og hele 6000 er skadet etter eksplosjonen, ifølge de siste tallene fra FN-organet Ocha.

På universitetssykehuset LAU har de nådd makskapasitet nå.

Over halvparten av sykehusene og helsesentrene i Beirut er ute av drift etter den voldsomme eksplosjonen, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Presset er derfor stort på helsehjelpen som er igjen.

MINNESTUND: Søndag ble det holdt høymesse ved havnen i Beirut for å minnes de mange døde etter eksplosjonen. Foto: Harald Henden

På moped til sykehus

Etter at ulykken rammet, hadde ikke ambulansen sjanse til å nå frem til Makhlouf-familiens hjem på grunn av de mange sammenraste bygningene som blokkerte veien. Løsningen ble hjelp fra naboer.

– De fikk båret den bevisstløse mannen min ned trappene, og lempet ham på en moped. Vi dro rett til sykehuset nærmest oss, men skjønte fort at de var minst like hardt rammet som huset vårt. Så hørte vi at dette sykehuset kunne ta imot pasienter, og siden da har vi vært her, sier Nicole til VG.

ØDELEGGELSER: Nede ved havnen er det mest bare skjelett av bygninger som står igjen. Foto: Harald Henden

Tilleggsbyrde

Parallelt med alle skadene etter det voldsomme smellet, er Libanon hardt rammet av coronapandemien.

Mens man fortsatt lette etter savnede etter ulykken for en uke siden, registrerte Libanon sitt høyeste tall på smittede og døde av corona hittil. I landet med drøye seks millioner innbyggere, døde syv mennesker av covid-19 i løpet av 24 timer, og i samme tidsrom ble det registrert 309 nye smittede.

Mandag var totalt 8881 mennesker smittet, og 103 mennesker har dødd av viruset siden pandemien brøt løs, melder WHO.

RUINER: Under bygningsmassen i det tidligere utelivsstrøket i Beirut ligger en bil, knust av eksplosjonen. Foto: Harald Henden

CORONA I LIBANON * Tallet på smittede har steget kraftig siste dagene og blitt en økt byrde på et helsevesen som ble kraftig rammet av eksplosjonen da rundt 6.000 mennesker ble skadet. *Helsevesenet har økt risiko for smitte som følge av kaoset etter eksplosjonen. * Minst 15 helseinstitusjoner, inkludert tre større sykehus, ble sterkt skadet i eksplosjonen, og 300.000 mennesker er midlertidig hjemløse, noe som også øker risikoen for smitte. (Kilde: NTB) Vis mer

Mange motløse

Ingen kan legges inn på sykehus i Libanon nå uten å testes for covid-19, og det er store begrensninger på hvem som kan besøke de innlagte skadede.

Litt lenger ned i sykehusgangen fra Angi, blir Josef Abou Khali (77) glad da en sykepleier kommer inn for å gi ham litt drikke.

Den eldre mannen har metallstifter flere steder i pannen, og når han løfter på dynen vises det at han er nærmest lappet sammen på overkroppen: Et titalls store kompresser dekker kutt og sår, og begge armene er knekt og gipset.

– Jeg har ligget i to uker, men jeg føler meg ikke bedre. Smertene jeg har er fortsatt intense, forteller 77-åringen, og sier ryggen hans også er helt ødelagt.

På spørsmål om hvilke tanker han har gjort seg her de siste ukene, kommer svaret kontant.

– Libanon er ferdig nå. Jeg tenker det beste nok er å komme seg bort herfra så raskt jeg kan.

forrige







fullskjerm neste

Krigslignende områder

Ødeleggelsene i de hardest rammede delene av byen tar tankene til krig og bombeangrep. Langs fortauet står vindusløse bilvrak, dekket av betongklumper, rester av mur, glassbrott og pinneved. Kikker du opp i trærne, holder grenene plankerester og biter av vinduer.

I bydelen Mar Mikhael (Sankt Mikael) deler frivillige ut mat til de mange som trenger det. 300.000 av Beiruts innbyggere er husløse etter eksplosjonen, så porsjonspakningene med ris og stuing rives fort bort når hjelpearbeiderne rigger seg til.

Dette området var inntil for to uker siden kjent for sine mange spisesteder, barer og sitt yrende natteliv. Det eneste som vitner om det nå, er noen metallskilt med menyer som ligger slengt utenfor de tomme betongkonstruksjonene.

TOMME HYLLER: I apoteket til Ayham Chammas (30) er det ikke medisiner igjen. Foto: Harald Henden

Mangler medisiner

Kun et sted i denne gaten har fått et nytt vindu opp, og det er apoteket. En mann er i ferd med å vaske vinduet rent for tykt støv, og inne vises et beskjedent utvalg varer. Her finnes vitaminer, litt kosmetikk og solbeskyttelse, men resten av hyllene er tomme.

– Vi prøver å hjelpe kundene våre så godt vi kan med det vi har, men dessverre ble det meste av medisiner enten ødelagt eller stjålet da alt lå i ruiner her, forteller apoteker Ayham Chammas (30) til VG.

INGEN VINDUER: Alt av vinduer i flere kilometers avstand ble blåst ut av eksplosjonen. Foto: Harald Henden

Apotekeren håper de snart kan få inn et utvalg av sanitærprodukter, som det er presserende behov for nå under pandemien. Han forteller at han kjenner på et stort ansvar for å gjøre det han kan for å redusere smitten.

Chammas retter forsiktig på munnbindstrikken bak øret, og setter opp håpefulle øyne.

– Men du vet, vi libanesere har alltid klart å reise oss igjen, uansett hva vi har møtt på. Det gjør vi nok igjen. Eller, jeg tror det. Kanskje, sier han, ettertenksomt.

Kraftløs

Fra under sykehuslakenet stikker det frem to tatoveringer på Angis venstre arm. Én er den 10 år gamle datterens navn, og den andre er navnet på en uslåelig slåsskjempe. Den hardt skadede 47-åringen jobber nemlig som personlig trener.

Kontrasten er stor til mannen som nå ligger under de hvite, stivede lakenene. Han som har bygd hele sin karriere på å være sterk og fysisk er nå redusert til en som knapt rører seg den tiden VG er i rommet.

For et par dager siden ble han skrevet ut av intensiven etter å ha blitt operert i hodet. Konen hans er lettet over at han sakte, men sikkert, er på bedringens vei, men sier de siste ukene har vært verre enn hun kunne forestille seg.

– I starten kjente jeg ingen ting. Jeg var helt apatisk, jeg bare handlet. Men nå har det kommet følelser i meg som jeg aldri før har kjent på. Det er så sårende. Jeg tenker på alt vi har mistet, vi har ikke hus og ikke bil. Jeg og datteren min er midlertidig innlosjert hos søsteren min, og jeg har ingen tro på at libanesiske myndigheter vil gjøre noe for å hjelpe oss.

SINTE: Mange libanesere er sinte på myndighetene, som de føler har gjort lite for å hjelpe folket. Foto: Harald Henden

På autovernet som går langs bilveien ved havnen, har noen tagget « Regjeringen min gjorde dette». Mange libaneresere er sliten og lei av autoriteter som de føler ivaretar ingen andres interesser enn sine egne.

Nicole Makhlouf rynker brynene over munnbindet hun har på seg, og øynene blir smale.

– Vi kan se ned på det autovernet fra der vi bodde. Og jeg er helt enig i det som står skrevet.

VG I BEIRUT: Fotograf Harald Henden og journalist Nora Thorp Bjørnstad. Foto: Harald Henden

Publisert: 19.08.20 kl. 20:25

Mer om Beirut Libanon WHO Pandemier Apotek Munnbind Blod

Fra andre aviser