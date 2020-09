MÅLER TEMPERATUREN: En kvinne sjekkes før hun får gå inn i en boligblokk i Urumqi, som er regionshovedstaden i Xinjiang, i slutten av juli. Foto: STRINGER / REUTERS

Strenge corona-tiltak i Kina: – Hvorfor tvinger dere oss til å ta medisin når vi ikke er syke?

Innesperring, 40 dagers karantene og tvungen medisinering er blant tiltakene Kina har innført i Xinjiang-regionen for å stanse et utbrudd av coronaviruset.

NTB

Siden midten av juli er det registrert 826 nye tilfeller av covid-19 i regionen, som ligger nordvest i landet. Kinesiske myndigheter har svart på utbruddet med å låse folk inne i hjemmene sine og innføre 40 dagers karantene.

Nedstengningen påvirker ifølge kinesiske myndigheter minst fire millioner mennesker, skriver New York Times.

Den siste tiden har tusenvis av innbyggere i Xinjiang klaget over tiltakene på sosiale medier.

I enkelte av innleggene, som ofte blir sensurert, har de lagt ved bilder av seg selv, lenket med håndjern til rekkverk og med ytterdørene boltet med metallstenger.

«DEN SKÅLDET MEG»: Innbyggere i Xinjiang i Kina hevder de blir tvunget til å drikke uidentifisert, tradisjonell kinesisk medisin mot coronaviruset. Nyhetsbyrået Ap har fått bildet tilsendt av en kvinne i karantene. Foto: AP / NTB scanpix

Tvungen medisinering

I tillegg hevder mange innbyggere at de blir tvunget til å drikke en tradisjonell kinesisk medisin. Nyhetsbyrået Ap har intervjuet flere av dem, blant dem en middelaldrende kvinne som tilhører den muslimske minoriteten uighurene, som ble arrestert av politiet og satt på en celle med flere titalls andre kvinner.

Der ble hun tvunget til å drikke medisinen som gjorde henne både svak og kvalm, forteller kvinnen, som satt fengslet i over én måned.

– Den skåldet meg. Hendene mine ble ødelagt og huden min flasset av, sier hun på telefon til nyhetsbyrået.

Slik har smittesituasjonen utviklet seg i Kina siden pandemiens start:

Hun forteller at hun fortsatt blir oppsøkt av kommuneansatte én gang om dagen og tvunget til å ta medisinen, trass i at hun flere ganger har testet negativt for coronaviruset. Nekter hun, truer de med å arrestere henne på nytt, forteller kvinnen, som ikke vil ha navnet sitt på trykk.

Ifølge Ap finnes det ingen beviser for at tradisjonell, kinesisk medisin har noen effekt mot coronaviruset. En av medisinene som brukes i Xinjiang skal også inneholde flere ingredienser som er forbudt i Tyskland, Sveits og USA.

De tidligere biokjemikeren Fang Shimin, som nå bor i USA, sier til nyhetsbyrået at han mener tiltaket er uetisk.

– Ingen av disse medisinene er vitenskapelig bevist å være effektive og trygge, sier han.

Kinesiske myndigheter, som de siste dagene har lettet noe på restriksjonene i regionen, begrunner tiltaket med at de vil sikre helsen til innbyggerne, men sier ikke noe om hvorfor tvungen medisinering ikke er innført andre steder enn i Xinjiang.

Helt siden starten av coronapandemien har den kinesiske regjeringen under president Xi Jinpings ledelse forsøkt å få befolkningen til å ty til tradisjonell kinesisk medisin, ifølge Ap.

Rammer uighurer

Nedstengingen av Xinjiang har nå vart i 45 dager og skal ha gått spesielt hardt ut over uighurene og andre muslimske minoriteter i regionen. Flesteparten av Kinas uighurer bor i Xinjiang, og Kina har en rekke ganger blitt anklaget for overgrep mot folkegruppen.

Men også andre innbyggere klager. En kvinne som tilhører landets majoritet la nylig ut et bilde på sosiale medier som viser henne selv og en helsearbeider i beskyttelsesutstyr som passer på at hun tar medisinen.

– Hvorfor tvinger dere oss til å ta medisin når vi ikke er syke? skriver hun i innlegget – som raskt ble slettet.

Også andre steder i Kina har det blitt innført strenge tiltak og nedstengning, deriblant i Wuhan i Hubei-provinsen, der coronaviruset først oppsto.

