20 ÅR: Vladimir Putin har allerede vært Russlands sterke mann i 20 år – her er ett bilde fra hvert år fra 2001 til 2020. Han fikk stor støtte i folkeavstemningen denne uken. Foto: AFP

Kritikere etter rekordtall for Putin: – Bare et spill for galleriet

Vladimir Putin (67) kunne glede seg over en større seier enn noen gang tidligere – men Helsingfors-komiteen ser ikke på folkeavstemningen som legitim.

Et overveldende flertall sa natt til torsdag ja til en grunnlovsendring som betyr at Putin kan sitte som president helt fram til 2036 – om han blir gjenvalgt.

Han har allerede vært Russlands sterke mann i 20 år, siden Boris Jeltsin trakk seg den 31. desember 1999.

– Jeg vil takke dere alle for støtten og tilliten, sa Putin i en TV-sendt tale der han sa at Russland trenger stabilitet for å styrke landet.

Hvis en ser på folkeavstemningen om grunnloven som et valg for eller imot Putin, på samme måte som presidentvalgene har vært, viser opptellingen at han har fått mer støtte enn noen gang:

Presidentvalget 2000: 52,9 prosent Putin.

Presidentvalget 2004: 71,3 prosent Putin.

Presidentvalget 2012: 63,6 prosent Putin.

Presidentvalget 2018: 76,7 prosent Putin.

Folkeavstemningen 2020: 77,9 prosent ja.

Men kritikken hagler etter folkeavstemningen. USA og EU har begge uttalt seg kritisk, og opposisjonslederen Aleksej Navalnyj uttalte på sin youtube-kanal at resultatene er «en stor løgn» og «manipulering». Han oppfordret på forhånd folk til å boikotte avstemningen.

Helsingforskomiteens generalsekretær, Bjørn Engesland, mener at valget ikke er legitimt:

– Selve folkeavstemningen er et engangspåfunn fra russiske myndigheter for å løse utfordringen de står overfor med tanke på at Putin skal fortsatt beholde makten etter 2024, når denne presidentperioden er over.

– Prosedyren for en slik avstemning om grunnlovsendring er ikke forankret i russiske lover, og vi ser derfor ikke på den som legitim.

Engesland mener at hele avstemningen har vært et spill for galleriet:

– Avstemningen var et enkelt spørsmål, som russere skulle svare «ja» eller «nei» til, men som egentlig inneholdt endringer i 46 grunnlovsartikler. Russere fikk hverken satt seg skikkelig inn i, eller debattert grunnlovsendringene. Det hele har vært veldig uklart. Mange føler nok at det ikke har vært noe vits å stemme ettersom utfallet allerede var gitt. Hele folkeavstemningen har bare vært et spill for galleriet.

Helsingforskomiteen understreker også at folkeavstemningen har blitt avholdt midt under corona-krisen, og at folk har risikert liv og helse for å få stemme. Engesland er også kritisk til en rekke faktorer rundt selve stemmegivningen:

– Statlige ansatte, som for eksempel lærere, ble misbrukt som såkalte «administrative ressurser» i avstemningen, for å få positivt resultat.

– Agitasjon om avstemningen ble ikke inkludert som en del av prosedyren for avstemningen. Og vi kan derfor bare anta at myndighetene tok det for gitt at folket skulle være for lovendringene. Statlige mediekanaler kamuflerte også agitasjon for avstemningen som «informasjon», mener Bjørn Engesland i Helsingforskomiteen.

Vladimir Putin derimot er – naturlig nok – meget fornøyd med avstemningen:

– Resultatene fra avstemningen viser at et flertall av den russiske befolkningen tror på at vi kan gjøre ting bedre. Vi er forpliktet til å gjøre alt for å rettferdiggjøre folks tillit, sa han i TV-talen, der han også sa at det har gått – i et historisk perspektiv – veldig kort tid siden Sovjetunionens sammenbrudd (1991) og at det moderne Russland fortsatt er i ferd med å formes.

Publisert: 05.07.20 kl. 19:25

