Siv Jensen ut mot hjelpeorganisasjoner: – Med på å sponse menneskesmugling

Frp-leder Siv Jensen sier hun har sett seg lei på Ocean Viking-dramaet som utspiller seg i Middelhavet.

Hun har liten sans for det hun mener er en feilslått flyktningpolitikk, og mener organisasjoner og rederier bør straffeforfølges dersom de bidrar til menneskesmugling.

– I praksis er dette et kynisk politisk spill og hjelpeorganisasjoner er faktisk med på å sponse menneskesmugling, noe også rederier som leier ut skip til denne virksomheten har ansvar for, sier Siv Jensen til VG.

Utspillet kommer samtidig som det norske skipet Ocean Viking mandag fremdeles venter å få legge til kai i Italia. Det ventes at de vil få legge til kai i løpet av kvelden.

Om bord i skipet er 180 migranter som er reddet i havsnød. Mannskapet erklærte fredag unntakstilstand om bord.

Vil heller hjelpe i nærområder

Frp-lederen vil at den norske regjeringen må ta initiativ til at europeiske land iverksetter tiltak for å få slutt på menneskeflukten over Middelhavet.

– Vi kan ikke akseptere at dette skjer. Europa tvinges i kne av denne organiserte menneskesmuglingen. Vi skal selvsagt fortsette å hjelpe flyktninger, men det skal skje i nærområdene, ikke ved at mennesker tvinges ut på en livsfarlig ferd på Middelhavet med de tragiske konsekvensene dette ofte fører til, sier Jensen.

Trym Jacobsen i Hoyland Offshore sier som svar til Jensen at Ocean Vikings oppgave er av livreddende karakter, og at rederiet ikke ønsker å ta del i «politisk polemikk». Likevel er han ikke enig i kritikken.

– Dette må være første gang livredning blir gjort til noe moralsk galt. Det kan vi ikke anerkjenne. Når mennesker er i ferd med å drukne, er det en plikt å hjelpe, uavhengig av politisk eller religiøst ståsted, sier Jacobsen til VG.

Ikke mennesker i ytterste nød

Siv Jensen mener på sin side at smuglere tjener store penger på å spekulere i at flyktningene reddes av innleide skip, som bare oppmuntrer til at denne virksomheten fortsetter.

Fakta om «Ocean Viking» «Ocean Viking» er et 69 meter langt lasteskip som seiler under norsk flagg.

Skipet driftes av SOS Méditerranée.

Det er i Middelhavet for å gjennomføre søk- og redningsoppdrag på vegne av organisasjonen.

«Ocean Viking» har et mannskap på 31 personer, er utstyrt med en medisinsk klinikk og fire høyhastighets redningsbåter.

Redningsskipet har kapasitet til å frakte opptil 200 migranter. Fakta: NTB Vis mer

– En annet moment er at det ikke dreier seg om mennesker i ytterste nød. Ofte er det folk med penger som betaler det menneskesmuglerne forlanger. Selv om det juridisk kanskje ikke er ulovlig, så er det på høy tid at europeiske regjeringer endrer lover og regelverk slik at dette kyniske spillet bli forbudt, sier Siv Jensen.

– Og de som bryter dette regelverket må bli straffeforfulgt, enten det er organisasjoner eller rederier, sier hun.

Trym Jacobsen understreker derimot at menneskene Ocean Viking redder opp fra havet har opplevd vold og fattigdom, og at mange ikke begriper rekkevidden og risikoen i reisen de begir seg ut på.

– Vår erfaring med de menneskene vi redder er at de er sterkt traumatiserte, mentalt slitne og egentlig ikke ønsker noe mer enn det vi nordmenn tar for gitt: et mest mulig verdig liv, sier han.

Jacobsen mener etter hans erfaring at den organiserte smuglertrafikken skjer uavhengig av deres tilstedeværelse.

– Et fravær av Ocean Viking vil derfor ikke redusere denne trafikken, slår han fast.

Han viser dessuten til at Jensen selv satt i regjering da norske myndigheter satte igang lignende redningsaksjoner.

– Oppdraget vi utfører kommer i oppfølgingen av tilsvarende operasjon norske myndigheter gjorde i Middelhavet for noen år tilbake, for å redde mennesker på flukt.

– Jeg minnes at Siv Jensen satt i regjeringen som utførte det livreddende oppdraget. som senere har vært til inspirasjon for både oss og andre som ønsker å hjelpe, sier Jacobsen.

Publisert: 06.07.20 kl. 19:18

