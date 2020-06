SPÅR SKANDALE: Trump langer igjen ut mot poststemme-systemet. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

USA-ekspert om Trump-utspill: – Et forkjøpsangrep på valgresultatet

USAs president Donald Trump mener poststemme-systemet vil føre til en skandale under det kommende valget. – Han undergraver tilliten til utfallet om han taper, mener USA-ekspert.

– Det riggede 2020-valget: Millioner av poststemmer vil bli printet ut av andre land, og andre. Det kommer til å bli vår tids største skandale, skriver Trump med versaler på Twitter mandag.

Poststemme-systemet går ut på at amerikanske borgere kan stemme hjemmefra, ved at de mottar stemmeseddelen via post, og fyller den ut hjemme. Seddelen leveres via post eller på valglokaler.

Presidenten har også tidligere langet ut mot poststemming, og blant annet sagt at stemmeformen «vil medføre massiv korrupsjon og svindel». Det var denne tweeten Twitter merket som villedende for noen uker siden.

Hilmar Mjelde, seniorforsker ved Norwegian Research Centre, betviler at Trumps bekymring for poststemmer faktisk handler om sikkerhet.

– Det Trump nå serverer er en konspirasjonsteori om massiv internasjonal valgfusk, skriver han i en e-post til VG.

Mjelde mener at Trumps motstand mot systemet handler om at han vil begrense stemmingen ved det kommende valget. Poststemming har nemlig vist seg å føre til økt valgdeltagelse.

– Det er flere demokratiske enn republikanske velgere i USA, demokratene er toppmobiliserte, og Trump ligger langt bak på målingene. Han vet at han fort kan tape på dette, skriver Mjelde i en e-post til VG.

– Undergraver tilliten til utfallet

Poststemming har blitt stadig mer populært i USA de siste tre tiårene, og flere amerikanske stater – både republikanske og demokratiske – praktiserer det allerede. Fem delstater har i dag omfattende postvalg, og mange flere tillater delvise postvalg.

En undersøkelse gjennomført av NBC News og Wall Street Journal i april i år viste at 58 prosent av amerikanere foretrakk en nasjonal reform som ville tillate alle å stemme via post.

I forbindelse med coronavirusutbruddet har flere delstater funnet ulike måter å øke tilgangen på poststemmer under valget, for å sikre at velgerne er trygge.

INTENS KAMP OM VALGREGLENE: Mellom Joe Biden og Donald Trump. Foto: AP

Mjelde påpeker at forsøk på å begrense stemmingen i USA ikke er noe nytt.

– Historisk har begge partiene tidvis forsøkt å begrense stemmingen, alt etter som. Demokratene i 1864, Republikanerne i 1932, for eksempel. Republikanerne har nå forsøkt i mange år å skjerpe reglene, fordi de frykter at de taper på dem, sier Mjelde.

Han forklarer å det blir intens kamp om valgreglene, siden de nå legges om på veldig kort tid. Partene tror ifølge Mjelde at reglene kan komme til å avgjøre utfallet av høstens presidentvalg.

– Men erfaring viser at poststemmegivning ikke slår systematisk ut til fordel for ett parti, sier han.

– Trumps siste tweet er et forkjøpsangrep på valgresultatet. Han undergraver tilliten til utfallet om han taper. Det er noe vi forbinder med autokrater, ikke amerikanske presidenter.

– Ikke uten risiko

INGEN GRUNN TIL SIKKERHETSBEKYMRING: USA-ekspert Svein Melby tror det må ligge noe annet bak Trumps bekymring for poststemme-systemet. For at det vil føre til fusk og svindel er det ifølge Melby ingen grunn til å anta. Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Forsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier er enig i at det må ligge noe mer bak Trumps bekymring enn sikkerhetsspørsmål. Men hva det egentlig handler om, blir ifølge ham rene spekulasjoner.

– Trump har jo holdt på med dette i noen uker nå, og demokratene hevder at dette er et ledd i et forsøk på å få valgdeltagelsen ned. Så det kan være at han har et slikt motiv, og at å redusere valgdeltagelsen er noe han anser at han vil tjene på, sier Melby.

– Og så er det de som har tatt dette et skritt videre, og sier at det egentlige motivet er at han vil skaffe seg en slags argumentasjon for at dette valget er fullt av fusk og svindel om han skulle tape. Det kunne åpnet for å gå rettens vei for å endre på valgresultater i ettertid.

Melby mener at tilbudet gjør det enklere for folk å stemme, og at det dermed kan bidra til å styrke det amerikanske demokratiet. Ifølge Melby mener mange demokrater at dette er grunnen til at Trump motsetter seg poststemme-systemet.

Kan forsinke resultatet

Selv om Trumps uttrykk for sikkerhetsutfordringer ved postsystemet blir avvist fra flere hold, understreker Hilmar Mjelde at systemet ikke er helt uten risiko.

– Post-stemming involverer en del ledd og geografisk distanse mellom valgmyndighetene og velgeren. Det øker risikoen for at feil og uregelmessigheter inntreffer. Moderne, ny teknologi kan skape ytterligere problemer, sier han.

Men Mjelde er ganske sikker på at Trump bruker denne risikoen for å sikre seg i det kommende valget. Han spår et kaotisk presidentvalg til høsten.

– Med mindre det ender i et ubestridelig valgskred for en av kandidatene, får vi neppe valgresultatet på valgnatten. Den tapende parten vil kreve omtellinger, sier han.

– Vi kan få en situasjon som i 1876. Da godtok ikke Samuel Tilden godtok ikke valgnederlaget mot Rutherford Hayes før to dager før innsettelsen, og det ble laget kriseplaner for håndteringen av innsettelsen.

Publisert: 23.06.20 kl. 03:27

