VAKSINETEST: Blant annet Pfizer har kommet langt i testingen av en ny vaksine mot covid-19. Her fra Univrsitetet i Maryland, hvor den første pasienten til biofarmasiselskapet blir vaksinetestet. Foto: University of Maryland School of Medicine

Fremgang i vaksinekappløpet: Flere vaksiner med lovende resultater

To nye testvaksiner for coronaviruset viser oppmuntrende resultater fra kliniske studier. Norsk ekspert tror vi kan se viktig vaksinering allerede i år.

Onsdag har biofarmasiselskapene Pfizer og BioNTech fullført en tidlig klinisk testing av den første av totalt fire potensielle vaksiner mot coronaviruset.

De to firmaene har i studien testet vaksinen på 45 personer. Vaksinen resulterte i at testpasientene produserte antistoffer, og hadde ingen store negative bivirkninger, ifølge Pfizer og BioNTechs rapport. De mener testen viser at vaksinen «har potensial».

Forskerne som utvikler vaksinen har tilsendt rapporten fra testingen til et medisinsk tidsskrift, men den er foreløpig ikke fagfellevurdert eller publisert, skriver AP. Firmaene vil velge ut den mest lovende av de fire prototypene når de går videre til fase 2 i testingen.

I går offentliggjorde et annet selskap, Inovio Pharmaceuticals, lignende resultater fra egne tester.

17 vaksiner i test

Totalt 17 av et tresifret antall vaksiner er nå inne i kliniske studier. Flere av dem skal være på et stadium der de snart kan testes på større grupper, men det er altså fortsatt veldig tidlig i prosessen for samtlige.

Det er ventet at mange av firmaene som jobber med å utvikle vaksiner, i tiden fremover vil kunne offentliggjøre nye testresultater etter hvert som de entrer en ny fase.

Blant annet offentliggjorde det amerikanske firmaet Inovio Pharmaceuticals denne uken at en tidlig test viste, i likhet med Pfizer og BioNTechs prototyp, produksjon av antistoffer i testsubjektene.

Sjefforsker i Verdens helseorganisasjon (WHO), Soumya Swaminathan, uttalte imidlertid i forrige uke at en vaksine utviklet av det britiske firmaet AstraZeneca er regnet som ledende i kappløpet. Den er tett fulgt av det amerikanske firmaet Moderna.

Det er riktignok svært tidlig å begynne å håpe på at verden snart kan få se en vaksine mot Covid-19. WHO har tidligere uttalt en ambisjon om å kunne tilby vaksine til utsatte grupper innen slutten av 2021, men det fordrer at en av vaksinene som er under utvikling faktisk viser seg effektiv.

Smittevernekspert Anthony Fauci gikk også langt i å utelukke at en vaksine vil være klar i 2020 da han talte foran den amerikanske Kongressen i forrige uke.

Tror på vaksine i år

Gunnveig Grødeland, vaksineforsker ved Rikshospitalet, er også positiv til utviklingen vi nå ser. Hun tror vi kan se viktig vaksinering allerede i år.

– Jeg håper det er realistisk med vaksine i fase tre sent i år, kanskje på senhøsten, sier hun til VG.

– Da vil man kanskje kunne vaksinere helsepersonell og risikogrupper, som vil ha enormt mye å si for vår beredskap mot pandemien, legger vaksineforskeren til.

Videre har Grødeland tro på at vi kan se de første vaksinene ute hos den generelle befolkningen neste år, i 2021.

POSITIV: Takket være raskt arbeid fra vaksineprodusenter har vaksineforsker Gunnveig Grødeland god tro på at vi kan ha en vaksine klar til personer i risikogrupper og helsepersonell allerede i år. Foto: Håvard Rønning

– Fase tre tar tid. Men den kan målrettes og brukes for å beskytte samfunnet ved å vaksinere helsepersonell og folk i risikogruppen. Det ble blant annet gjort mot ebola i 2015, og vi må gjøre det samme nå.

Slik forklarer hun at vi kan beskytte samfunnet allerede før vaksinen er tilgjengelig for alle. I tillegg vil det bidra til å beskytte helsesektoren.

– Får vi en vaksine ut til helsevesenet har det enormt mye å si. Det kan bidra til at vi ikke får en kollaps der.

– Umulig å si hvem som blir først ferdig

Hvem hun tror kommer i mål med en vaksine først tør vaksineforskeren ikke spå. Til det er det for mange faktorer utenom selve vaksinen som spiller inn.

– Vi har som utgangspunkt at vaksinen fungerer: Da gjenstår infrastrukturen rundt produksjonen og godkjenning og hvordan man designer og validiserer vaksinen. Det er enormt mye arbeid der som er usynlig, sier Grødeland før hun legger til:

– Pfizer er enorme med solid erfaring, og burde være godt skodd for omkringliggende infrastruktur som gjør det mulig. Men andre kan ha oppnådd det samme gjennom samarbeid, så derfor er det umulig å si hvem som blir ført ferdig.

Publisert: 03.07.20 kl. 07:21

