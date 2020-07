STENGER: Hongkong har i dag stengt alle skoler, etter en brå oppgang i antall smittetilfeller. Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

I disse landene har de måttet stenge igjen

De siste to ukene har flere land blitt tvunget til å ta en u-sving i åpningen etter coronaviruset.

Nå nettopp

I Nord-Europa har den klare tendensen de siste ukene vært en gradvis åpning, ikke minst for muligheten til å begynne å krysse landegrensene igjen.

Fra og med 15. juli er de aller fleste EU-landene for eksempel åpent for nordmenn å reise til, uten karantene ved hjemkomst.

Utenfor Europa er situasjonen derimot veldig varierende. Flere land har nå gjort nye, inngripende tiltak i kjølvannet av en stigende smittetendens.

les også Ulike coronaregler mellom landene – dette må du vite før sommerens sydentur

ALLE ER INNE: Melbourne og delstaten Victoria måtte tidligere denne uken inn i en ny runde med nedstengninger. Foto: JAMES ROSS / AAP

Nye nedstengninger

Fredag ble det offentliggjort at Hongkong stenger alle skoler fra og med neste uke, etter en oppblomstring i smitte.

– Til tross for både maskebruk og testing, isolasjon, sporing og karantene (TISK) har det ikke vært nok. Man ser at det kan bryte ut igjen med ett enkelt importert tilfelle, sier epidemiolog og forsker ved OsloMet, Svenn-Erik Mamelund, til VG.

En brå oppsving i antall tilfeller de siste tre dagene har gjort at Hongkong har tatt avgjørelsen om å stenge skolene.

les også Willy (24) coronasmittet: Må vente ett år på studier

Australia har også måttet ta tak i en ny smitteoppblomstring i Melbourne denne uken. Hele delstaten Victoria, der Melbourne ligger, er nå stengt: Det medfører stengte skoler, restauranter, og over fem millioner mennesker som må holde seg hjemme fra og med midnatt. Fra torsdag til fredag er det registrert rekordhøye 288 nye tilfeller på 24 timer.

Grensene til delstatene New South Wales og Sør-Australia er også stengt. Foreløpig er planen at nedstengningen skal vare i seks uker. På torsdag kunngjorde myndighetene at de vil redusere antall australske innbyggere som får lov til å returnere hjem fra utlandet, fra rundt 8000 til 4000 daglig.

Mamelund sier til VG at også nordmenn må lære seg å leve med at tallene kan stige igjen, og stiller seg bak Helsedirektoratets betraktninger om at man må regne med en oppgang i smittetallene når vi åpner grensene for flere land.

– Her i Norge, med lavt smittetrykk, er det likevel mulig å importere tilfeller fra besøkende i sommer. Dette er bare noe vi må leve med. Vi må håpe at vi har lært noe om hva vi kan forvente, og at myndighetene klarer å «få med» befolkningen på det, sier han.

Smittekaos i engelsk by

Israel ble ansett som en av de store suksesshistoriene hva gjelder smittekontroll. Landet har registrert over 30.000 smittetilfeller, men har klart å holde dødstallet lavt – fredag er det kun registrert 348 dødsfall.

En kraftig smittevekst har nå tvunget landet inn i en ny runde med strenge tiltak, fem uker etter at nedstengningene ble delvis opphevet i mai.

Forrige fredag gikk antall nye tilfeller over 1000, for første gang. Både barer, treningsstudio og svømmehaller blir nå igjen stengt, og statsminister Benjamin Netanyahu sa mandag at landet er «nær en ny, fullstendig nedstenging».

NY BØLGE: Israelsk politi på et kontrollpunkt i Kiryat Malakhi. Foto: Ariel Schalit / AP

I Storbritannia ble Leicester den første byen som ble gjenstand for en lokal nedstenging, fra og med tirsdag 30. juni. Siden torsdag samme uke har skoler og de fleste forretninger måttet stenge.

I de to foregående ukene hadde det blitt rapportert 944 positive coronatester i Leicester alene. Helseminister Matt Hancock uttalte mandag at den ukentlige smitteraten i byområdet nå var «tre ganger høyere enn byen med nest høyest», og at den sto for 10 prosent av landets totale smittetilfeller i forrige uke.

Regjeringsmedlem Oliver Dowden sa torsdag denne uken at myndighetene ikke ville nøle med å stenge ned igjen dersom man ser flere tilfeller som i Leicester.

les også Krever «kjæresteskjema»: Åpner grensene for partnere fra hele verden

I India har mange blant annet millionbyen Patna nylig blitt stengt ned, sammen med fire andre regioner i landets mest tettbebodde delstat, Bihar. I delstaten Uttar Pradesh er besøk på butikker og apoteker begrenset til kun i helgene.

I USA har smittetallene generelt bare fortsatt å vokse, med kun sporadisk nedgang. Det hindret ikke flere delstater fra å begynne å åpne opp nattklubber og barer i mai.

Nå har disse delstatene, som inkluderer California, Florida, Arizona og Texas, måttet snu og stenge igjen.

Publisert: 11.07.20 kl. 00:34

Mer om Australia Hongkong Israel

Fra andre aviser