EPSTEINS ASSISTENT: Ghislaine Maxwell vært ettersøkt i rundt fire år. Dette bildet blir i tiltalen brukt som et av flere bevis på deres nære forhold.

Avslører detaljer om pågripelsen av Ghislaine Maxwell: Prøvde å flykte fra FBI-agentene

Påtaleyndigheten mener det er en «ekstrem fare» for at Jeffrey Epsteins tidligere assistent og ekskjæreste Ghislaine Maxwell (58) vil prøve å flykte dersom hun løslates mot kausjon.

Ghislaine Maxwell ble pågrepet av FBI 2. juli, og er tiltalt for å ha hatt en sentral rolle i å rekruttere unge ofre til Jeffrey Epstein.

– Maxwell lokket unge jenter, vant tilliten deres og lurte dem inn i fellen hun og Epstein satte opp for dem, sa påtalemyndighetens Audrey Strauss under en pressekonferanse da tiltalen ble offentliggjort.

Bakgrunn: Slik mener påtalemyndigheten at Maxwell rekrutterte mindreårige ofre for Epstein

Advokatene hennes har etter pågripelsen argumentert med at hun bør kunne løslates mot kausjon, og at det ikke er fare for at hun vil prøve å flykte.

I påtalemyndigheten svar, som mandag ble levert til retten, argumenteres det imidlertid med at fluktfaren er «ekstremt stor», skriver Guardian. De peker på at Maxwell ikke åpnet døren for FBI-agentene som banket på for å pågripe henne i New Hampshire. Gjennom et vindu skal agentene ha sett at hun i stedet tok seg videre innover i huset.

– Agentene ble til slutt tvunget til å bryte seg inn for å komme inn i huset og pågripe den tiltalte, som ble funnet i et rom inne i huset.

les også TV-serieanmeldelse: «Jeffrey Epstein: Filthy Rich»: En usedvanlig svinsk skandale

På et skrivebord i huset fant FBI-agentene en mobiltelefon pakket inn i aluminiumsfolie.

– Dette ser ut til å ha vært et ekstremt villedende forsøk på å unngå å bli oppdaget. Ikke av pressen eller offentligheten, som selvsagt ikke ville kunne spore telefonen hennes eller å tolke kommunikasjonen hennes, men av politiet, skriver de videre.

Les på VG+: Hvem er egentlig Ghislaine Maxwell?

Ghislaine Maxwell er fransk statsborger, og har også både britisk og amerikansk pass.

– Hun har ikke bare motiv for å flykte, men også muligheten til å kunne gjøre det raskt og effektivt. Den tiltalte ser ut til å ha tilgang til omfattende økonomiske midler, skriver påtalemyndigheten videre.

VIL UT AV FENGSEL: Epsteins mangeårige partner Ghislaine Maxwell begjærer seg løslatt. Bildet er tatt i 2003. Foto: UNTV / REUTERS

Hevder hun gjemte seg for mediene

Sosietetskvinnen Ghislaine Maxwell jobbet som assistent for Jeffrey Epstein, og hadde blant annet ansvar for kalenderen og hjemmene hans. Hun har også tidligere vært hans kjæreste.

Jeffrey Epstein ble arrestert i juli i fjor, og ble funnet død i varetekt rundt en måned senere. Kort tid før han døde, ble han siktet for en rekke tilfeller av menneskehandel og overgrep mot mindreårige. Flere av disse skal ifølge vitner altså ha blitt rekruttert av Maxwell.

les også Epstein-advokat (81) til VG: – Jeg vil fortsette å slåss til jeg dør

Maxwell ble etter pågripelsen av Epstein omtalt som en av verdens mest ettersøkte kvinner.

Hennes advokater hevder ifølge Guardian at hun ikke gikk i dekning for myndighetene etter pågripelsen av Epstein. Hun skal ifølge dem ha forsøkt å holde en lav profil på grunn av all medieoppmerksomheten.

De argumenterer også med at covid-19 utgjør en stor helserisiko for personer i fengsel, og at hun derfor bør kunne løslates mot en kausjon på fem millioner amerikanske dollar.

Publisert: 14.07.20 kl. 01:51

