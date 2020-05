CORONA-BRIEF: Smittevernekspert Anthony Fauci har flere ganger motsagt president Donald Trump. Her er de to under en pressekonferanse i Det hvite hus 22. april. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump om Fauci-høring: – Det er ikke et akseptabelt svar

USAs president Donald Trump sier at han ble overrasket da hans egen smittevernekspert Anthony Fauci advarte mot en gjenåpning av det amerikanske samfunnet.

Donald Trump sier han var overrasket da infeksjonseksperten Anthony Fauci advarte mot at åpning av det amerikanske samfunnet kan trigge nye utbrudd.

– Jeg ble overrasket over svaret hans. Det er ikke et akseptabelt svar for meg, spesielt ikke når det kommer til skoler, sier presidenten ifølge Reuters.

Trump sier også at han mener Fauci vil «spille på alle sider» i saken.

Fauci vitnet om gjenåpningen av det amerikanske samfunnet i en digital høring i Senatet tidligere i uken. Der sa han ifølge Guardian at USA ikke vil ha klar en vaksine tidlig nok til å kunne legge til rette for massiv åpning av alle landets skoler til høsten.

Trump selv sa onsdag at han vil at alle landet skoler skal åpne til høsten, skriver Reuters.

– Vi åpner landet vårt. Folk vil at det skal åpne. Skolene kommer til å åpne.

Smitteverneksperten sa også at han er bekymret for at stater, regioner og byer ikke vil krysse av sjekkpunktene i de utarbeidede retningslinjene før de begynner med gjenåpningen av samfunnet:

– Det er en reell fare for at det kan trigge et utbrudd som man kanskje ikke klarer å kontrollere, Det er noe som paradoksalt nok kan sette deg tilbake. Ikke bare gjelder det noen dødsfall, som kunne vært unngått, men veien tilbake økonomisk. Du vil da omtrent skru klokken tilbake i stedet for å gå fremover. Det er min store bekymring.

