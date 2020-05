PRESIDENTER: Donald Trump og Vladimir Putin er presidenter i de to landene i verden som har flest bekreftet corona-smittede. Foto: [JIM WATSON, EMMANUEL DUNAND] / AFP

Først skulle Putin hjelpe Trump. Det gikk ikke så bra. Nå skal Trump hjelpe Putin.

Først sendte Vladimir Putin og Russland 45 respiratorer til Donald Trumps USA. Men de ble aldri brukt - og muligens er de brannfarlige. Nå har Trump tilbudt Putin 200 respiratorer - helt gratis.

De mange nye tilfellene i Russland denne uken gjør at USA og Russland nå er de to landene i verden med flest bekreftet corona-smittede. USA nærmer seg 1,5 millioner registrert smittede, mens Russland ligger på 281.752 ifølge VGs oversikt. Russland er nå det landet i Europa med klart flest nye tilfeller per dag.

– Trump tilbød Putin hjelp i en telefonsamtale de hadde forrige uke, bekrefter USAs utenriksminister Mike Pompeo til Washington Examiner.

Samtidig etterforsker russisk politi nå om en respiratormodell som det ble sendt 15 stykker av til USA, er brannfarlig - etter branner på to sykehus, et i Moskva og et i St. Petersburg, begge med dødsofre:

Forvirret? La oss ta det steg for steg:

* Kreml meldte 30. mars at Putin og Trump hadde snakket sammen om samarbeid i corona-krisen.

* 1. april ble det kjent at Russland sendte en last med utstyr til USA - med verdens største transportfly, Antonov-124. Det var første gang på årevis et russisk militærfly landet på amerikansk jord, ifølge Tass.

* Om bord var det 45 respiratorer, munnbind, plasthansker og annet medisinsk utstyr.

* Det var stor oppmerksomhet om dette i russiske media - som her i regjeringsorganet Rossiskaja Gazeta, og det kunne virke som om det var en gave fra Russland til USA. På kassene sto det «From Russia with love», ifølge Radio Free Europe.

* Dagen etter at lasten kom fram til New York, roste Trump sin kollega Putin, og sa at han ikke var redd for at dette var et propagandafremstøt fra russerne.

* USAs utenriksdepartement avviste imidlertid etter hvert at det var en gave. Det var et kjøp, fastslo de. De skulle ha betalt 6,7 mill. kroner.

* Onsdag ble det kjent at den ene typen respirator som Russland sendte, den såkalte Aventa-M, produsert ved en fabrikk i Ural, kan være brannfarlig. Den såkalte etterforskningskomiteen, tilsvarende politiet i Norge, har satt i gang etterforskning etter dødsbranner på sykehus i Russlands to største byer.

* Det ble også kjent at alle de 45 respiratorene som russerne hadde sendt, hadde blitt liggende ubrukt på et lager, fordi corona-kurven flatet ut i USA. Og at amerikanerne nå har bestemt seg for at de ikke vil bruke dem, av hensyn til mulig brannfare.

* Så har altså Trump tilbudt Putin 200 respiratorer - som skal fraktes til Russland av det amerikanske forsvaret. Onsdag går den første lasten av gårde, så blir det en ny transport den 26. mai.

* USA skal dekke alle utgifter, inkludert transport, og kostnaden blir nær 50 mill. kroner, ifølge Voice of America.

Samtidig fortsetter debatten rundt den lave dødsraten av coronaviruset i Russland. Til tross for at landet har hele 281.752 bekreftet corona-smittede, er antall døde bare 2.537.

Helseministeren i republikken Dagestan - som ligger i Kaukasus - hevder at «minst 40 leger» i republikken er døde av covid-19-viruset, skriver avisen Kommersant. Det står i kontrast til at Dagestan i de offisielle statistikkene står med totalt 27 corona-døde.

Ministeren sier også at 657 personer er døde av lungebetennelse.

Flere medier har de siste ukene spurt hvordan det er mulig at Russland kan ha en dødsrate av corona på bare 0,9 prosent, mens den er rundt 6 prosent i USA og 14,2 prosent i Storbritannia. I Norge er det 2,8 prosent. Visestatsminister Tatjana Golikova har flere ganger benektet at det er noe juks med tallene og hevder at Russland har en dødelighet som er omtrent 7 ganger mindre enn i snittet i verden - som ligger på 6,7 prosent ifølge tallene i VGs oversikt.

– Corona-situasjonen i Russland stabiliserer seg, men vi må leve lenge med de restriksjonene vi har nå, sa Anna Popova, sjef for Rospotrebnadzor, kontrollorganet for helsesaker, på TV-kanalen Rossija-1 søndag.

Til tross for at Russland er verdens største land, hører halvparten av de corona-smittede hjemme i hovedstaden Moskva.

Publisert: 17.05.20 kl. 21:39

